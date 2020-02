Los dardos de Clinton contra Bernie Sanders por sus propuestas sociales 

Los precandidatos demócratas estadounidenses se encuentran en la recta final de las primarias en la carrera hacia la Casa Blanca. Al supermartes del 3 de marzo, el candidato Bernie Sanders llega como favorito con propuestas de carácter social tras vencer en New Hampshire. Una sanidad pública, estudios universitarios gratuitos, un impuesto a la "extrema riqueza" o paralizar las deportaciones le han supuesto duras críticas por parte de sus rivales demócratas.

Una de sus mayores críticas, Hillary Clinton, no ha cesado en su empeño por cuestionar las medidas que propone Sanders. En una entrevista reciente en The Ellen Show, la excandidata presidencial demócrata ha cargado contra las propuestas de Sanders: "No puedes prometer la luna".

"Tienes que ser responsable sobre lo que dices que vas a hacer. Solo quiero que todos entiendan cuán alto es el riesgo, y que responsabilicen a cada candidato y a cada titular de un cargo público por lo que hacen o no", añadía Clinton.

No es la primera vez que Hillary Clinton carga contra el senador de Vermont. En una entrevista a finales de enero, la excandidata presidencial aseguró que Sanders "no le gusta a nadie". "Nadie quiere trabajar con él. No ha conseguido nada -en el Congreso-", afirmó Clinton, quien también ha criticado la "cultura" que rodea a su antiguo rival y que habrían dado pie a "implacables ataques" contra otros precandidatos demócratas, "especialmente las mujeres".

El senador por Vermont ha desestimado los comentarios de Clinton y ha afirmado que es hora de ir más allá de las elecciones de 2016. "Nuestro trabajo es mirar hacia adelante (...) espero que podamos unirnos y avanzar en esa dirección", ha señalado.

Sobre la posibilidad de respaldar a Sanders en caso de que finalmente salga vencedor de las primarias demócratas, Clinton se ha mostrado esquiva: "No hemos llegado a ese punto. Aún estamos en una campaña de primarias muy intensa".

En este sentido, el pasado sábado The New York Post recogió que exalcalde de Nueva York y candidato a las primarias demócratas Michael Bloomberg está considerando a Clinton como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos si gana las primarias de su partido.

Por su parte, Clinton aseguró en el programa de Ellen DeGeneres que "nunca dice nunca" porque cree en el "servicio" a su país, aunque subrayó que "probablemente" no aceptaría presentarse como vicepresidenta de otro candidato demócrata.