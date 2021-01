El operativo de control y espionaje al que fue sometido Julian Assange por UC Global para la inteligencia estadounidense mientras permaneció refugiado en la embajada de Ecuador en Londres no hubiera sido posible sin la tecnología aportada por una empresa especializada en productos y software de espionaje, propiedad de un policía español experto en desactivación de explosivos.

Ignacio Oliva, subinspector de la Policía Nacional y especialista TEDAX, es el propietario de Hispa Importaciones Deluxe SL, una compañía creada en 2015 en Palma de Mallorca y domiciliada actualmente en Madrid, especializada en tecnología de última generación para el espionaje en el más amplio sentido de la palabra, tal como ha podido constatar Público mediante documentos oficiales a los que ha tenido acceso:

Documentos que demuestran que el subinspector Ignacio Oliva es propietario de la empresa Hispa Importaciones Deluxe, SL, pero no tiene compatibilidad para ejercer segunda actividad. — AGENCIA IFS-AIP

La mayoría de los aparatos y artilugios de vigilancia, software de comunicación y conexión, cámaras de alta resolución, minicámaras con audio camuflables en objetos de decoración como jarrones, cuadros, relojes de pared o, incluso, extintores, como los instalados para espiar los espacios usados por Assange en la legación diplomática, constituyen una parte muy importante del catálogo comercial de productos y servicios de la empresa del citado policía español.

De hecho, tras la detención del exmilitar David Morales, el propietario de UC Global y uno de los mejores clientes del subinspector Oliva, se encontró importante documentación de facturas y presupuestos en correos electrónicos cruzados entre ambas empresas, que está incorporada a las causas que instruye la Audiencia Nacional. Los equipos de vigilancia y software fueron fundamentales en las tareas de espionaje de la CIA sobre Julian Assange fruto del acuerdo entre UC Global y el servicio de seguridad de Las Vegas Sands, presidida por el recientemente fallecido magnate Sheldon Adelson, amigo personal del presidente Donald Trump.

Con estos equipos se consiguió que desde miles de kilómetros de distancia fuera posible acceder a un canal privado desde donde observar, escuchar y grabar con la mayor calidad de vídeo y audio, y en tiempo real, al objetivo Assange y sus visitantes, desde la comodidad desde un sofá en Texas, Las Vegas, Washington DC o Virginia.

Correos y facturas que delatan los servicios prestados

Entre enero de 2017 y enero de 2018, Morales envió sucesivos correos electrónicos a sus "mosqueteros", como así llama a su equipo de confianza al frente de la seguridad-espionaje de Julian Assange. En estos emails son recurrentes las menciones a la situación de la tecnología instalada, las exigencias del director de UC Global acerca de acciones a emprender, así como los comentarios sobre el nivel de seguridad y contraespionaje respecto del servicio secreto ecuatoriano SENAIN presente en la embajada. Pero también, y muy especialmente, acerca de la calidad y eficacia de los equipos de vigilancia y su implementación.

Correo de UC Global pidiendo la factura, que aparece debajo, de los equipos técnicos. — IFS-AIP

Así, en septiembre de 2017 se solicita una revisión de equipos y se deciden a adquirir nuevo material técnico. En octubre piden un nuevo presupuesto a la empresa del policía español y acuerdan el pedido. El 25 de octubre, UC Global hace el pago y el 10 de noviembre reclama la factura a Hispa por los equipos ya entregados. Este pedido asciende a 13.681,60 euros, según consta en la factura pedida por UC Global, como se puede observar en la reproducción de esos dos documentos que mostramos aquí.

​Arriba, el mail solicitando factura y debajo, la que remite al comprador la tienda Espiamos, que como figura en su membrete es la marca de comercialización de productos perteneciente a Hispa Importaciones Deluxe S.L.

Ya con los equipos instalados, Morales envía otro correo el 10 de diciembre de 2017 a las 16 h dirigido, según todos los indicios, al servicio técnico de Hispa, la empresa del subinspector Oliva, proveedora de los equipos y su configuración.

El exmilitar español adjunta unas instrucciones en inglés que parecen ser del servicio de inteligencia de EEUU

En este mensaje el exmilitar traslada una serie de indicaciones, adjuntando unas instrucciones en inglés —que bien podrían proceder del servicio de inteligencia estadounidense dada su precisión técnica y el hecho de que Morales envía dicho mail desde Alexandria, a escasos minutos de la sede de la CIA—, para que los técnicos configuren el acceso a la conexión en streaming de las imágenes de la embajada, con la intención de limitar a la seguridad ecuatoriana la visión de unas cámaras básicas, en lugar de poder monitorear la totalidad del operativo instalado. instrucciones técnicas muy precisas para mejorar la calidad de audio y vídeo del espionaje a Assange.

