Raquel Martí (UNRWA España): "Hay interés por desprestigiar a la UNRWA en Gaza porque somos testigos molestos"

La semana en la que el Tribunal Internacional de Justicia resolvió que hay motivos para investigar un posible genocidio en Gaza a manos de Israel y que es necesario aumentar la ayuda humanitaria en la Franja, el Gobierno de Netanyahu acusó a 12 trabajadores de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio) de haber participado en los ataques del 7 de octubre que precipitaron la desmedida respuesta hebrea.

La continuidad de la agencia pende un hilo después de que los principales países donantes hayan suspendido su envío de fondos. Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA en España, alerta de las devastadoras consecuencias que tendría la salida de la agencia de Gaza cuando se ha decretado una acuciante hambruna en el situado enclave palestino.

Son ya 16 los países que han suspendido su financiación a la UNRWA, entre ellos, los principales donantes. ¿En qué situación queda la agencia?

"Sin la UNRWA, la población en Gaza va a quedar absolutamente abandonada"

Es una situación lamentable. Estamos ante una de las mayores catástrofes de la historia moderna en Gaza y estamos sumamente preocupados porque a la UNRWA le queda financiación para mantener sus operaciones hasta finales de febrero. Si no revierte la situación y siguen aumentando los donantes que deciden cancelar los fondos, la población en Gaza va a quedar absolutamente abandonada, sin asistencia humanitaria. La UNRWA es la mayor operación de Naciones Unidas en Gaza, coordinamos toda la entrada de ayuda humanitaria y su distribución. Somos los únicos con la capacidad logística y la infraestructura para llevarlo a cabo y de nosotros dependen el resto de las agencias humanitarias porque carecen de los medios.

¿Qué recursos destina la agencia ahora mismo a la Franja de Gaza?



Tiene 13.000 trabajadores en Gaza, de los que solo están operativos ahora mismo 3.000. Estamos poniendo todos los camiones que entran, toda la coordinación, nuestros almacenes, organizamos todos los convoyes de ayuda para poder distribuir tanto los medicamentos en los hospitales y el combustible a las plantas de potabilización de agua. Tenemos 1,7 millones de personas en nuestros refugios que dependen absolutamente de nosotros. Gaza entera se quedará sin asistencia humanitaria si no revierte la situación.

Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA España, durante una visita a la Franja de Gaza. — Cedida

Sobre la acusación de Israel contra los 12 empleados de la UNRWA, ¿hay alguna prueba concreta o información precisa sobre su presunta implicación en los ataques del 7 de octubre?



"Entendemos que si Israel hace estas acusaciones es porque tiene pruebas y esperamos que las facilite a Naciones Unidas"

No podemos dar ninguna información sobre las investigaciones para no interferir en ellas. Queremos que se hagan con la mayor pulcritud y que se pueda constatar si estas presuntas acusaciones se pueden acreditar. Entendemos que si Israel ha hecho estas acusaciones es porque tiene pruebas y esperamos que las facilite a Naciones Unidas.

Sí me gustaría señalar que UNRWA facilita todos los listados de sus trabajadores a Israel, todos los años, como también lo hace a la Autoridad Nacional Palestina y a los Gobierno de Siria, Líbano y Jordania. Israel, con el mejor servicio de inteligencia del mundo, en ningún momento nos advirtió de que estuviéramos contratando a estas 12, 15 o cinco personas que pudieran estar involucradas con grupos armados palestinos. Somos una mera agencia humanitaria, sin recursos ni capacidad para tener un sistema de inteligencia, ni tiene policía ni tiene militares como Israel. Ellos han confesado que no se vieron venir los ataques del 7 de octubre, por lo que no se pueden pedir responsabilidades a una agencia que trabaja en un contexto de muy alto riesgo en Gaza, un territorio bloqueado por tierra, mar y aire por Israel, donde ha habido sucesivas escaladas militares en la Franja de Gaza y donde operan diferentes grupos armados. Gaza está gobernada por un grupo que está considerado terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea. Nosotros tampoco somos infalibles, tenemos que asumir que puede haber ciertos riesgos en el trabajo que desarrollamos. UNRWA tiene tolerancia cero con la participación de su personal en asuntos y actividades políticas y más aún en grupos armados.

¿Quiénes son normalmente los trabajadores de la UNRWA y en qué condiciones están en Gaza?

