Raji Sounari, abogado palestino: "España puede liderar la respuesta europea y estar en el lado bueno de la historia"

Raji Sourani (Gaza, 1953) es uno de los grandes referentes de la abogacía en Oriente Medio. El fundador del Centro Palestino de Derecho Humanos lleva más de cuatro décadas defendiendo a las víctimas del apartheid israelí en los territorios ocupados.

Sourani ha sido detenido en seis ocasiones y está vivo de milagro. El pasado mes de octubre vio cómo ardía su casa y abandonó temporalmente la Franja de Gaza. Israel bombardeó durante más de dos horas el barrio de Tel al Hawa, donde residía con su familia. El abogado se negaba a escapar incluso cuando las bombas llegaron al vecindario, pero la presión de sus amigos y compañeros ha conseguido hacerle cambiar de opinión. "Todavía no me creo que siga aquí", declara.

El gazatí forma parte del equipo que ha llevado a Israel ante el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La presión internacional es clave para acabar con el bloqueo que sufre la población palestina desde hace más de medio siglo. Raji Sourani tacha de "cómplice" al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras reconoce los esfuerzos del Gobierno de España por no asumir completamente la versión oficial de las fuerzas ocupantes. El abogado aborda este y otros asuntos en una conversación con Público durante su última visita a Madrid.

Ha sobrevivido a dos bombardeos y ha tenido que escapar de Gaza con su familia. ¿Cómo afronta una persona la pérdida de todo lo que tenía?



El 21 de octubre, la zona en la que vivíamos fue bombardeada durante dos horas y cuarto. Nosotros estábamos en casa. Hubo bombas que cayeron lejos, como a un kilómetro de distancia, pero se sentían dentro. Cada vez que escuchábamos una bomba, pensaba que era inevitable. Pensaba que Israel iba a acabar con mi familia y conmigo. Estaba con mi mujer y con mi hijo, que también es abogado. La población gazatí vive con el miedo de perderlo todo en cuestión de segundos o minutos.

Honestamente, pensaba que no íbamos a sobrevivir, sobre todo cuando vimos caer la última bomba. El fuego estaba encima de nuestras cabezas. En ese momento, mientras bombardeaban nuestra casa, recibí una llamada telefónica de mi hija. Ella vive en Dubái. No fui capaz de responderle porque lo que iba a escuchar podía matarla. Estaba preocupada, llamó varias veces. Es un momento muy duro para hablar con alguien a quien admiras. No quería romperle el corazón.

Dice que su hijo también es abogado. ¿El Gobierno de Israel los persigue por algún motivo concreto?



Está claro que quieren acabar con el pueblo palestino, somos un objetivo primordial. Israel ha tratado de difamar a las organizaciones palestinas de derechos humanos y a los abogados que hacemos jurisdicción universal. Nos llaman terroristas con traje.

¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en el conflicto?

En cinco meses de conflicto, 139 periodistas han sido asesinados en Gaza. Estamos hablando solo de periodistas que trabajan para las oficinas de algún medio de comunicación. Esta es una de las cifras más altas de la historia. Los periodistas contaron la historia alternativa de lo que estaba ocurriendo realmente en Gaza y mostraron la verdadera cara de los crímenes de Netanyahu contra la población civil palestina. En Israel no están cómodos con esto.

Los periodistas corren mucho peligro por su vida, pero sobre todo por la de sus familias. Esto no les impide grabar, informar y contar todo lo que ven. Tenemos la suerte de contar con personas valientes y maravillosas que pagaron con su vida el precio de la verdad. Los compañeros de prensa que informaban desde los hospitales de Gaza fueron bombardeados y asesinados. Estamos hablando de un crimen realmente deliberado e intencionado. Los medios palestinos siguen cumpliendo su misión, además con eficacia, pero el precio que están pagando por ello es demasiado alto.

La gente habla del 7 de octubre de 2023. ¿Cómo era la vida en la Franja antes de esta fecha?



Esto no empezó el 7 de octubre. Llevamos 75 años. Gaza son 365 kilómetros cuadrados en los que viven 2,4 millones de personas. Es la zona más poblada del planeta. La guerra viene de lejos, recibimos ataques en 2008, 2009, 2012, 2014, 2017, 2018 y 2019. Tuvimos otra ofensiva en 2021 y una más en mayo de 2023. Gaza siempre ha estado en el ojo del huracán y lleva mucho tiempo siendo el objetivo de las tropas israelís. No es sólo la ofensiva militar, sino también el bloqueo. Gaza estaba desconectada del mundo exterior.

