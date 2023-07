Un marinero australiano es rescatado después de dos meses a la deriva en el océano Pacífico

¿Náufrago? ¿La vida de Pi? No, pero parece Hollywood: Tim Shaddock, un marinero australiano, fue rescatado por un barco atunero en la costa de México tras haber pasado casi tres meses a la deriva en el océano Pacífico. Increíblemente, fue encontrado junto con su perro Bella, quien lo acompañó durante la travesía y también sobrevivió en altamar. Comieron pescado crudo, principalmente atún, y bebieron agua de lluvia para subsistir hasta que fueron encontrados por un helicóptero de la embarcación atunera que patrullaba la zona.



Shaddock, de 51 años, zarpó en abril desde La Paz, ciudad ubicada al sur de la península de Baja California en México, y planeaba una travesía de casi 6,000 kilómetros hasta la Polinesia Francesa, lo cual le hubiera llevado un tiempo estimado de cinco meses. Sin embargo, a las dos semanas de viaje, una fuerte tormenta averió el equipo de navegación de su catamarán, lo cual lo dejó incomunicado y perdido.



El marinero le atribuye su supervivencia a la compañía de Bella y a una "combinación de suerte y habilidad". Comparte también que solo necesita "un descanso y una buena comida" tras el rescate. En un vídeo publicado por Canal Nine de la televisión australiana, Shaddock luce una barba larga y la piel morena después de la larga exposición al sol, y también se ve la emoción de Bella, quien no para de mover la cola durante el rescate.



El marinero y Bella se encuentran en el barco atunero mexicano que los rescató, y el doctor a bordo ha compartido que los dos se encuentran sanos y salvos y no requieren de atención médica urgente. Llegando a tierra firme serán trasladados a un hospital para más estudios y para posteriormente viajar de regreso a casa, pero Shaddock comparte que se encuentra "en buen estado de salud".



"Ha sido un calvario… Solo necesito descansar y comer bien porque llevo solo durante mucho tiempo", ha compartido el superviviente. "No he comido suficiente comida durante mucho tiempo… Ya aquí tengo buena medicina y me están cuidando bien".