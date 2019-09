La presidenta de la Cámara Baja de EEUU, la demócrata Nancy Pelosi, insinuó este mares la posibilidad de iniciar desde el Congreso un juicio político o impeachment al presidente estadounidense, Donald Trump, tras la revelación de que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y de que habría coaccionado a Kiev para que se investigase al exvicepresidente Joe Biden y su familia.

"Si ese fuese el caso, en el que el presidente de Estados Unidos le pide a un Gobierno extranjero que lo ayude de alguna manera para conseguir puntos políticos, eso sería incorrecto", dijo Pelosi al ser preguntada sobre si iniciará un proceso de destitución, en el marco del The Atlantic Festival, un evento sobre política que se celebra estos días en Washington.

Pelosi ofrecerá una rueda de prensa a las 17.00 hora local (21:00 GMT) sobre esta cuestión, después de reunirse con los miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

Según cálculos de los medios estadounidenses, 158 de los 235 legisladores demócratas de la Cámara Baja ya han hecho público su apoyo a un posible proceso de juicio político, conocido en EEUU como "impeachment".

La líder demócrata necesitaría contar con 218, la mayoría simple, de la Cámara de Representantes para iniciar el procedimiento. No obstante, la mayoría republicana en el Senado, que debe también aprobarlo, supone que la iniciativa no saldría adelante. "He tratado de evitar el juicio político porque es algo muy divisivo para el país", defendió Pelosi, aunque evitó confirmar que efectivamente lo iniciará próximamente.

Varios aspirantes demócratas a la candidatura para la Casa Blanca en 2020, que compiten por la nominación con Biden, han reiterado que es hora de abrir un juicio político contra Trump, como es el caso de las senadoras Elizabeth Warren y Kamala Harris.

Desde Nueva York, Trump modificó su primera versión, en la que negó que bloquease fondos para Ucrania, y confirmó este martes que lo hizo de manera temporal para forzar a países europeos, como Francia y Alemania, a que proporcionasen más fondos a Kiev.

"¿Por qué solo Estados Unidos está poniendo dinero? Y, por cierto, pagamos ese dinero. Pero siempre me pregunto por qué otros países, especialmente en Europa, no están proporcionando ayuda a Ucrania", dijo Trump a su llegada a la sede de Naciones Unidas donde participa en la Asamblea General del organismo.

Más tarde, el mandatario anunció que divulgará este miércoles la "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, ante las acusaciones de que podría haberle presionado para investigar a Biden.