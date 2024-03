Biden carga contra Trump y aumenta la presión sobre Israel en el discurso del Estado de la Unión

El último discurso del Estado de la Unión de Joe Biden como presidente de EEUU tuvo la mirada puesta en las elecciones de noviembre y en su previsible rival, Donald Trump. El líder de los demócratas, sin embargo, no hizo campaña y tampoco mencionó explícitamente a su adversario. "Mi predecesor y algunos de ustedes buscan enterrar la verdad del 6 de enero. Yo no haré esto. Este es el momento de decir la verdad", expuso el dirigente en referencia al asalto al Capitolio, que tuvo lugar hace tres años.

Biden también aprovechó para defender su gestión y marcar las principales líneas de la inminente campaña. El mandatario estadounidense, que habló durante más de una hora, puso el foco en los riesgos de la posible victoria de Trump en las urnas. La bancada demócrata le respaldó con aplausos y ovaciones, mientras que la conservadora lanzó reproches y abucheos durante toda la sesión. Esta era la tercera vez que Biden se presentaba ante los legisladores para rendir cuentas, la última antes de que los votantes decidan quién ocupa la Casa Blanca durante los próximos cuatro años.

"Estados Unidos no puede volver atrás. Estoy aquí para mostrar el camino a seguir, porque sé lo lejos que hemos llegado", ha precisado el demócrata. Biden se ha comprometido a restaurar el derecho al aborto y pidió no demonizar la inmigración. El conflicto palestino-israelí también ocupó un lugar protagonista en su discurso. El presidente aseguró que trabajará "sin descanso" para conseguir un alto el fuego inmediato y temporal en Gaza que permita la liberación de rehenes de Hamás, así como la entrada de ayuda humanitaria en los territorios de la Franja.

Un puerto temporal en Gaza y advertencias a Israel

Biden ha garantizado la construcción de un puerto temporal en la costa de Gaza para permitir la entrega de ayuda humanitaria a gran escala. EEUU colaborará con varios países de la región para levantar esta infraestructura temporal, que tardará "varias semanas" en estar disponible y se define como una "misión de emergencia". El Ejército estadounidense trabajará desde los barcos y no será necesario desplegar más personal en la zona, según ha señalado el mandatario.

La noticia llega en plena cascada de críticas y protestas por el apoyo inquebrantable de Biden al gobierno de Benjamín Netanyahu. Además de anunciar la construcción del muelle, el líder de los demócratas ha reconocido que han muerto más de 30.000 palestinos desde la reactivación del conflicto y considera que la única solución es "crear dos Estados". Las asociaciones de activistas por los derechos humanos han bloqueado una de las entradas al Capitolio mientras Biden pronunciaba su discurso para denunciar el "genocidio" israelí y la frialdad de la Casa Blanca a la hora de condenarlo.

"Israel debe cumplir su parte y permitir la entrada de más ayuda en Gaza", ha defendido el presidente ante los legisladores y congresistas. La prensa estadounidense ha entendido este cambio de estrategia como un intento del demócrata para llegar al público joven y restaurar su imagen tras más de cinco meses de apoyo a Tel-Aviv. Biden también ha tachado de "angustiosa" la situación que viven los palestinos en la Franja y ha pedido "proteger a la población civil". El mandatario, no obstante, considera que Israel "tiene derecho" a perseguir a Hamás.

Biden refuerza su compromiso con Ucrania

El presidente de EEUU mantuvo firme su compromiso con Ucrania cuando se cumplen casi tres años del intento de invasión rusa. "Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, no cederé. La historia nos observa", advirtió. Biden ha criticado las dificultades para enviar ayuda a Kiev y ha puesto el foco en la figura de su homólogo ruso. "Él no se detendrá, pero Ucrania sí puede detenerlo", ha sentenciado.