La intención es evidente. Ya están instalados los equipos de espionaje específico que invaden la intimidad del "huésped" Assange, que son del interés de la CIA y, por ello, no pueden enterarse los ecuatorianos de lo que han hecho. Pretenden dejarles sólo con un monitoreo básico, ocultándoles que hay "intrusos" conectados al sistema: "Todo debe de parecer como que tienen acceso [solo] ellos", dice Morales en su mensaje. De hecho, unos días más tarde, el 6 de enero, insiste en engañar a sus clientes ecuatorianos. En concreto, señala que hay que activar tres conexiones en streaming : "una para Ecuador, una para nosotros y otra para X… Si se necesita coordinar algo con... me decís":

Mails de David Morales a sus "mosqueteros" instruyéndoles para que oculten a los ecuatorianos que "X" recibe también el streaming del espionaje a Assange. — IFS-AIP

La cuestión es saber qué grado de colaboración y de conocimiento de estas actuaciones mantuvo el subinspector de Policía si, como todo indica, los técnicos eran de Hispa, el proveedor de los equipos, ya que de ser así resultaría evidente que su participación en el apoyo técnico a la "seguridad" de la embajada iba más allá del simple papel de suministrador.

Mail consultando a Hispa temas técnicos de las cámaras que espían a Assange. — IFS-AIP

Porque no es el único mail con un perfil especifico técnico que envía Morales. El 26 de diciembre repasan la instalación, plantean algunos fallos y piden instrucciones para repararlos. La redacción deja claro que el servicio técnico no está in situ y que se trata de una petición de ayuda técnica remota para reconfigurar la instalación física de algún equipo de vigilancia, en especial cámaras y audios, así como cámaras nuevas para incorporar a los equipos. En concreto, hablan acerca de la compatibilidad de un PTZ (pan-tilt-zoom, que son cámaras de vigilancia rotadoras). Teniendo en cuenta que en el mensaje se menciona la garantía de otras cámaras suministradas, queda poco margen para dudar de que dicho mail va dirigido a Hispa.

El proveedor de aparatos-espía empezó en Asuntos Internos

El subinspector y su mujer adquirieron la empresa Hispa Importaciones de Luxe en 2016, para dar continuidad a su actividad, que venían desarrollando en una sociedad anterior ya cerrada llamada Spy Europe Mijof SL, creada en marzo de 2011. Ambas, dedicadas a la importación de tecnología de China que para su comercialización era adaptada, según los casos, a las necesidades de los clientes en sus tareas de espionaje; tanto funcionarios de cuerpos policiales como militares, detectives o incluso particulares.

De hecho, UC Global también prestó inicialmente servicios de seguridad y protección al expresidente de Ecuador Rafael Correa y su familia en 2014, para lo que se utilizó tecnología específica para su geolocalización, una especialidad de la empresa Spy y también del policía español Oliva, en aquella época asignado como oficial en Asuntos Internos.

En ambas empresas Oliva era el máximo accionista, figurando su mujer, Paula Vilán Barral, como administradora de las sociedades, tal como se puede observar en los "Datos generales de identificación" reproducidos al principio de este texto.

El domicilio de Hispa está actualmente en Madrid, aunque se fundó en Palma de Mallorca, pero el subinspector Oliva está destinado en Pontevedra y desde allí –según fuentes policiales consultadas por Público– desarrolla su actividad profesional y comercial.

Sin permiso de Interior para desarrollar actividad comercial

El propietario de Hispa y funcionario del Cuerpo Nacional de Policía carece de habilitación del Ministerio del Interior para desarrollar su actividad comercial. Una infracción como la que se ha denunciado en los casos del subinspector y secretario general de Jupol, José María García, o del policía youtuber Alejandro León, del mismo sindicato, quienes desarrollan actividades empresariales incompatibles con su condición de funcionarios del Estado.

En el caso de Ignacio Oliva, éste lleva diez años realizando su actividad empresarial, aunque oficialmente figure su mujer al frente. La ley de incompatibilidad es especialmente estricta con esta situación, y más cuando, como es el caso de Hispa Importaciones Deluxe SL, consta como contratista y proveedor de productos tecnológicos tanto para el Ministerio del Interior como para el Ministerio de Defensa de España.