¿Quién ha filtrado los documentos secretos del Pentágono?

Joven, ultrarreligioso, defensor de las armas y trabajador de una base militar: ese es el perfil del autor de las filtraciones de los documentos secretos del Pentágono, según ha publicado The Washington Post en una entrevista realizada a uno de los usuarios del grupo en la red social Discord donde comenzó a compartir la información.

La plataforma social Discord, que permite crear grupos de chat de texto, voz e imagen, fue el lugar donde un grupo de jóvenes se unió durante la pandemia para compartir conversaciones, películas y compañía en el confinamiento.

Uno de los fundadores del grupo, conocido como OG, comenzó a compartir los documentos con sus amigos. El joven veinteañero, definido por sus compañeros de grupo como "carismático", es un ultrarreligioso y defensor de las armas.

OG trabaja en una base militar, donde tuvo acceso a los documentos

OG trabaja en una base militar, donde tuvo acceso a los documentos de inteligencia estadounidenses que acabaría filtrando, según cuentan sus conocidos. El joven tradujo los documentos a lenguaje para "no iniciados" y explicó a sus amigos términos como NOFORM, una clave militar cuyo significado indica que el contenido no debe ser compartido con países extranjeros por ser demasiado sensible.

Según uno de los participantes del grupo, "sabía lo que estaba haciendo" al compartir esos documentos. Además, daba largas charlas a sus compañeros sobre operaciones secretas del Gobierno estadounidense para "protegerlos" del mundo exterior, cuenta en la entrevista.

A esta pequeña filtración interna entre su grupo de amigos, le sucedió la publicación de cientos de fotografías de documentos en las redes sociales que comprometían las relaciones exteriores de Estados Unidos, principalmente relacionados con la guerra de Ucrania e información sobre espionaje a Rusia.

Un líder paternal, racista y antisemita

Uno de los entrevistados por el Post confirma la identidad de OG en un vídeo en el que se le ve en un campo de tiro disparando un fusil largo, lanzando a la cámara todo tipo de insultos racistas y antisemitas. De hecho, uno de los nombres del grupo fue Thug Shaker Central, una alusión racista a un meme sobre hombres negros bailando.

Algunos lo veían como una figura paterna, un líder "estricto"

El autor de las filtraciones tenía una gran influencia sobre sus compañeros de grupo, según sus propios testimonios. Algunos lo veían como una figura paterna, familiar y les hacía sentirse especiales al compartir con ellos la información.

Quienes compartieron grupo con él definen a OG como un líder "estricto" con sus compañeros de comunidad. Según los testimonios, pretendía que sus amigos leyeran con atención la información que compartía y se "enfadaba" si no prestaban atención a sus publicaciones.

Un cambio de estrategia

El autor de las filtraciones pasaba varias horas al día diseminando la información, traduciéndola a "lenguaje de ciudadanos" y añadiendo anotaciones. Ante la falta de interés de sus compañeros de grupo, decidió cambiar su estrategia.

En ese momento OG comenzó a compartir fotografías de los documentos, en lugar de un texto explicativo, con estrategias militares en Ucrania, información sobre "amenazas potenciales" o fotografías de los globos espía chinos derribados recientemente.

Su nueva forma de compartir los documentos provocó que se enfrentase a mayores riesgos, dado que en las fotografías de los documentos los investigadores han podido encontrar muebles y elementos de su habitación, algo que podría facilitar la tarea de localizarlo.

Sus conocidos insisten en que no es hostil ante el Gobierno estadounidense ni un colaborador ruso

Mientras continúa su búsqueda, los conocidos del autor de las filtraciones insisten en que no es hostil ante el Gobierno estadounidense ni un colaborador ruso. Sus amigos lo definen como "imparcial" y con la intención de enseñar a los más jóvenes cómo funciona el mundo.

En su último mensaje, OG ha pedido a sus amigos que no llamen la atención y eliminen cualquier documento que puedan relacionarle con las filtraciones. Sus compañeros de grupo, aunque le ven "perdido" sobre cómo solucionar su situación, han insistido en que no le delatarán, a pesar de que eso les cueste acabar en la cárcel.