El Senado de Francia aprueba retrasar la edad de jubilación a los 64 años con la calle en pie de guerra

Hasta 3,5 millones de persona se manifestaron el pasado miércoles para protestar contra la reforma de las pensiones propuestas por Macron. A pesar de la masiva movilización, la más grande desde que comenzaron las protestas, el Senado francés ha hecho caso omiso al aprobar la reforma con 201 votos a favor.

El principal punto de la medida es atrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El controvertido artículo 7 del proyecto de ley, que precisamente aumenta estos años, fue rechazado por 115 senadores, mientras que 29 se abstuvieron. El Ejecutivo de Macron aprueba la norma gracias al ala conservadora de la cámara alta. El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, se mostró optimista de que la normativa también pueda encontrar apoyo en la Asamblea Nacional.

En este sentido, el "gran ganador" de la jornada fue Bruno Retailleau, el líder parlamentario de Los Republicanos, el partido clásico de la derecha. Con sus votos a favor, la formación se convirtió en el gran soporte del artículo 7. Más allá de la posible tramitación parlamentaria, Macron debe hacer frente a la oleada de protestas que exigen le revocación del proyecto de ley.

Continúan las movilizaciones en Francia

Desde la madrugada de este jueves, los sindicatos han organizado diversas acciones en forma de protesta. En una de ellas, centenares de personas han bloqueado los dos sentidos el peaje de Le Perthus, junto a la frontera española. Lo que ha generado colas de coches y otros vehículos. Desde el inicio de la semana, los huelguistas impiden la salida de carburante de las refinerías. Hasta en un 7% de gasolineras de Francia estaban faltos de algún tipo de carburante.

Una decena de vuelos han sido cancelados en los principales aeropuertos

El presidente de la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), Olivier Gantois, ha explicado en declaraciones a France Info que, al margen de los paros, hay gasolineras que no son abastecidas con algún combustible. El directivo ha insistido en que "no hay ningún problema de abastecimiento en carburante en Francia". En un mensaje a los consumidores, les ha pedido que no vayan a llenar sus depósitos si no es necesario.

Los paros, como en jornadas anteriores, han causado la cancelación de una decena de vuelos en los principales aeropuertos. El 20% de viajes han sido suprimidos en Charles de Gaulle y el 30% en el de Orly. Además, hasta dos tercios de los trenes de alta velocidad no han realizado sus trayectos habituales.

A pesar del masivo apoyo que tuvieron este 8 de marzo las protestas, que se tradujo en más de 200 concentraciones por toda Francia, los sindicatos no han conseguido su principal objetivo, el de paralizar el país. En un comunicado conjunto, las organizaciones destacaron que tras "el día histórico", el Gobierno "debe retirar su proyecto".