Ucrania, acorralada entre la presión militar rusa y las dudas en Occidente para enviarle más armas

Llega el invierno y el Ejército ucraniano pasa a la defensiva, frustrados sus intentos de romper la línea rusa con la contraofensiva que empezó en verano y que se ha saldado con un estrepitoso fracaso. Ucrania trata ahora de resistir el embate ruso en el Donbás, mientras espera con incertidumbre más munición y armas de un Occidente cuya unidad inicial para sostener a Kiev se resquebraja.

Sin las armas y municiones occidentales, la resistencia ucraniana podría derrumbarse en cuestión de meses. El mazazo a la voluntad de aguante ucraniana llegó esta semana, con el bloqueo republicano en el Senado de Estados Unidos al presupuesto que prometía al Gobierno de Kiev más de 61.000 millones de dólares en ayuda, buena parte de ella en armas y municiones.

Esta mala noticia para Ucrania, que se ve a merced de las tormentas políticas internas de Estados Unidos, se une a las crecientes dudas en Europa sobre el ritmo y nivel de la ayuda armamentística que se debe, y puede, proporcionar al Ejército ucraniano.

Este lunes, los ministros de Exteriores de la UE tienen previsto debatir la continuación de la ayuda

Este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto debatir la continuación de esa ayuda, con Hungría como principal obstáculo para ese esfuerzo económico y militar.

La creciente desconfianza europea y la falta de unidad llega en el peor de los momentos, con el estancamiento de las acciones bélicas ucranianas y mientras Rusia sigue presionando, con una guerra de desgaste en la región de Donetsk, en el Donbás, y con ataques continuados a infraestructuras críticas por toda Ucrania.

La iniciativa bélica está en el lado ruso

En el este, el Ejército ucraniano resiste el martilleo continuado ruso en la localidad de Avdivka, que se ha convertido en el epicentro de los enfrentamientos y donde la guerra no pierde su esencia más encarnizada.

La falta de munición y armamento adecuado, según los ucranianos, les impide romper el cerco ruso, y esa localidad ya se ha convertido en un segundo Bakhmut, en referencia al bastión ucraniano que cayó finalmente en manos rusas tras meses de cruentos combates y que supuso una victoria moral para Moscú.

En Avdivka, a pesar de las miles de bajas diarias por ambas partes, Rusia trata de desgastar al Ejército ucraniano e impedir que retome la contraofensiva comenzada en junio pasado en Zaporiyia, más al sur, con la intención de partir en dos la media luna de territorios conquistados por el Kremlin desde que lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Rusia trata de desgastar al Ejército ucraniano e impedir que retome la contraofensiva

Al tiempo, la inteligencia británica ha confirmado que la reciente oleada de ataques rusos con misiles y drones contra Kiev y el centro de Ucrania señala "el comienzo de una campaña coordinada" para "degradar la infraestructura energética del país", tal y como ya ocurrió el año pasado por estas fechas y hasta la primavera.



La falta de munición impide frenar la presión rusa

Este ataque a los sistemas de energía ucranianos tiene el doble objetivo de desmoralizar a la población y de poner al límite a las baterías antiaéreas del Ejército ucraniano, con un gasto de munición que no se puede permitir. Los arsenales ucranianos no han recibido de los países europeos toda la munición necesaria para frenar la presión rusa y sostener la propia contraofensiva.

En una alocución a la nación este sábado y antes de viajar a Buenos Aires, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció la difícil situación e instó a sus soldados a no ceder y aguantar la intensificación de los ataques rusos en el Donbás.

"La tarea de nuestro Estado, incluso ahora, en invierno y por difícil que sea, es exhibir fuerza e impedir que el enemigo tome la iniciativa. No hay que permitir que se afiance", afirmó Zelenski.

Éste es precisamente el mensaje que llevará el lunes ante los ministros de Exteriores de los 27 el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmitro Kulebo. Sin armas y municiones decisivas, Ucrania no puede aguantar una guerra de posiciones que cada día que pasa beneficia más a Rusia.



"Sin armas, nos dejarán morir", advierte Olena Zelenska

Lo resaltó la esposa del presidente Zelenski en una entrevista a la BBC. "Si el mundo se cansa, sencillamente nos dejarán morir", afirmó Olena Zelenska, ante la evidencia de que el apoyo occidental a Ucrania se está desacelerando y podría entrar en niveles críticos en 2024.

Hay señales, explicó, de que esa ayuda financiera y en armas "pueda desvanecerse". En ese caso, subrayó, los ucranianos se hallarán en "peligro mortal" para su supervivencia.

Tras la debacle en el Senado estadounidense del proyecto de presupuesto para Ucrania, la embajadora de este país en Washington, Oksana Markarova, pidió a los legisladores que no abandonen a Kiev. "Después de haber ganado tanto, no podemos perderlo ahora", afirmó Markarova en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

"Todos estamos orando y esperando apoyo adicional del pueblo estadounidense", dijo la diplomática. De momento, estos buenos deseos tienen un complicado camino por delante, después de lo ocurrido en el Senado de Estados Unidos.



