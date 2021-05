Masacre Tulsa Cien años de la masacre racista de Tulsa: cuando una turba de blancos destrozó un barrio afroamericano en EEUU

"Nuestro país puede olvidar esta historia, pero yo no puedo. No lo haré, y otros supervivientes no lo harán, nuestros descendientes no lo harán", señala Viola Fletcher, de 107 años y superviviente de la masacre.