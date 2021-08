La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez temió ser violada durante el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero, explicó ella misma en una entrevista adelantada en extractos con la CNN que será emitida al completo este lunes.

Ocasio-Cortez, uno de los blancos favoritos de la derecha en EEUU, reflexionó sobre cómo se sintió aquel día ante "la misoginia y el racismo tan profundamente enraízados y exacerbados en el ataque al Capitolio".

"no solo pensé que fuera a ser asesinada" compartía la congresista demócrata

"El supremacismo blanco y el patriarcado están muy vinculados de muchas maneras, hay mucha sexualización de la violencia y (ese día) no solo pensé que fuera a ser asesinada, pensé que podrían pasarme otras cosas también", recordó.

Preguntada en este punto sobre si pensó que iba a ser violada, la congresista respondió con la cara desencajada: "Sí, sí, lo pensé". En febrero pasado, Ocasio-Cortez reveló en un directo en su cuenta de Instagram que se consideraba una superviviente de una agresión sexual en el pasado, de la que no dio detalles, y que no estaba relacionada con el asalto al Capitolio. No obstante, tanto esa agresión como los momentos vividos en la sede del Congreso le supusieron un trauma.

Por otro lado, durante la entrevista con la CNN se mostró ambigua cuando fue preguntada si se presentará a las primarias en 2022 contra el actual líder de la mayoría de su partido en el Senado, Chuck Schumer.

"Sé que todo el mundo se está volviendo loco" con este asunto, dijo Ocasio-Cortez, que pertenece al ala más izquierdista de su partido, durante la conversación con la CNN, que tuvo lugar a finales de junio.

Explicó que ella no planifica su carrera política ni ve este trabajo en base a los cargos a los que uno acceda. "Y sé que hay mucha gente que no cree eso, pero yo realmente no puedo operar de la manera en que opero y hago las cosas que hago en política mientras intento aspirar a otras cosas o calculo otras cosas", indicó.

Hasta ahora, Ocasio-Cortez no ha dado señales de que vaya enfrentarse al veterano político, de tendencia moderada y en el Congreso desde 1998, aunque es una posibilidad que se ha rumoreado entre los medios de comunicación locales. En la entrevista, la congresista subrayó que ha trabajado de cerca con Schumer en muchos asuntos y que eso es lo importante para ella. "Ya veremos...", zanjó.



Ocasio-Cortez también fue preguntada sobre sus posibles aspiraciones en el futuro a la Casa Blanca, a lo que contestó que no quiere mirar tan a largo plazo para no dejar en tela de juicio su compromiso con su trabajo actual. "Creo que pasa mucho en política, que hay gente que está tan motivada para presentarse a determinados puestos más altos que deja de lado su lucha actual por la gente", reflexionó. "Y la idea -agregó- es que puedas ser como una pizarra en blanco para facilitar que puedas presentarte a un cargo más alto luego".