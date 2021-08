El presidente de Afganistán anuncia una movilización de tropas para hacer frente a los talibanes

En un discurso televisado donde se ha dirigido a toda la nación, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha anunciado este sábado una movilización de tropas para hacer frente a los talibanes, que han logrado el control de 23 de las 34 capitales de provincias afganas.

Estados Unidos pronostica que Kabul podría caer antes de tres meses

En un discurso televisado, Ghani aseguró que la "máxima prioridad" del Gobierno afgano reside en la movilización de las fuerzas de seguridad para lograr detener la captura de más capitales regionales en el país.

"Bajo la situación actual, la removilización de las fuerzas de seguridad es nuestra máxima prioridad y se están tomando las medidas necesarias para este propósito", apuntó Ghani.

Este anuncio del presidente se produce ante un panorama desolador, después de que muchas de las tropas afganas se rindieran o huyeran de los territorios conquistados por los talibanes, en algunos casos sin oponer resistencia.

Ghani dijo además que comprende la inquietud de los ciudadanos afganos sobre su "futuro y presente" en el país, y agregó que está tratando de prevenir una mayor "inestabilidad, violencia y desplazamiento de gente" a través de "amplias consultas" que ha iniciado en estos días con "líderes políticos y socios internacionales" y de cuyos avances informará pronto.

La población antitalibán está totalmente desmoralizada

Asimismo, prometió que no permitirá que esta "guerra impuesta cause más muertes de personas inocentes, la destrucción de las infraestructuras del país y la pérdida de los logros alcanzados durante los últimos veinte años".

Las palabras de Ghani se producen después de que esta semana el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdullah Abdullah, se reuniese en Doha con delegaciones internacionales en busca de una salida dialogada al conflicto.

Durante esos encuentros, la delegación del Gobierno afgano llegó a proponer supuestamente compartir el poder del país con los talibanes, una propuesta que estos negaron que hubiesen recibido. Para Abdullah, la estrategia de los insurgentes es clara: "No quieren la paz y tienen la intención de capturar Kabul".

Pánico en Kabul ante el acecho de los talibanes

En la oficina de registro en Kabul para la obtención de nuevos pasaportes, una marea humana trata a la desesperada de entrar en las instalaciones, un objetivo que logran solo unos pocos, mientras una mayoría debe resignarse a volver a intentarlo al día siguiente.

La obtención del pasaporte no garantiza la posibilidad de abandonar el país

Basir Zaheer, de 28 años, logró solicitar el pasaporte hace tres días, pero la oficina de registro le dijo que debe regresar "después de 40 días para el proceso biométrico y el resto del proceso", y luego necesitará varios días más para obtenerlo.

El joven explicó que está tratando de escapar a Rusia, porque si los talibanes regresan a Kabul ya no será un lugar para vivir, con los insurgentes imponiendo ahora restricciones en otras provincias, como la prohibición de escuchar música o afeitarse.

Pero el pasaporte no garantiza la posibilidad de abandonar el país, como asegura a Mansour Qazizada, de 45 años, que hace casi un mes que va "de oficina en oficina para completar los documentos y papeles necesarios para obtener un visado para Tayikistán".

Otros se apelotonan frente a los cajeros automáticos, muchos de ellos sin efectivo, para recuperar sus ahorros y estar listos en caso de que tengan que abandonar de urgencia el país.

"¿Qué sucederá si mañana los talibanes llegan a las afueras de la ciudad?"

"He intentado desde esta mañana retirar mi dinero del banco. Casi ha concluido el día y aún no he podido retirarlo por la avalancha de gente en el banco y porque casi todos los cajeros automáticos están fuera de servicio", aseguró el joven Sidiqullah Amin.

Si no se puede conseguir ahora dinero en los bancos, "¿qué sucederá si mañana los talibanes llegan a las afueras de la ciudad?", se pregunta Amin, que dice que si la situación empeora, su objetivo será huir a Irán para salvar su vida y la de su familia.