Tenemos 30.000 empleados en total. 22.000 forman parte del sistema educativo de UNRWA, desde directivos a bedeles. Tenemos personal sanitario a todos los niveles, personal logístico, conductores, trabajadores de almacenes, especialistas en protección, psicólogos, contables... Somos como un paragobierno y tenemos todos los servicios que pueda destinar un gobierno en una población.

"Han muerto 152 empleados de UNRWA. Es un varapalo que su labor se cuestiones por 12 presuntos culpables"

De los 13.000 trabajadores que hay en Gaza, tuvimos operativos a 5.000 al inicio de la operación militar, pero con el deterioro de la situación, tenemos solo 3.000 en activo, y están sufriendo las mismas consecuencias de la ofensiva militar que el resto de los civiles. Muchos de ellos han perdido sus casas, a sus seres queridos, están desplazados, durmiendo como pueden. Se levantan cada mañana de un colchón en el suelo para ponerse a trabajar en los albergues. Muchos llevan a sus hijos al trabajo porque es la única garantía que tienen de que continúan vivos o de que, si los matan, mueran todos a la vez. Psicológicamente están extenuados, traumatizados. Están trabajando en unas condiciones extremadamente peligrosas. 152 han perdido la vida y tenemos muchos heridos. Están arriesgando sus vidas para ayudar a su comunidad y es un varapalo que se ponga entre dicho todo su trabajo porque presuntamente –y subrayo, presuntamente– 12 miembros puedan haber participado en los ataques del 7 de octubre, en los que, según Israel, accedieron a su territorio alrededor de 3.000 atacantes.

Más allá del problema de seguridad, las declaraciones de Israel sobre la UNRWA parecen tener intenciones más políticas. Cito al primer ministro, Benjamin Netanyahu: "La UNRWA trabaja al servicio de Hamás en sus escuelas y hospitales".



Si UNRWA fuera Hamás, como dicen Netanyahu y otros actores implicados, hay una ley en Estados Unidos que impide financiar a cualquier organismo, institución o empresa que esté vinculada con el terrorismo. Si en todos estos años hubiera detectado algo, evidentemente hubiera cortado la financiación. Pero es ahora, cuando se han lanzado estas acusaciones, cuando ha congelado o cancelado la financiación. Esperamos que se revierta en breve, en cuanto esté el informe que con seguridad concluirá que UNRWA no tiene nada que ver con estas acusaciones. ¿Quién se puede creer que Naciones Unidas se puede permitir una agencia vinculada a un grupo que se considera terrorista?

"¿Quién puede creer que Naciones Unidas se puede permitir una agencia vinculada a un grupo considerado terrorista?"

Estamos acostumbrados a ese tipo de acusaciones por parte del Gobierno israelí y de otros lobbies sionistas. La UNRWA está avalada por la UNESCO, nuestro director de educación es un funcionario de la UNESCO y todos los materiales educativos están supervisados por la UNESCO y revisados por muchos organismos, incluido el Banco Mundial. Nuestra agencia utiliza el currículo escolar de los países de acogida, en Líbano, en Siria, en Palestina y en Jordania. Estos materiales han sido muchas veces criticados por diferentes actores. Lo que siempre decimos es que tenemos por mandato la obligación de utilizar el currículo escolar del país de acogida. No somos responsables de los contenidos que hay en los libros de texto a pesar de que hemos preparado siempre material alternativo para nuestro profesorado.

Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA España, durante una visita a la Franja de Gaza. — Cedida

Otra de las críticas de Netanyahu dice textualmente: "La UNRWA busca preservar la cuestión de los refugiados palestinos".



"En lugar de criticarnos, hay que preguntar a la comunidad internacional por qué lleva 75 años fallando a Palestina"

