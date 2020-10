El opositor ruso Alexei Navalni ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está "detrás" del envenenamiento que sufrió el 20 de agosto. "No veo otra explicación", ha declarado en su primera entrevista tras recibir el alta hospitalaria la semana pasada.

Navalni, que llegó a estar en coma como consecuencia del envenenamiento, ha hablado para el semanario Der Spiegel, que este jueves publica algunos extractos de la entrevista. El opositor, de 44 años, pasó 32 días ingresado en el hospital Charité de Berlín, al que fue trasladado el 22 de agosto.

Expertos alemanes, franceses y suecos han concluido que Navalni fue intoxicado con un agente nervioso de tipo Novichok, pero las autoridades rusas han negado cualquier responsabilidad y han acusado a las alemanas de entorpecer las pesquisas sobre el caso.

La intención de Navalni pasa ahora por volver a Rusia, algo a lo que el Kremlin no se opone. "Mi tarea ahora es seguir siendo el hombre que no tiene miedo. Y no tengo miedo", ha afirmado.

Sobre su repentino empeoramiento en un vuelo que le trasladaba de Siberia a Moscú, el opositor ha asegurado que no sentía "ningún dolor", aunque "sabes que estás muriéndote". Navalni tiene una "gratitud enorme" hacia Alemania, un país con el que no tenía ninguna relación previa.

Este agradecimiento se hace extensible también a los políticos alemanes, que han redoblado su presión a Rusia para que ofrezca una explicación clara de lo ocurrido. La canciller, Angela Merkel, visitó a Navalni cuando aún permanecía ingresado en el hospital Charité.

Tras el mensaje de Navalni contra Putin, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha rechazado las acusaciones del dirigente opositor y ha recalcado que son inaceptables y no tienen fundamento.

"Creemos que tales acusaciones contra el presidente ruso son absolutamente infundadas e inadmisibles. Además, consideramos algunas de estas declaraciones en la publicación mencionada como totalmente insultantes e inaceptables", ha indicado Peskov, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

Tras señalar que no considera "una hazaña" que Navalni vaya a regresar a Rusia, ha destacado que el dirigente opositor ruso sobrevivió porque le salvaron la vida "precisamente en Rusia" y le ha acusado de trabajar siguiendo "instrucciones" de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento de Rusia (Duma), Viacheslav Volodin, ha reaccionado a la acusación de Navalni llamándole "sinvergüenza" y "canalla" y ha subrayado que el mandatario ruso le salvó "la vida".

"Navalni es un sinvergüenza y un canalla. Putin le ha salvado la vida", ha asegurado el presidente de la Duma. "Su declaración tiene lógica si lo que le sucedió hubiera sido orquestado por los servicios secretos de Occidente", ha señalado, antes de destacar que "todos" en Rusia se volcaron para salvarle la vida. "Todos se han volcado en salvarle, desde pilotos y médicos al presidente. Solo una persona indecente puede hacer semejantes declaraciones", ha subrayado.

Volodin ha dicho que el supuesto envenenamiento de Navalni fue un "montaje" para bloquear a Rusia e impedir que defienda a Bielorrusia. "Es a todas luces evidente que Navalni colabora con los servicios secretos y los organismos del poder de los países occidentales. Trabaja para sus intereses", ha concluido.