Empate técnico y denuncias de espionaje en la recta final de las elecciones en Colombia

Comienza la cuenta atrás de la segunda vuelta de las presidenciales del 19 de junio en Colombia. Las últimas encuestas anticipan una elección apretada entre el candidato progresista Gustavo Petro, al frente del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Hernández, con un perfil outsider presenta a su partido con una ideología que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha. Los números muestran un empate técnico entre ambos, una tendencia que se mantiene en la mayoría de las casas encuestas

La encuesta de la empresa Invamer, por ejemplo, mostró el viernes 10 de junio que Hernández tendría un 48,2% de intención de voto, Petro 47,2%, 4,7% votarían en blanco, y 2,2% siguen indecisos, en un análisis con un 2,19% de margen de error. El seguimiento presidencial de GAD3 también presentaba un cuadro reñido, donde el candidato del Pacto tomaba la delantera el jueves 9 de junio con 48,5% contra 46,7%, números que el viernes se invirtieron a favor de Hernández en 47,9% contra 47,1%. La empresa de encuestas, Yanhaas, arrojó el sábado 11 un resultado diferente, con 45% a favor de Petro, frente a un 35% de Hernández.

Se trata de un cuadro donde la presidencia podría dirimirse por decenas o centenares de miles de votos. Esa situación, sumada al hecho de que por primera vez podría ganar un candidato progresista, le otorga al tramo final una alta tensión. Esta última campaña ha estado marcada por las trampas, recrudecida en los últimos días, a través de la filtración de vídeos que exponen reuniones de la campaña política de Petro desde dentro.

Los "petrovídeos"

Varios medios, en particular la Revista Semana, comenzaron a difundir a partir del miércoles pasado una serie de vídeos de conversaciones privadas de varios miembros de la campaña de Petro. Las grabaciones, en su mayoría de finales del 2021, revelaron estrategias de campaña del Pacto Histórico como, por ejemplo, cómo dividir al espacio del centro político, atacar políticamente a determinados precandidatos, preocupaciones sobre cómo el Gobierno estadounidense percibía al candidato progresista, o críticas de Verónica Alcocer, esposa de Petro, sobre el trascurso de la campaña.

"Nos desnudan completamente a través de un delito", dice Petro

"Nos desnudan completamente a través de un delito" explicó Petro en una entrevista acerca de los vídeos que retratan con imágenes de primer plano el interior de la campaña, sus reuniones, debates y estrategias. Los materiales hasta el momento difundidos, serían solamente una parte de la totalidad en manos de Semana ya que, según el candidato presidencial, existen cerca de nueve meses de grabaciones en lo que denuncian fue un caso de espionaje.

"Está desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas. Están publicando simplemente la evidencia de que nos grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron las grabaciones: el Gobierno. Un caso de espionaje político, tipo el de 'Watergate' en EEUU del 72, que debe ser investigado por una comisión independiente", afirmó Petro. La existencia de espionaje de alto nivel en Colombia, llamado chuzada, no es nueva: en 2020, por ejemplo, la cabeza del Ejército fue acusada de espiar a magistrados, periodistas y congresistas de oposición.

"Esas grabaciones no son nuestras, no hay infiltrados. El Gobierno nos grabó ilegalmente", ataca Petro

La Revista Semana, ligada al uribismo, negó que las grabaciones provengan del espionaje, sino que habrían sido entregadas por un "militante" del interior de la campaña. "Esas grabaciones no son nuestras, no existe un infiltrado", señaló Petro al respecto, indicando que las reuniones internas de la campaña no son grabadas.

Los "petrovídeos", como fueron nombrados, impactaron en la dinámica general de la campaña. ¿Cuánto afectarán al Pacto en el marco de una contienda tan reñida? El candidato progresista siguió con su dinámica de campaña, ya lejos de los grandes mítines de primera vuelta. Ahora se encuentra cercano, de tú a tú en un barco de pescadores, una mina, una asamblea con transportistas, o friendo plátano junto a una señora en una casa humilde.

Hernández en Miami

El candidato, exalcalde de la localidad de Bucaramanga, anunció el jueves la suspensión de sus "apariciones públicas" hasta las elecciones, debido a que su vida estaría en riesgo. Así, después de negarse a debatir con Petro de cara a la segunda vuelta de las presidenciales, su estrategia fue redoblar el trabajo vía redes articulado a una escala en Miami.

Hernández acusa al Pacto Histórico de querer atentar contra su vida, sin pruebas

En la capital de Florida, realizó una rueda de prensa para denunciar que la campaña de Pacto tenía orquestado un plan para asesinarlo: "he recibido avisos de que están intentando matarme, y ese asesinato no será con fuego, sino será a cuchillo", afirmó, sin presentar pruebas ni dar detalles.

En su visita por el epicentro de las derechas latinoamericanas en Estados Unidos, Hernández brindó una entrevista que dio lugar a titulares, como no tener problema en ser calificado de "Trump colombiano", o de poseer más de 100 millones de dólares. Allí evitó nuevamente dar precisiones sobre su programa y repitió su idea-fuerza: "mi promesa es: no robar, no mentir, no traicionar, y una modificación en el código penal y en el de procedimiento penal para poner a buen recaudo todos esos políticos que se roban a Colombia y nunca los meten en la cárcel".

El candidato inesperado a la segunda vuelta, que sintetiza la encrucijada presidencial en "a quién le van a entregar la chequera", dejó así las actividades públicas en Colombia a tres días del final oficial de la campaña este domingo 12 de junio. La última semana podría estar marcada por nuevos episodios de "campaña sucia", en particular de otros petrovídeos para buscar restarle votos al Pacto Histórico.

Se anuncia un domingo de elecciones con probables resultados apretados y consecuente incertidumbre. Ese escenario podría resultar muy complejo para un país que llega al final de una campaña presidencial marcada por un "paro armado" de paramilitares, denuncias sobre la fiabilidad del sistema electoral, derrota de los partidos tradicionales. Así como un pedido mayoritario de cambio en la primera vuelta, y un uribismo atrincherado en Hernández para impedir que gane un Gobierno progresista en un balotaje histórico.