De nuevo es una tergiversación. La UNRWA no tiene en su mandato buscar una solución para los refugiados de Palestina, sino única y explícitamente prestar determinados servicios como la educación, salud y servicios sociales a los refugiados de Palestina. No tenemos nada que ver en la búsqueda de una solución. Es ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados] quien tiene que buscarles una solución: la repatriación a sus hogares y a su país de origen, el traslado y acogida en terceros países o la admisión en países a los que solicitan. A veces nos acusan de aumentar el número de refugiados y no buscar ninguna solución. Pero la comunidad internacional lleva 75 años fallando a los refugiados de Palestina, en todo este tiempo no les ha dado ninguna alternativa. Hay resoluciones de Naciones Unidas que dicen que los refugiados de Palestina tienen derecho al retorno a sus hogares, pero la UNRWA no trabaja por el derecho al retorno. Aun así, no se les ha permitido retornar a sus hogares, que están en lo que hoy es el Estado de Israel. Creo que en lugar de criticarnos habría que preguntar a la comunidad internacional por qué en 75 años no se ha buscado ninguna alternativa y había que hablar con Israel para ver por qué no les deja retornar cuando hay una resolución de Naciones Unidas que así lo dice.

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que esta polémica con la UNRWA es una "distracción" ante la tragedia en Gaza. ¿Qué ha ocurrido en la Franja desde las acusaciones de Israel?



"Mientras la información se centra en la UNRWA, Israel mata a 200 personas al día y se ha decretado la hambruna en Gaza"

Lamentablemente toda la información ahora mismo se está centrando en este asunto, cuando Israel sigue bombardeando Gaza, sigue matando a una media de 200 personas diarias, más de la mitad de ellos niños y niñas, y sigue hiriendo a una media de 300 personas. Está atacando hospitales, está impidiendo el acceso a la población a los servicios de emergencia, está atacando a las ambulancias de la Media Luna Roja y se impide que recojan a los heridos. Naciones Unidas ha declarado el nivel cinco de hambruna, el más alto de la escala. Hay más de medio millón de persona con hambre extrema dentro de Gaza. Y estamos dejando de hablar de esto para hablar de los presuntos 12 inculpados de UNRWA. El viernes pasado, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que había que aumentar la ayuda humanitaria para la población y todas estas decisiones son contrarias a este dictamen.

¿Cree que es solo casualidad que Israel haya comunicado sus sospechas sobre la UNRWA justo después del dictamen de la Corte Internacional de Justicia?



No me puedo pronunciar sobre esta cuestión.

Decía que no es la primera vez que Israel trata de desacreditar a UNRWA. ¿Cuál ha sido históricamente su actitud con la agencia?

Creo que hay dos posturas enfrentadas dentro del Gobierno de Israel y dentro del Ejército. Por una parte, reconocen que UNRWA es necesaria para Israel, como potencia ocupante, porque nos estamos ocupando de las necesidades de la población refugiada de Palestina, cuya protección y bienestar debe garantizar Israel, según el derecho humanitario internacional. De hecho, hay un convenio firmado en 2005 entre Israel y UNRWA que reconoce nuestro trabajo y por el que se compromete a facilitarlo en el territorio palestino ocupado. Pero por otro lado están las voces críticas. Es evidente que hay un interés por desprestigiar a la UNRWA dado que es ahora mismo la única agencia de Naciones Unidas o la única institución que sigue recordando a la comunidad internacional que tiene una asignatura pendiente desde hace 75 años: buscar una solución a los refugiados de Palestina. Somos los que están en terreno constantemente, los que recogemos todos los datos de lo que está pasando y evidentemente podemos ser molestos en algunos momentos para para algunos actores internacionales.

¿Está satisfecha de que España haya mantenido su financiación a la agencia a pesar de la cascada de suspensiones?



"En ningún momento he pensado que España fuera a retirar la financiación a la UNRWA"

Hemos acogido la noticia con mucha alegría, aunque no esperaba otra cosa. En ningún momento he pensado que España fuera a retirar la financiación. La posición del Gobierno está siendo muy coherente respecto a Gaza y ha mantenido su apoyo a lo largo de todos los gobiernos. En los últimos años ha aumentado su apoyo y está siendo un actor cada vez más relevante en el conflicto entre Palestina e Israel.

¿Cómo ha sido la respuesta de la sociedad española, de los donantes particulares, ante la retirada de financiación de tantos países a la agencia?



Estamos desbordados por la respuesta ciudadana. Estamos aumentando el número de socios de forma vertiginosa, también el número de donativos, las llamadas, los emails que nos llegan por todas partes con mensajes de apoyo y solidaridad. Estamos profundamente agradecidos. Tenemos una sociedad muy madura, muy coherente y solidaria. Estamos impresionados. La ciudadanía española entiende perfectamente la situación, algo que los líderes mundiales no están haciendo.