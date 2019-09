Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, será vicepresidente tercero de la delegación del Parlamento Europeo para América Latina, con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE y los votos en contra de Unidas Podemos e IU.

Los cargos de dirección de las delegaciones para países terceros del Parlamento Europeo se reparten de manera proporcional de acuerdo con los resultados electorales, pero un cordón sanitario normalmente deja fuera a los partidos de la ultraderecha, a los que los partidos mayoritarios no quieren en puestos de coordinación.

Siguiendo este acuerdo, los candidatos a las delegaciones se eligen por aclamación, excepto en el caso de los representantes de ID (en el que están la Liga italiana y el Frente Nacional francés) y el ECR, que incluye otras formaciones de derechas entre las que se encuentra Vox. Cuando hay candidatos de estas formaciones para las presidencias o vicepresidencias de los órganos internos del Parlamento, los miembros de la delegación sí proceden al voto; y suelen rechazarlos.

Tertsch ha sido elegido como vicepresidente tercero con 24 votos a favor, 18 en contra, y 13 abstenciones, entre ellas, la del PSOE. Los dos representantes de Ciudadanos en la delegación no han acudido a la votación por problemas de agenda, según indican desde el grupo.

Fuentes de la delegación del PSOE en Europa defienden que el puesto de tercer vicepresidente de la delegación no marca la agenda y que no tienen miedo a que tenga relevancia. Según las mismas fuentes, de no haberse abstenido, la junta directiva de la delegación no se podría haber constituido hoy al no haber acuerdo, algo que el PSOE quería evitar.

El eurodiputado de Unidas Podemos, Miguel Urbán, no está de acuerdo con la falta de relevancia del acuerdo. Urbán cree que el nombramiento de Tertsch sí puede afectar a los órdenes del día, lo que puede ser relevante ante los giros autoritarios del Brasil de Jair Bolsonaro. “El PSOE rompe la norma no escrita del cordon sanitario a la extrema derecha”, ha denunciado a este diario.

Antes, los socialistas sí habían bloqueado la elección del propio Tertsch como presidente de la delegación para México. En esa delegación, el diputado de Vox no ha recibido apoyos suficientes, así que se tendrá que realizar otra votación, en la que Tertsch ya ha dicho que quiere volver a presentarse como candidato.

La cuenta de Twitter de Vox clamaba contra la socialista Clara Aguilera por haber votado en contra del nombramiento de Tertsch en esa delegación. “Lamentable la actitud de Clara Aguilera”, escribía el partido en su cuenta para Europa. “Un puesto importantísimo para España del que nuestro país puede quedarse fuera por el sectarismo arrogante de esta eurodiputada socialista”.

El cordón sanitario ha puesto muy difícil a Vox entrar en puestos de coordinación en los múltiples órganos internos de la Eurocámara. De hecho, hasta hoy Vox solo había colocado a Mazaly Aguilar como vicepresidenta tercera de la comisión parlamentaria de Agricultura, en una votación complicada que tuvo que aplazarse en su momento por falta de acuerdo.



Las relaciones con Latinoamérica, para los españoles

Durante el día de hoy se han elegido a las juntas directivas del resto de delegaciones del Europarlamento: grupos que debaten la situación en países terceros y los vínculos entre ellos y la Unión. Además, las delegaciones invitan a expertos para que impartan conferencias y para intercambiar puntos de vista con los eurodiputados.

Dentro de la delegación para América Latina, el eurodiputado del PSOE, Javier López será el presidente. Además de Tertsch, José Manuel García-Margallo (PP) y Jordi Cañas (Ciudadanos) serán vicepresidentes. Cañas será, además, ponente del acuerdo UE-Mercosur, que se concluyó en junio de este año tras casi dos décadas de negociaciones.

La eurodiputada por el Partido Popular Pilar del Castillo será la presidenta de la delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina, mientras que la vicepresidenta será la eurodiputada por EAJ-PNV Izaskun Bilbao.

Antonio López-Istúriz (PP) será el nuevo presidente de la delegación para las Relaciones con Israel y Javier Moreno (PSOE) se ocupará de la vicepresidencia de la Delegación para las Relaciones con Canadá. Por su parte, el representante de Izquierda Unida, Manu Pineda es el nuevo presidente de la delegación para las Relaciones con Palestina.