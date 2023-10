EEUU se arriesga a perder su credibilidad si respalda la devastación que prepara Israel para Gaza

Al igual que hizo el martes el presidente Joe Biden, este jueves el secretario de Estado Antony Blinken ha brindado a Israel todo el apoyo militar de Estados Unidos. El compromiso es firme, pero las consecuencias de este respaldo sobre la estrategia estadounidense en Oriente Medio podrían ser desastrosas para Washington y resquebrajar el frente unido contra Irán que busca la Casa Blanca entre sus aliados árabes, especialmente Arabia Saudí.

Si la amenaza de "guerra total" lanzada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se cumple, la Franja de Gaza puede convertirse en el Armagedón del que tantas veces ha hablado Biden en relación con la invasión de Ucrania por Rusia. Ahora ese término del libro del Apocalipsis acerca ominosamente la batalla del fin de los tiempos al escenario bíblico, solo que no en la llanura de Megido a las afueras de Jerusalén, sino en la castigada Gaza.

Este territorio palestino es controlado por las milicias de Hamás, el grupo que lanzó el 7 de octubre la incursión armada en territorio israelí. La masacre causada entre la población israelí, con más 1.200 asesinados, y los secuestros de unos ciento cincuenta civiles desencadenaron el actual asedio israelí de Gaza, con 300.000 soldados y centenares de tanques dispuestos a entrar en ese territorio palestino, sin miramiento alguno con los 2,2 millones de habitantes de la Franja.

Los bombardeos indiscriminados sobre núcleos de población civil que comenzaron inmediatamente después del ataque terrorista de Hamás, con la muerte de cerca de 1.500 civiles palestinos, solo son una muestra de la destrucción que puede desatar la invasión por Israel de la Franja de Gaza a la caza de los milicianos islamistas.

Los milicianos de Hamás combatirán hasta la muerte y lo harán por todos los medios

El primer ministro israelí, el ultraderechista Benjamín Netanyahu, lo ha avisado: "cada miembro de Hamás es hombre muerto". Es decir, no habrá prisioneros y nadie pedirá clemencia. Simplemente los milicianos de Hamás combatirán hasta la muerte y lo harán por todos los medios, incluso parapetándose entre la población civil. Como han hecho en otras ocasiones, a sabiendas de que las fuerzas israelíes los aniquilarán a todos sin pestañear.

Es con Netanyahu, y sobre todo con las fuerzas ultraconservadoras que lo respaldan y que reclaman que el ejército arrase los territorios palestinos para después repoblarlos con sus propios colonos, con quienes tienen que lidiar Biden y sus enviados en Tel Aviv. Con ellos y con la promesa de ayudar a Israel hasta el final, aún a riesgo de desencadenar una guerra regional encabezada por Israel y EEUU de consecuencias devastadoras y ante la cual, la contienda de Ucrania quedaría como un mero conflicto ex soviético.

Un escenario nuevo que excluye el diálogo

Se han acabado los tiempos en que, como hace unos dos años, en un estallido de violencia con Hamás también pero muchísimo más limitado, la diplomacia y los servicios de inteligencia estadounidenses trabajaban entre bastidores para conseguir un alto el fuego.

Entonces no era mayor problema que Biden hablara con Netanyahu media docena de veces y alguna otra con el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, o el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, quien en realidad no tenía mando alguno en Gaza.

Incluso había contactos con líderes de Hizbulá e Irán, con agentes de Catar (un país cuyo dinero está detrás de la mayor parte de los grupos islamistas, no se sabe muy bien cómo) y con "diplomáticos" rusos que funcionaban en la región y que igualmente conocían demasiado bien a los radicales islámicos.

Se buscaba alcanzar unos cauces mínimos de diálogo, sin caer en las demandas de algunas facciones del Partido Demócrata estadounidense que reclamaban el uso de la fuerza. La Casa Blanca optaba entonces por los medios pacíficos para solucionar el problema y así se lo dejaba claro al Gobierno de Tel Aviv.

Oriente Medio no volverá a ser el mismo tras el 7 de octubre

La situación actual es radicalmente distinta y ya no valen paños calientes para reducir la confrontación. El Estado de Israel con el ataque de Hamás, que no fue detectado y tuvo un alcance impensable, se ha topado con una amenaza existencial y está respondiendo con toda su capacidad militar y toda su violencia. Oriente Medio no volverá a ser el mismo tras el 7 de octubre. "Hamás quería un cambio y lo va a tener. Gaza no volverá a ser igual", dijo el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.

Blinken lleva a Israel el apoyo de EE.UU.

Este jueves en Tel Aviv, el secretario de Estado Blinken volvió a respaldar a Israel y su derecho a defenderse contra el terrorismo de Hamás. El problema es que nadie dice si ese derecho incluye la posibilidad de masacrar a la población civil de Gaza o bloquear la Franja para que no lleguen alimentos, medicinas, bienes básicos y combustible, sin electricidad ni agua potable, y con los hospitales rebosando de heridos en una situación que ni siquiera se ha visto en la Ucrania en guerra. En Ucrania hay vías para la retirada. En Gaza no.

