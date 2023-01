Messina Denaro, el último padrino y pieza clave de la Cosa Nostra

El último fugitivo. La pieza que faltaba para completar así el complejo puzle de la Cosa Nostra, una mafia cada vez más debilitada. Su histórica condición de fugitivo lo había convertido en el más buscado de Italia y uno de los más importantes del mundo. El padrino siciliano Matteo Messina Denaro (Castelvetrano, 1962), fue visto por última vez en 1993, en una playa de Toscana y a partir de ahí ya no se supo más de él.

Tres décadas después, sin embargo, concretamente este lunes, ha sido detenido por los carabinieri, la policía militar italiana, después de años de seguimientos y falsas pistas. Muchos expertos pensaban que se había incluso fugado al extranjero, pero finalmente se cumplieron los pronósticos; dado que fue detenido precisamente en Palermo (Sicilia). La noticia del año y una de las más importantes de la década en Italia.

Mafioso e hijo de mafioso. Uno de los rasgos más destacados de su pasado criminal es que fue muy despiadado y cruel, responsable de matar a un chico de 12 años, Giuseppe Di Matteo, que murió disuelto en ácido después de haber sido secuestrado para que su padre no revelara más detalles acerca de los atentados a los jueces antimafia Falcone y Borsellino. Al contrario respecto a otros criminales de su rango, como el mismísimo Totò Riina (quien ordenó los atentados de contra los magistrados en 1992), Messina Denaro no era precisamente de los que le gustaba el camuflaje y el estilo de vida habitual de un capo de la mafia siciliana, es decir, el ambiente rural. Le gustaba el lujo, los objetos costosos e invertía ingentes cantidades de capitales de forma ilícita, entre otras cosas, también para alargar su condición de fugitivo. En los últimos tiempos se escondía bajo el falso nombre de Andrea Bonafede, pero no le ha sido útil y, en el momento de la detención en la mañana de este lunes, no ha tardado en confesar tras años de fuga: "Soy Matteo Messina Denaro".

La detención del padrino siciliano supone una noticia histórica para Italia y la lucha contra las mafias. "Matteo Messina Denaro ha sido un capo muy importante y muy reconocido en el ámbito de las mafias. Un reconocimiento que, con el tiempo, se ha ido reforzando en la medida que, en los últimos 30 años, ha sido un fugitivo", explica a Público el sociólogo Antonio La Spina, experto en mafias italianas y profesor vinculado a la Universidad Luiss Guido Carli de Roma. "La fallida captura de Messina Denaro era el síntoma de la enorme red de protección que ha estado utilizando a través del crimen organizado y, más concretamente de la Cosa Nostra siciliana", dice.

Matteo Messina Denaro tras ser arrestado en Palermo. — Carabinieri / Reuters

¿Por qué ha sido tan importante la detención de Messina Denaro como capo de la mafia siciliana? Principalmente porque, tras la captura de los dos últimos grandes padrinos de la Cosa Nostra, Totò Riina (1994) y Bernardo Provenzano (2006), Messina Denaro era el jefe mafioso y fugitivo siciliano más importante de las últimas décadas. "Desde un punto de vista meramente jerárquico, Messina Denaro no fue el sustituto de Provenzano, quien a su vez lo fue de Riina; sino que, en solitario, había ido ganando poder conforme aumentaba el tiempo en el que seguía como fugitivo", incluso sin salir de la provincia siciliana de Trapani que controlaba. Es más: "No obstante su progresivo aumento de influencia", en solitario, "no ha podido invertir el declive de Cosa Nostra en los últimos años".

Una detención crucial

"Cuando los organismos colegiales de Cosa Nostra fueron decapitados, con los años nunca fueron reconstituidos", pero Messina Denaro permaneció como el más importante capo mafioso y fugitivo del grupo criminal siciliano. En este contexto, "Messina Denaro, en todos estos años, se ha dedicado sobre todo a protegerse a sí mismo", para mantener su poder, "con la complicidad de las muchas personas que, hasta hoy, lo habían estado ayudando a través de la protección de su anonimato", divulga La Spina. Dicho de otro modo, la detención de Matteo Messina Denaro es crucial no en cuanto a jefe de la mafia siciliana en sentido estricto; sino en sentido amplio, en la medida en la que, en los últimos años, no habiendo dentro de Cosa Nostra un jefe formal, Messina Denaro ha actuado, de facto, como el capo mafioso más importante y buscado del crimen organizado italiano.

En más de una ocasión las fuerzas policiales italianas habían estado muy cerca de capturar a Messina Denaro

En más de una ocasión las fuerzas policiales italianas habían estado muy cerca de capturar a Messina Denaro, en los últimos años, pero sin éxito. "Era cuestión de tiempo que se diera con él. Es fundamental que ahora esté detenido", apunta el profesor La Spina, entendiendo este hecho como un importantísimo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en el país con forma de bota. El hecho de que Messina Denaro esté ahora en manos de la Justicia italiana será un elemento de provecho para los investigadores antimafia del país para tener más llaves de lectura acerca del funcionamiento actual de Cosa Nostra, bien diferente respecto a las acciones "militares" de los años 90; pero que sigue teniendo una importante influencia en el crimen organizado transalpino.

Imagen distribuida por los Carabinieri italianos del arresto en Palermo del jefe de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, el hombre más buscado de Italia. — EPA /Carabinieri / EFE

Lo cierto es que la mafia siciliana se encuentra en situación de debilidad y "la detención de Messina Denaro es precisamente la prueba de ello; Algo que no se habría podido hacer", subraya el sociólogo La Spina, entrevistado por Público, "sin el extraordinario trabajo de la Justicia italiana". Desde un punto de vista no sólo criminal, pero también simbólico; la captura de Messina Denaro es fundamental en la lucha contra la Cosa Nostra en Sicilia y el resto de Italia: "El hecho de que todavía no se hubiera detenido al capo de Trapani, en la percepción de muchos, podía significar que la mafia siciliana era todavía tan poderosa que podía seguir manteniendo a Messina Denaro como un fugitivo". El profesor La Spina lo tiene claro: "Cosa Nostra está cada vez más debilitada. Y desarticulada".