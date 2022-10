El Gobierno ultraderechista de Meloni trabaja ya para restringir el aborto 

El partido Forza Italia (FI), que lidera Silvio Berlusconi, ha presentado un proyecto de ley para introducir "la capacidad jurídica del feto". Una normativa que, en caso de salir adelante, presenta importantes problemas legales a la hora de abortar.

La propuesta ha sido registrada por el senador Maurizio Gasparri el pasado jueves; es decir, en el primer día de la legislatura y sin que aún se haya conformado el Gobierno de Giorgia Meloni de manera oficial ni haya sido sometido a la confianza del Parlamento.

La intención del partido ultraconservador de Berlusconi es modificar el artículo uno del código civil, que recoge la adquisición jurídica del individuo en el momento de su nacimiento. Gasparri defiende ampliar este reconocimiento para que se otorgue al "no concebido".

Si una mujer aborta se podría emprender una acción legal contra ella

Por lo tanto, si una mujer opta por abortar se podría emprender una acción legal contra ella. El texto, por el momento, no está disponible, pero se destinará a la comisión competente una vez se hayan constituido estos órganos de representación. Previsiblemente, la norma inicie la tramitación legislativa por la mayoría que poseen las derechas, cuyos partidos están marcados por planteamientos antiabortistas y la defensa de las organizaciones ultracatólicas "provida".

Es el caso del representante de Liga Norte y presidente de la Cámara de Diputados de Itlaia, Lorenzo Fontana, un político de ideas homófobas y antiabortistas. La Ministra de Familia, Natalidad e Igualdad, Eugenia Roccella (Hermanos de Italia), también se opone al aborto, pese a que tuvo posiciones favorables al inicio de su trayectoria política en los años 70. También ha estado vinculada a los movimientos "provida".

La posibilidad de acusar a un mujer de homicidio

La oposición ya advierte de que se opondrá a cualquier paso dado en la dirección de limitar o acabar con derechos civiles. El más tajante ha sido el líder de la alianza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni, que ha llegado a apuntar que la modificación que pretende impulsar Forza Italia establece la posibilidad de acusar a un mujer por homicidio al interrumpir voluntariamente su embarazo. "La derecha es siempre la derecha. El primer movimiento es siempre para negar derechos y restringir libertades", ha lamentado.

Valeria Valente (PD): "Esto revela las intenciones de Giorgia Meloni"

Por su parte, la senadora del progresista Partido Demócrata (PD) Valeria Valente ha explicado "que el proyecto de ley del senador Gasparri tiene un solo objetivo: desvirtuar la ley 194 sobre interrupción voluntaria del embarazo" y ha añadido que "esto revela las intenciones de Giorgia Meloni". En la misma línea, la diputada Laura Boldrini considera que la derecha "está tratando de convertir en papel mojado la ley 194", la norma que permite el aborto en Italia.

Riccardo Magi, diputado y presidente de +Europa, ha manifestado: "Como era de esperar, el primer paso de la derecha en esta nueva legislatura es apuntar a los derechos de las mujeres. El proyecto de ley presentado en el Senado por Gasparri contra el aborto es solo el primer intento de echar por tierra los logros de los últimos años".

Gasparri ha indicado que hay opciones de que el proyecto de ley no salga adelante; sin embargo, su idea es ampliar el debate más allá de esta propuesta y poner en duda la aplicación de la ley 194. "Lo he presentado en cada inicio de legislatura en los últimos años, es un legado moral de Carlo Casini, fundador del Movimiento por la Vida", ha defendido. Casini, que falleció en marzo de 2020, organizó junto Jaime Mayor Oreja, del PP, unas jornadas en el Parlamento Europeo para exigir que la UE no financie el aborto, que calificaban como "destrucción de embriones". Mayor Oreja decía en aquel momento que el derecho al aborto es "falso y un disparate".