Fotografía facilitada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel que muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (d), y al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, celebrando una rueda de prensa conjunta tras una reunión en la Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa israelí, en Tel Aviv, Israel, este 12 de octubre de 2023. — EFE/EPA/GPO

"Percibo una intensa determinación en Israel de ganar y Estados Unidos está aquí como su aliado para ayudar a garantizar que así sea", dijo Blinken al reunirse con el presidente israelí, Isaac Herzog, convertido al extremismo más despiadado.

"Hay una nación (Gaza) entera ahí afuera que es responsable. Que los civiles no estaban al tanto, que no sabían lo que iba a pasar, es completamente falso", acusó Herzog.

Poco antes, Blinken daba una rueda de prensa conjunta con Netanyahu y subrayaba aún más el compromiso de su país con su aliado de Oriente Medio. "El mensaje que traigo a Israel es que puede que seáis suficientemente fuertes para defenderos por vuestra cuenta, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendréis que hacerlo. Estaremos siempre ahí a vuestro lado", dijo Blinken.

Son conocidos los lazos entre el presidente Biden y el primer ministro israelí desde hace décadas. Sin embargo, las circunstancias de los últimos años, con el radicalismo de extrema derecha de la coalición que gobierna hoy día Israel, han puesto las cosas muy difíciles a la diplomacia estadounidense, sobre todo con la presión de la calle responsabilizando a Netanyahu, en encuestas, de lo ocurrido con Hamás.

Sin interlocutores israelíes moderados

En estos momentos, es más fácil respaldar la opción bélica que la intermediación. ¿Con quién se puede reunir un representante de la Casa Blanca ante el fundamentalismo judío, político y religioso, que domina en Tel Aviv y Jerusalén?

Y encima las elecciones presidenciales en EEUU están a la vuelta de la esquina, en noviembre del año próximo. Israel no es Ucrania, en torno a cuya ayuda crecen las dudas estadounidenses. No, el lobby judío en el Congreso es muy fuerte y tanto republicanos como demócratas tienen mucho interés en hacerse con sus apoyos.

Al igual que hizo el presidente anterior, Donald Trump, y sus diplomáticos para orquestar los acuerdos de Abraham con Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán reconociendo a Israel como Estado, ahora el equipo de Biden pretendía hacer lo mismo con Arabia Saudí, el premio gordo del Gran Juego de Oriente Medio.

Pero si EEUU sigue apostando por un ataque a degüello israelí contra Gaza, estas conversaciones con Riad se esfumarán y el enfurecimiento en todo el mundo árabe (y musulmán) podría llevar al surgimiento de nuevos grupos yihadistas que recuerden a los derrotados ISIS y Al Qaeda.

Riesgo de reactivar el yihadismo global

Puede que haya gobiernos enfrentados actualmente a EEUU, como Rusia, que vean conveniente jugar la carta del radicalismo islámico si son necesarias respuestas asimétricas para doblegar a Occidente.

Afganistán está en manos de los talibán y EEUU ya no tiene nada que hacer allí. Irak es poco menos que un estado fallido, también con la influencia estadounidense desvaneciéndose ante la preponderancia del chiísmo más cercano a Irán. Ambos países podrían acoger nuevos grupos terroristas o de milicianos islamistas que sustituyan antes o después a Hamás o a la Yihad Islámica Palestina.

Milicias que seguramente obtendrían también la atención de Irán, patrocinador de Hizbulá y del propio Hamás, y cuya mano en los ataques terroristas del 7 de octubre puede entreverse, incluso sin que lo digan los propios miembros de Hamás, como han hecho.

EEUU es muy cauto, pues un reconocimiento de esa participación o la existencia de pruebas concluyentes podrían llevar a una declaración de guerra por parte de Tel Aviv y su respaldo por Washington. Mejor no saber.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, indicó este jueves en Bruselas tras una reunión de la OTAN que no hay "indicios claros" al respecto y la prudencia seguramente continuará en los próximos días.

Una excesiva presión sobre Irán, incluso antes de llegar a la guerra abierta, podría poner en marcha ese "eje de resistencia" patrocinado por Teherán en el mundo árabe y materializado en decenas de grupos islamistas chiíes o no (Hamás es sunní), dispuestos a esparcir una yihad de terror de nuevo por todo el planeta.

Por eso, la alternativa es aplastar al monstruo, como define Netanyahu a Hamás, en su nido de Gaza y con contundencia, y es lo que ahora mismo valora EEUU a pesar del alto riesgo de esa operación militar y de la bola de nieve que puede ponerse en marcha.

Para atajar la deserción entre los países árabes que tienen buenas relaciones con Washington, en caso de un ataque a gran escala israelí sobre Gaza, Blinken anunció en Tel Aviv que se reunirá con los líderes Arabia Saudí, Catar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

En todo caso, el mensaje de Estados Unidos es claro y está dirigido a Hizbulá y al propio Irán. Y lo ha repetido el presidente Biden: "se lo estamos diciendo claro a los iraníes. Tengan cuidado".