Demandado en Holanda un donante de semen al que se le atribuye la paternidad de 550 niños

Un hombre holandés de 41 años ha sido demandado por donar su semen de forma ilegal al no respetar el máximo de 25 descendientes en los Países Bajos. El acusado, a quien se le atribuye la paternidad de 550 niños, fue demandado por la fundación holandesa Donorkind que facilita el encuentro de hijos y hermanos nacidos mediante esta técnica.

El hombre ha sido donante en al menos 13 clínicas neerlandesas y extranjeras y está acusado de engañar a mujeres en todo el mundo, al haber mentido y minimizado el número de veces que había donado su esperma. Es la primera vez que se denuncia un caso de este tipo en Países Bajos, donde el donante está obligado a revelar su identidad.

Aparecía en una lista negra en su país, y en 2017 la Asociación de Ginecólogos y Obstetras advirtió de que tenía ya 102 hijos con la mediación de 11 clínicas. Tras eso, optó por ofrecer sus servicios a través de internet y en el extranjero, incluido en España.



No sería posible en España

Un caso como el del holandés es prácticamente imposible en España, según los expertos. Esto se debe, entre otras cosas, a que aquí el número máximo permitido es de seis niños nacidos de un mismo donante de semen, y existe un registro estatal de estas donaciones.



"Cuando ya han nacido los seis (niños que permite la ley), ya no se pueden hacer más donaciones de gametos", explica la doctora Clara Colomé, directora del Instituto Valenciano de Infertilidad en Balears. Y añade: "Si no hay un registro nacional, tú sólo puedes controlar lo que pasa en tu clínica, no lo que pasa en la de al lado".

Además, el donante es anónimo. En España "cada vez que hay una donación, se debe registrar con unos parámetros de confidencialidad y de anonimato", dice la doctora. La ley española también insiste en el carácter altruista de la donación, aunque fija una compensación económica que no podrá suponer un incentivo económico.

En España, según la doctora, "no es tan fácil ser donante", y hay muchos controles físicos y psicológicos a los que se someten los donantes, al igual que las parejas que acuden a reproducción asistida. Eso hace que sea prácticamente imposible que un mismo donante sea válido para un número tan amplio de reproducciones, porque, explica, sería muy extraño que un número tan elevado de familias necesiten los mismos genes.