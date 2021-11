Otra trabajadora de 'Rust' demanda a Alec Baldwin: "Eligió jugar a la ruleta rusa cuando disparó el arma"

Mamie Mitchell, supervisora del guion de la película Rust, ha presentado este miércoles una demanda contra el actor y productor Alec Baldwin, responsable de matar accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película.

Mitchell acusa al equipo de producción, incluido Baldwin, de ser responsables de las peligrosas condiciones en el set. La demanda, presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles, se suma a la que presentó el jefe de iluminación Serge Svetnoy.

La supervisora del guion fue la primera en llamar al número de emergencias tras el disparo: "Escuché un disparo ensordecedor y me quedé atónita: oí gemidos de dolor y me di la vuelta y vi cómo el director [Joel Souza, que fue herido] estaba cayendo hacia atrás y vi a Halyna cayendo a mi izquierda. Salí corriendo y llamé al 911", recordó la jefa de guion en declaraciones recogidas por Efe. "Escucho el sonido del disparo todo el rato, no me siento segura y estoy deprimida", afirmó Mitchell en Sky News.



Gloria Allred, la abogada de Mitchell, aseguró que Alec Baldwin "eligió jugar a la ruleta rusa cuando disparó un arma sin comprobarlo". También afirmó que días antes del disparo hubo señales de advertencia sobre el uso de armas en el rodaje. La letrada lamentó que la producción "ignorase los importantes protocolos de seguridad diseñados para garantizar que las armas de fuego se usen de manera segura".