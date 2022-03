Lista de firmantes

- Nancy Fraser, profesora de Filosofía en The New School en Nueva York, coautora del manifiesto feminismo del 99% (EEUU)



- Alba Flores, actriz (España)



- Keeanga Yamahtta Taylor, profesora en la Universidad de Princeton y autora de '#BlackLivesMatter to Black Liberation' (EEUU)



- Teresa Rodríguez diputada de Adelante Andalucía y militante de Anticapitalistas (España)



- Yayo Herrero, ecofeminista, antropóloga, ingeniera técnica agrícola, diplomada en Educación Social y portavoz del Foro Transiciones, (España)



- Cinzia Arruza, coautora del manifiesto de Feminismo del 99% (EEUU)



- Nuria Alabao, periodista en 'Ctxt' y 'Fundación de los Comunes' (España)



- Özlem Demirel, europarlamentaria de Die Linke (Alemania)



- María Lobo, activista feminista y militante de Anticapitalistas (España)



- Sara Farris, Associate Professor, en la universidad Goldsmiths de Londres. (Italia)



- Amaia Pérez Orozco, activista feminista, escritora y economista (España)



- Susan Ferguson, profesora emérita asociada de la Wilfrid Laurier University de Ontario y activista feminista, (Canada)



- Montserrat Garceran, catedrática de Filosofía y Fundación de los Comunes (España)



- Ángeles Ramírez, antropóloga y profesora de antropología en la Universidad Autónoma de Madrid y militante de Anticapitalistas (España)



- Alda Souza, exeurodiputada del Bloco da Esquerda (Portugal)



- June Fernández, 'Pikara Magazine' (España)



- Ailbhe Smyth, feminista y activista LGTBQ (Irlanda)



- Pamela Palenciano, activista feminista, actriz y monologuista de 'No solo duelen los golpes' (España)



- Lolita Chávez, activista feminista y lideresa indígena (Guatemala)



- Françoise Nyffeler, parlamentaria, miembro activo del colectivo Greve Feministe y miembro de Solidarités. (Suiza)



- Verónica Gago, profesora en la Universidad de Buenos Aires (UBA) (Argentina)