Nadie pensaba en Brasil que el porcentaje de aprobación de la gestión del presidente Jair Bolsonaro pudiera bajar del 30%, pero el momento ha llegado, a 16 meses de las próximas elecciones presidenciales. Las últimas encuestas de opinión –publicadas por los institutos Datafolha, Vóx Pópuli e Ideia– coinciden en situar la conformidad con la administración de Bolsonaro en el 24%, con un nivel de rechazo entre el 45% y el 50%.

Lo que más influye ahora mismo en el desgaste de Bolsonaro y su Ejecutivo es la comisión parlamentaria de investigación sobre la pandemia, en marcha en el Senado Federal desde hace tres semanas para escrutar las acciones y omisiones del Gobierno ante la covid-19. Esta semana, durante más de 13 horas –repartidas entre el 19 y el 20 de mayo– ha testificado en la comisión el tercer exministro de sanidad que intentó gestionar la pandemia, el general Eduardo Pazuello, que lideró la cartera durante diez meses.

Pazuello se empantanó intentando en todo momento servir de escudo humano para proteger al presidente. Sus respuestas le dejaron en evidencia –en relación con otros testimonios ya obtenidos en los interrogatorios– al tratar de explicar por qué el Gobierno Federal hizo caso omiso durante meses al acercamiento del laboratorio Pfizer y su oferta de vacunas –hoy escasean–, por qué Bolsonaro boicoteó el acuerdo de compra de la CoronaVac, y por qué se tardó tanto en reaccionar cuando la crisis golpeó a Manaus (Amazonas): con el stock de oxígeno medicinal a cero, llegaron las escenas más dramáticas, mientras el Ejecutivo se dedicaba a convencer a la población de que el país no podía parar y a promocionar medicamentos sin efectos contra la covid-19.

Para Bolsonaro, la comisión de investigación es un "circo" y los senadores, "inquisidores"

Bolsonaro, consciente del mal trago que está pasando y que aún tendrá que pasar, considera que la comisión parlamentaria de investigación es "un circo", y los senadores, meros "inquisidores". Él preferiría que las investigaciones dedicaran más tiempo a revisar la actuación de los gobiernos estatales y municipales, y los casos en los que haya podido haber desvío de los recursos económicos contra la pandemia enviados por el Gobierno Federal.

Para la politóloga Márcia Miranda Soares, de la Universidad Federal de Minas Gerais, "la comisión de investigación va a tener efecto, pero a corto plazo. Todavía queda mucho para las elecciones y la coyuntura tiende a cambiar hasta entonces". Los resultados de los interrogatorios tendrán mayor efecto, explica, "si siguen combinándose con otras actuaciones negativas: escasez de vacunas, recortes en el auxilio emergencial". Bolsonaro lo sabe, y tratará de reaccionar para escapar de esta situación excepcional: "En 2022 el escenario puede ser más favorable para el Gobierno, con Brasil reaccionando económicamente y dejando atrás la pandemia", pronostica la analista.

Durante media legislatura Bolsonaro ha vivido relativamente tranquilo, con la oposición estaba anestesiada y sin vislumbrar ningún rival en el horizonte, pero ahora la partida está anunciada, y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) ha confirmado esta semana lo que todo el país daba por hecho: quiere volver a poder y se enfrentará a Bolsonaro –realmente, se está enfrentando ya– en una obstinada y duradera campaña electoral rumbo a octubre de 2022. En los últimos días, dispuesto a limar asperezas con partidos de centro y de centroderecha, Lula se ha reunido con el también expresidente Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) y ha vuelto a acercarse al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes (que acaba de mudarse al Partido Social Democrático, PSD).

El tercer exministro de sanidad brasileño durante la pandemia, general Eduardo Pazuello, en la comisión parlamentaria de investigación. — Jefferson Rudy / Agência Senado

Intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022

Las últimas encuestas publicadas, cuando se centran en la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, concuerdan también en situar a Lula da Silva por delante de todos en la primera vuelta. El líder del PT se situaría en el 41% de los votos, según Datafolha, y en 43%, según el Instituto Vox Pópuli. Bolsonaro ocuparía siempre el segundo lugar, con el 23% y 24% de los apoyos, respectivamente. Completando la parrilla de salida aparecerían figuras como Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), el exjuez y exministro de justicia Sérgio Moro, o la opción rimbombante y mediática del presentador de televisión Luciano Huck, de Globo, todos por debajo del 10% de las intenciones de voto. En la definitiva segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, Lula da Silva vencería con facilidad a Bolsonaro: 55% vs 28%, según la encuesta del Instituto Vox Pópuli, 55% vs 32% según Datafolha, y 45% vs 37% según el Intituto Ideia.

La palabra que está en boca de todos, sobre todo desde el impeachment sufrido por Dilma Rousseff en 2016, es polarización. "Bolsonaro y Lula no son opciones políticas opuestas", aclara Soares, "pero el elector sí se posiciona en base a eso, en esa postura FLA-FLU [Flamengo vs Fluminense], como si los candidatos fueran equipos de fútbol rivales. Es algo muy personalista, casi populista". De hecho, una de las herramientas que tiene Bolsonaro para la reacción es ampliar el programa social Bolsa Familia, para conquistar votos allá donde peores resultados obtuvo en 2018, la región del noreste brasileño, la más pobre del país, territorio Lula.

Ahora, se han dictaminado varias órdenes de busca y captura para varios cargos ministeriales

No ayudará para frenar el declive presidencial el nuevo escándalo que ha sacudido esta semana al ministerio de medio ambiente. El Tribunal Supremo autorizó una operación de la Policía Federal en la que se investigan posibles delitos de corrupción, contrabando y prevaricación en procesos de exportación de madera ilegal procedente de la Amazonia. Se dictaminaron una decena de órdenes de busca y captura: para el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, para el presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA), Eduardo Bim, y para un buen número de altos cargos ministeriales. Todo ello tras las promesas surrealistas del presidente Bolsonaro en la cumbre del clima organizada desde la Casa Blanca por Joe Biden.

A pesar de la caída de popularidad de Bolsonaro, es verdaderamente complicado imaginar una tercera vía que pudiera dejarle afuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los datos que reúne a día de hoy el presidente son pobres para un gobernante en ejercicio que busca la reelección, pero le bastaría con la franja más fiel de su electorado –calculada en un 15%– para superar al hipotético tercer candidato y colarse en el mano a mano con Lula.

La politóloga Márcia Miranda Soares no ve con opciones ni a Ciro Gomes –duda de su capacidad de aglutinar votos– ni a Sérgio Moro. La tercera vía, eso sí, sería más lógico que surgiera desde el centroderecha, y debería ser alguien que ascienda "aprovechando votantes de Bolsonaro desilusionados, siempre y cuando tenga ímpetu suficiente para no ser arrasado por Lula en la segunda vuelta". Esto es, competirán Bolsonaro, Lula da Silva, el antibolsonarismo y, sobre todo, el antipetismo [los que no votarán al PT de Lula de ninguna de las maneras].