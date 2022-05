Quién ganó y quién perdió en la primera vuelta de las elecciones en Colombia

Ganó el ingeniero Rodolfo Hernández (28,15% con 5,9 millones de votos), a quien poco le han parado los pies los medios colombianos y cuando lo han hecho ha sido para descartarlo por ser tan parecido a Donald Trump y tan desmedido como el salvadoreño Nayib Bukele. Nada más conocerse que había quedado segundo después del progresista Gustavo Petro, un puñado de partidarios de Hernández salió a las calles a celebrarlo, frente a la austera sede de su campaña en el sector de Chapinero del norte de Bogotá.

"¿Cuántas manifestaciones hizo el ingeniero? Ninguna", comentó amargamente a Público un hombre clave de la campaña de Gustavo Petro, que supo organizar las "barras bravas" de Bogotá para que apoyaran a Petro, el candidato que llenó medio centenar de plazas en otras tantas ciudades de Colombia reuniendo a grandes multitudes. Ganó la que solo había cosechado un famélico 0,5% de intención de voto, Ingrid Betancourt, rehén durante seis años de las FARC y quien apenas cinco días antes de las elecciones renunció a su candidatura y apoyó al ingeniero Hernández.

Gustavo Petro ganó, porque obtuvo la votación más alta en la primera vuelta (40,32% con 8,5 millones de sufragios). Pero también perdió porque no consiguió todos los votos que necesitaba. Al no ganar esta vez por knock out, es decir por el 50% de los votos más uno, corre el alto riesgo de perder en la segunda vuelta pues los partidarios del expresidente Álvaro Uribe podrían sacarlo de la contienda votando masivamente por Hernández. Y todo, pese a que el ingeniero de 77 años sea políticamente un albur, una caja de sorpresas.

El ingeniero había advertido que, si él mismo no pasaba a la segunda vuelta, votaría por Petro. Al no haber ganado en primera vuelta, la extenuante campaña petrista queda apenas con la mitad del camino recorrido y con solo tres semanas de tiempo para conseguir, según las cuentas de Petro, un millón de votos adicionales en la segunda vuelta. Pero en vez de un millón más, podría necesitar dos. O quizá tres millones, como pareció corregirlo el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar.

Perdió la apuesta derechista por 'Fico'

Perdió el clientelismo, que apoyó públicamente al que quedó tercero, Federico 'Fico' Gutiérrez (23,91% con 5 millones de votos). Las maquinarias políticas de derechas de distintos partidos le aportaron a Iván Duque al menos seis millones de votos en 2018. Así que perdieron todos los partidos tradicionales sin excepción, pues todos apoyaron a 'Fico', el candidato de Uribe. Los compra-votos parecieron retroceder en algunas zonas: intimidados por las denuncias que han dejado al desnudo su modus operandi, temieron que los pillaran con las manos en la masa. En otras zonas siguieron actuando como si tal cosa.

En las encuestas de la penúltima semana antes de elecciones (está prohibido publicar encuestas durante la última semana antes de una votación) se veía que el ingeniero estaba recortándole votos tanto a Petro como a 'Fico'. Una parte del uribismo, al ver que su candidato iba a ser derrotado por Petro, optó por jugarse una última carta votando por el ingeniero, así fuera por debajo de la mesa, aunque algunos columnistas desvelaron su jugada para cerrarle el paso a Petro.

El mismo 'Fico' se apresuró a apoyar al ingeniero en cuanto se dieron a conocer los resultados, poco antes de las 7 de la noche, y le siguieron otras figuras del uribismo. Para saber si Uribe, sagaz político, ganó o perdió, habrá que ver cómo se mueve en estos días y cómo se configuran las alianzas de Hernández para vencer a Petro. El ingeniero no tiene ni un solo parlamentario, pero el hecho es que los votos de Hernández, más los votos de 'Fico', suman un 52,06% y derrotarían a Petro, si éste no logra aumentar los apoyos de manera importante.

Y finalmente perdió y ganó el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo: con 4,2% pasó el umbral, por lo que tendrá derecho a la financiación estatal por cada uno de los apenas 888 mil votos que consiguió. Nada de raro tendría que Fajardo tratara de endosarle sus votos al ingeniero. Al fin y al cabo" "Todos contra Petro" es el nombre del juego.