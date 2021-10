Socialdemócratas, verdes y liberales acuerdan negociar un nuevo gobierno "del progreso" para Alemania

La dirección del Partido Socialdemócrata (SPD) aprobó hoy la apertura de negociaciones de una "coalición semáforo", como se conoce a una alianza presumiblemente liderada por su candidato, Olaf Scholz, y apoyada en verdes y liberales para formar el próximo gobierno federal.

La cúpula socialdemócrata dio luz verde a las negociaciones formales de coalición, a la espera de que los verdes sometan la cuestión a un congreso en formato reducido, el domingo, y de que los liberales la ratifiquen a escala de su dirección, el próximo lunes.

En camino a liderar una "coalición del progreso" en Alemania

El socialdemócrata va camino de convertirse en canciller de una "coalición del progreso", como la denominaron este viernes los líderes de Los Verdes y del Partido Liberal (FDP).

El voto del SPD se produjo unas pocas horas después de que Scholz compareciera ante los medios con los dos co-presidentes de su partido, Saskia Esken y Norbert Walter-Borjans, sus homólogos de Los Verdes, Annalena Baerbock y Robert Habeck, así como el liberal Christian Lindner.

"Los tres partidos están en condiciones de impulsar el proyecto de modernización industrial más importante de los últimos 100 años", resumió Scholz en la comparecencia, tras dar a conocer el pre-acuerdo para iniciar negociaciones formales, tras varias rondas de sondeo.

El documento pactado entre los tres partidos subraya la importancia de la transformación ecológica y la descarbonización

El documento pactado entre los tres partidos para ser la base de las negociaciones de coalición subraya la importancia de la transformación ecológica y la descarbonización, descarta alzas de impuestos, con lo que se cumple uno de los principales deseos de los liberales, plantea una ofensiva de inversiones y medidas dirigidas a aumentar la cohesión social.

También descarta la imposición de un límite general de velocidad en las carreteras alemanas -una aspiración histórica de los Verdes-, pero se compromete a cambio a construir hasta 400.000 viviendas anuales -de las cuales 100.000 serían subvencionadas-. Reconoce así la necesidad de formar una "alianza por la vivienda digna y accesible" para paliar su déficit actual.

Otra de las medidas planeadas es el aumento del salario mínimo de 9,60 euros a 12,0 euros por hora, lo que estaba en los programas del SPD y de Los Verdes. Para Lindner una alianza entre los tres partidos representa una oportunidad que "durante mucho tiempo no se había dado de modernizar la sociedad y el estado". "No se puede desperdiciar una ocasión así. El gran ganador de un acuerdo no será uno u otro partido sino el país", dijo.

El FDP, que en la campaña había rechazado el alza del salario mínimo, pudo aceptar el compromiso, según Lindner, gracias a que verdes y socialdemócratas cedieron en otros puntos como el de introducir un elemento de capitalización en el actual sistema de jubilaciones, que es un sistema de reparto.

"Un antes y un después en la política alemana"

El líder liberal, que inicialmente era escéptico ante la posibilidad de lograr un acuerdo con socialdemócratas y verdes debido a las diferencias programáticas existentes entre los tres partidos, se declaró "impresionado" por la forma como se habían dado las conversaciones previas.

Según Lindner, la forma en la que se condujeron las conversaciones previas -iniciadas tras las elecciones generales del 26 de septiembre- marca "un nuevo estilo" en la forma de hacer política en Alemania". "Ese estilo marca un antes y un después en la política alemana y hace posible que la coalición sea mayor que la suma de sus partes", dijo Lindner.

El propio Scholz había expresado estos días desde Washington, donde viajó en su calidad de ministro de Finanzas de la última coalición de Angela Merkel, su confianza en que se logrará un pacto de gobierno antes de la pausa navideña.

El SPD fue el partido más votado en las elecciones generales del 26 de septiembre, con un 25,7%. Los Verdes obtuvieron el mejor resultado de su historia en unos comicios nacionales, con un 14,8%, y los liberales quedaron en un 11,5%.

El tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales era así la constelación más probable para el gobierno que sucederá a la última gran coalición de Merkel; los conservadores cayeron con su candidato a la cancillería, Armin Laschet, un 24,1% de los votos, su récord histórico a la baja.