Los republicanos de EEUU, contra la guerra en Ucrania

En la cámara alta del Congreso, los 49 senadores republicanos bloquearon la tramitación de un presupuesto de 105.000 millones de dólares, de los que 61.000 millones irían a Ucrania en ayuda militar, 14.300 millones a Israel, y el resto a diferentes conceptos en materia de seguridad.

Los 49 senadores republicanos bloquearon la tramitación del presupuesto de ayuda militar a Ucrania e Israel

Los demócratas disponen de una mayoría de 51 escaños en esa Cámara, pero eran precisos al menos 60 votos para llevar el proyecto al pleno. Los republicanos adujeron la necesidad de implantar políticas de restricción migratoria y seguridad en las fronteras estadounidenses, y se opusieron a cualquier presupuesto que no las contemplara.

El mismo día de la debacle ucraniana en el Senado, el miércoles, el presidente estadounidense, Joe Biden, promotor del presupuesto, dijo que podría ceder algo en las cuestiones migratorias, pero no obtuvo ninguna respuesta satisfactoria de los republicanos y la discusión del proyecto de ayuda a Ucrania e Israel parece ya emplazado para principios de 2024.



Se acaba el dinero para Ucrania, advierte la Casa Blanca

La Casa Blanca ha advertido de que a fines del año en curso ya no dispondrá de dinero para seguir apoyando a Ucrania con armas y municiones. Estados Unidos ha destinado ya cerca de 111.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania.

"Nos estamos quedando sin dinero y casi se nos acaba el tiempo", señaló el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Además, acusó a los republicanos de ponerse del lado del presidente ruso: "Un voto en contra del apoyo a Ucrania es un voto para mejorar la posición estratégica de Putin".

Por su parte, la directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto del Gobierno estadounidenses, Shalanda Young, advirtió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que el hecho de "cortar el flujo de armas y equipos estadounidenses doblegará a Ucrania en el campo de batalla". Ello "aumentará la probabilidad de victorias militares rusas".



Zelenski, entre la espada y la pared

La amenaza de ver cortados los suministros de armas estadounidenses pone a Zelenski y su Gobierno entre la espada y la pared. Ahora queda ver si en Europa se puede dar la vuelta a la tortilla y, de una forma u otra, cambiar las opiniones políticas en Washington antes de que se acerquen los tiempos electorales.

Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales en noviembre de 2024 y los republicanos, entre ellos el ex presidente Donald Trump, ya han amenazado con poner inmediatamente fin a la guerra ruso-ucraniana, al menos al concurso estadounidense en la misma.

Por eso, el fiscal general ucraniano, Andrí Kostin, ha pedido ante un comité del Congreso de EEUU que sean transferidos a Ucrania los activos rusos congelados tras el comienzo de la invasión.

En principio, Kiev había reclamado ese dinero (estimado a nivel mundial en unos 300.000 millones de dólares) para reconstruir el país, y había contado con la aquiescencia de Washington. Pero la marcha dudosa de la guerra podría llevar ahora al Gobierno de Zelenski a tratar de emplear esos montos en la adquisición de más material bélico.

Scholz cree que la guerra puede alargarse hasta 2025

El canciller alemán, Olaf Scholz, apuntó esta semana que la guerra en Ucrania podría prolongarse hasta 2025, aunque Kiev, señaló, contaría con el respaldo alemán. Scholz se mostró dispuesto a incrementar ese apoyo con armas y dinero si otros aliados de Ucrania dejaran de contribuir como hasta ahora.

"Tenemos que ser capaces de seguir haciendo lo que hacemos ahora, este año, el que viene y el siguiente"

"Tenemos que ser capaces de seguir haciendo lo que hacemos ahora, este año, el que viene y el siguiente", a pesar del "gran reto financiero" que esa ayuda a Ucrania supone, aseveró Scholz.

El Instituto Kiel para la Economía Mundial ha subrayado la ralentización de la ayuda occidental a Ucrania en los últimos meses. En estos momentos, se encontraría en su nivel más bajo desde 2022.

"El impulso de apoyo a Ucrania se está desacelerando" y "la ayuda comprometida alcanzó su nivel más bajo entre agosto y octubre de 2023, una caída del 87% en comparación con el mismo período en 2022", asegura la institución alemana. Se trata de la cantidad más baja desde que comenzó la guerra.

Ante la certidumbre de que Ucrania no ganará la guerra en el campo de batalla, Zelenski no cesa en buscar un respaldo internacional para no perder la contienda diplomática. Por eso, viajó a Argentina para asistir este domingo a la asunción del presidente Javier Milei y, al tiempo, promover la celebración de una "cumbre mundial por la paz" que realce la causa ucraniana y aísle a Rusia.

Una tarea complicada, porque Zelenski ha de ganarse el apoyo del llamado Sur Global, cuyos recelos del ostracismo al que Occidente ha sometido a Moscú es grande, y cuyos deseos son, precisamente, terminar la guerra cuanto antes para poner fin a sus daños colaterales en todo el planeta.