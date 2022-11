La ministra de la Mujer de Chile exige la liberación de las más de 20 presas políticas feministas de Nicaragua 

La ministra de la Mujer de Chile, Antonia Orellana, exigió este viernes la libertad de las presas políticas y feministas nicaragüenses y el respeto a sus derechos durante la intervención en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe.

"No todos los países permiten que el movimiento feminista participe. Como ministra, me veo en la obligación de decir: no podemos dejar de mencionar a las presas políticas feministas de Nicaragua", expresó Orellana antes de leer los más de veinte nombres de las mujeres privadas de libertad por motivos políticos bajo el régimen del presidente centroamericano Daniel Ortega.

"Protestamos por justicia para Berta Cáceres y Marielle Franco y hoy las feministas nos manifestamos por la libertad de las presas políticas en Nicaragua. Por Dora María, Suyen, Tamara y las 21", escribió luego en sus redes sociales la ministra.

En el acto participó también la portavoz de la Articulación Feminista de Nicaragua, María Teresa Blandón, quien antes se reunió con la titular de la cartera de la Mujer.

"La ministra Orellana tiene una clara consciencia de la importancia de los derechos que estamos defendiendo en América Latina y el Caribe, y se solidarizó con el reclamo que tenemos las feministas nicaragüenses por la liberación de más de 220 presos políticos, incluyendo a 21 mujeres que están siendo víctimas de tratos crueles e inhumanos", dijo a la Agencia Efe Blandón.

La activista nicaragüense valoró la condena del presidente Gabriel Boric a las violaciones a los derechos humanos del régimen de Ortega, las críticas por el fraude electoral en los últimos comicios municipales y su crítica por la existencia de presos políticos.

"Es una esperanza porque nos hace ver que es posible pensar en gobiernos progresistas y de izquierda que respeten los derechos humanos, apuesten por la justicia y estén en contra de cualquier forma de violencia del Estado", expresó. "La postura del presidente de Chile es un ejemplo que esperamos que sea imitado por los gobiernos de izquierda en la región latinoamericana", agregó Blandón.

El miércoles Boric criticó duramente los resultados de las elecciones municipales que el domingo pasado se celebraron en Nicaragua. "De 153 alcaldías 'en disputa' Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo", publicó en sus redes sociales.

"Seguiremos empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho y fin a todo ataque en contra de personas opositoras", agregó el mandatario.