Tenemos toda una generación que no conoce otra cosa. Tenemos gente de 30 años que no ha salido nunca de los territorios ocupados. Pero igual que digo esto tengo que decir que somos humanos. Tenemos uno de los porcentajes más altos de graduados universitarios de todo el planeta. En Gaza no hay analfabetismo. Hay mucha solidaridad. Llegaba el fin de semana y nos arreglábamos para salir a la calle. Tenemos vida, pero los israelíes nos la quieren hacer imposible.

Lleva cuatro décadas defendiendo a las víctimas palestinas ante la Justicia internacional. ¿La situación había sido alguna vez tan extrema?



He estado presente en casi todas las guerras que hemos pasado. Llevo Gaza en la piel. Si me preguntas si alguna vez llegué a imaginar una situación como esta, te diré que solo en mis pesadillas. Nunca pensé que esto podía llegar a suceder. No me lo creo todavía. No vivimos tiempos fáciles, hubo guerras realmente duras, pero como esto, nunca. Tenemos matanzas masivas, heridos masivos, destrucción masiva, desplazamientos masivos, hambre masiva. Es demasiado. Estos son los elementos de un genocidio. La intención de Netanyahu está clara.



Netanyahu aseguró que no haría "distinciones entre civiles y terroristas"...



No hay distinción entre Hamás y la población civil. Está haciendo exactamente lo que ha dicho. Eso tiene un nombre y es genocidio.



Ha recibido numerosos premios internacionales y fundó el Centro Palestino por los Derechos Humanos. ¿Por qué Israel lo considera un terrorista?



Por supuesto. Me consideran un terrorista y no puedo estar más orgulloso. Eso significa que estamos haciendo daño de verdad, que están preocupados por la situación.



Netanyahu cuenta con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional. ¿Qué le diría al presidente de EEUU, Joe Biden, si lo tuviera delante?



Le diría que es cómplice del genocidio israelí. Nuestros niños y nuestras mujeres están siendo asesinados con sus armas, con sus bombas inteligentes, con sus tanques. Nos está quitando la vida. Si haces eso, eres cómplice. Le pediría también que no haga como que le preocupa la situación de la gente en Gaza. Si realmente le preocupa, tiene que pedir un alto el fuego inmediato y además puede imponerlo. También tiene que permitir la entrada de ayuda humanitaria, comida y medicinas. Eso es lo que necesitamos. Está desviando el foco diciendo que enviará un par de aviones para que lleven alimentos a Gaza. Joe Biden tiene que detener este genocidio.



¿Y a Pedro Sánchez, que le diría?

Europa tiene muchos países con una mentalidad colonial y políticas racistas. España no está entre ellos. El Gobierno se ha posicionado, pero puede hacer mucho más. Esto es una gran vergüenza para la humanidad. España puede liderar la respuesta europea y estar en el lado bueno de la historia. Las empresas españolas tienen que dejar de trabajar para los asentamientos. Los privilegios de los que goza Israel deben desaparecer. No hace falta esperar al consenso europeo. En todas las historias hay alguien que hace sonar el timbre y, sinceramente, creo que España puede hacer sonar el timbre de forma eficaz y marcar la diferencia.



El Gobierno se ha comprometido a reconocer el Estado de Palestina en esta legislatura...

Los israelíes quieren completar la misión de la Nakba [destrucción masiva]. La estrategia comenzó hace 75 años con la limpieza étnica y el genocidio en Gaza. Luego irán a Cisjordania. ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, es decir, el derecho a tener su propio Estado. España, Irlanda, Bélgica, Eslovenia y Luxemburgo tienen que seguir adelante con esta cuestión. Sudáfrica es un buen ejemplo.



Sudáfrica ha denunciado a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TJI) por "apartheid" y "genocidio". ¿Qué espera de la resolución de los 17 jueces de La Haya?



Confío plenamente en su credibilidad e independencia. El tribunal decidirá a favor del pueblo palestino, como hizo en 2005. Ganaremos el caso. La resolución quizá llegue dentro de un año, pero ganaremos. Lo importante aquí es proteger a la población civil.



¿Cómo ha sido para usted sentarse en el TJI para testificar contra Israel?

Ha sido un sueño hecho realidad. No solo por testificar, sino porque dos meses antes de hacerlo sufrí en primera persona las consecuencias de los bombardeos israelíes.

¿Le gustaría volver a Gaza?

Me considero un revolucionario romántico, como todos los activistas por la defensa de los derechos humanos. Tenemos que mantener viva la esperanza. Me gustaría que fuese más pronto que tarde, pero tengo la certeza de que volveremos. Israel destrozó Gaza y nosotros la reconstruiremos para que sea mucho más bonita y humana que antes.