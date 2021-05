La Justicia venezolana embarga la sede del periódico 'El Nacional' como parte de una indemnización para Diosado Cabello

La Justicia venezolana embargó este viernes la sede del diario El Nacional, fundado en 1943, como parte de la indemnización por "daño moral" de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una demanda de Diosdado Cabello, uno de las personas con mayor presencia dentro del chavismo.

El anuncio lo hizo el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en sus redes sociales y fue inmediatamente replicado por el gerente general del diario, Jorge Makriniotis, que lo calificó de "ataque a la democracia", y el abogado de El Nacional, que lo consideró como un "abuso de autoridad".

La orden la dictó el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y el cartel de notificación indica que se cubre la cantidad de 141.501,24 petros, una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos.

Según la tasa de cambio oficial de hoy, esa cantidad se cambia por cerca de 7,9 millones de dólares. Una sentencia publicada el pasado 16 de abril por el Tribunal Supremo de Justicia dicta que el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.

Defensa de la libertad de expresión

Al poco de conocerse la decisión, Makriniotis afirmó que "la democracia vive cuando hay libertad de expresión" y explicó que, al diario, le "están quitando los bienes por un daño supuesto".

El proceso -comentó- comenzó cerca de las 18.30 (22.30 GMT), cuando llegaron unos 30 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y colocaron en la puerta un documento que informaba del inicio del proceso de embargo.

Los funcionarios, según detalló el gerente, accedieron al edificio junto a "un grupo de música que llegó" al lugar, lo que calificó como "una burla más", así como "gente muy cercana de Diosdado Cabello" y la también chavista Tania Díaz".

"Esto es un ataque de malcriadez contra la democracia y la libertad de expresión", subrayó. El diario El Nacional fue fundado por Henrique Otero Vizcarrondo y Miguel Otero Silva, quien además de periodista fue uno de los escritores de más prestigio en el país y cercano amigo de Gabriel García Márquez.

El periódico forma parte del Grupo de Diarios América, al que pertenecen otros diarios de Latinoamérica, como El Tiempo (Colombia), El Mercurio (Chile) o La Nación (Argentina).

La situación del rotativo, que solo tiene versión digital desde 2018, ha generado numerosas críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en su último informe alertó de "la violencia sistemática del régimen de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa" y los ataques a periodistas y medios.

El abogado denuncia un embargo "delictivo"

Tras la llegada a la sede del diario de los funcionarios de la GNB, que impidieron el paso a la prensa que acudió al lugar para registrar los hechos, su abogado, Juan Cancio Garantón, consideró que con el embargo no ha habido "aplicación del derecho ni de norma jurídica alguna".

"Este abuso de autoridad que está sucediendo aquí es delictivo, esto es una flagrancia, es un hecho público, no es aplicación de derecho ni de norma jurídica alguna, es un vulgar delito que se está cometiendo", dijo a periodistas a la entrada del diario.

A su juicio, en este no caso "no hay ningún embargo", puesto que es "una cosa ilegal", ya que "el embargo no podían ejecutarlo porque hay un recurso de revisión constitucional".

"Aquí el derecho se perdió, aquí el derecho no está, yo me voy con ustedes (...) Yo me voy con al verdad a mi casa, no tengo nada que hacer porque esto está tomado a la fuerza, no es que entró un juez con una carta, documento o acta, nada de eso", subrayó.

El embargo era una amenaza largamente anunciada por el propio Cabello, quien dijo el pasado 21 de abril que tenía intención de "ejecutar" los bienes de El Nacional, si este no le pagaba una indemnización por "daño moral" de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral", dijo Cabello durante su programa semanal "Con el mazo dando", que emite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).