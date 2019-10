Marie Yovanovitch, que hasta el pasado mayo fue la embajadora de EEUU en Ucrania, aseguró hoy que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionó al Departamento de Estado para despedirla en base a "denuncias falsas" y protagonizó una "campaña coordinada" en su contra.

En su esperada comparecencia ante el Congreso, Yovanovitch también insinuó que su despido pudo tener que ver con los intereses financieros en Ucrania de los socios del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, que está bajo la lupa de los investigadores demócratas tras la detención este jueves de dos de sus contactos.

"No conozco los motivos del señor Giuliani para atacarme", escribió Yovanovitch en su declaración inicial a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes, de la que el diario The Washington Post obtuvo una copia. "Pero los individuos que han sido nombrados en la prensa como contactos del señor Giuliani podrían haber creído que sus ambiciones financieras personales peligraban con nuestra política anticorrupción en Ucrania", añadió.

Dos socios de Giuliani, el ucraniano Lev Parnas y el bielorruso Igor Fruman, enfrentan desde este jueves cargos federales en EEUU por haber canalizado miles de dólares en donaciones extranjeras a campañas políticas estadounidenses para ganar influencia.

Yovanovitch, que fue embajadora en Ucrania desde agosto de 2016 hasta el pasado mayo, hizo una rotunda defensa de su trabajo en el país centroeuropeo y una dura crítica de la política exterior de Trump y su efecto desmoralizante en las filas del Departamento de Estado. Explicó que la orden de abandonar su cargo le llegó a finales de abril, un mes después de que se le hubiera pedido "extender" su estancia en Ucrania hasta 2020.

"Me reuní con el subsecretario de Estado [John Sullivan], quien me dijo que el presidente había perdido confianza en mí (...). Añadió que había habido una campaña coordinada en mi contra, y que el Departamento había estado bajo presión del presidente para despedirme desde el verano de 2018", afirmó Yovanovitch. Según la exdiplomática, Sullivan -a quien Trump se plantea nominar ahora como nuevo embajador en Rusia- también le dijo que ella "no había hecho nada mal y que esto no era como otras situaciones en las que se despide a embajadores por una buena causa".

Yovanovitch concluyó que su expulsión del cargo se debió "a denuncias falsas y sin base por parte de gente cuyas motivaciones son claramente cuestionables". "Mis esfuerzos en Ucrania pretendían -y tuvieron éxito- frustrar intereses corruptos en Ucrania, que se defendieron vendiendo teorías de la conspiración sin base a cualquiera que las escuchara, y, por desgracia, alguien estaba escuchando", lamentó.

El testimonio de Yovanovitch se produjo en el contexto de la investigación abierta por los demócratas para estudiar si debe iniciarse un juicio político contra Trump por haber presionado a Ucrania para que indagara en la presunta corrupción cometida en ese país por uno de sus rivales políticos, el exvicepresidente Joe Biden.