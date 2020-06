Una nueva investigación relacionada con el homicidio por asfixia de un hombre negro bajo custodia policial en el Estado de Washington. "Tiene que haber una nueva investigación independiente del condado de Pierce", que abarca Tacoma, donde ocurrió el incidente el 3 de marzo, ha afirmado el gobernador Jay Inslee en un comunicado.

La investigación se ha abierto tras la obtención de un vídeo que grabó una cámara de seguridad casera, en el que se escucha a Manuel Ellis de 33 años, llorando mientras lo esposaba la Policía. El vídeo de la cámara de seguridad se suma a la grabación que realizó de parte de la detención un testigo.

Con las protestas por el asesinato de George Floyd este nuevo episodio de violencia policial ha sido otro desencadenante para las manifestaciones, sobre todo en la ciudad en la que ocurrieron los hechos, Tacoma, donde desde hace una semana los ciudadanos protestan por la muerte de Manuel Ellis.

Los cuatro agentes que participaron en la detención alegaron que inmobilizaron al joven por supuestamente "abrir las puertas de vehículos ocupados" y que un altercado físico los obligó a inmovilizarlo.

"Cállate"

La frase que ha guiado las manifestaciones contra el racismo y la violencia policial en EEUU desde la muerte de George Floyd en Mineápolis ha sido "I can't breathe" (No puedo respirar) una frase que también dijo Manuel Ellis. El abogado de la familia, James Bible indicó que en el vídeo se escucha al hombre decir: "No puedo respirar, señor" repetidas veces, seguidamente se escucha como un oficial dice: "Cállate".

James Bible señaló que con está frase demuestra que Manuel no estaba siendo violento, "estaba intentando ser respetuoso en los últimos momentos de su vida. Una señal de que no era la persona agresiva que las fuerzas del orden decían que era".

Un manifestante lleva un cartel de "Justicia para Manny" en una protesta tras la muerte de Manuel Ellis en custodia policial en Tacoma en marzo. REUTERS / Lindsey Wasson

Agentes despedidos e imputados

Según la autopsia oficial, Ellis murió de un paro respiratorio por hipoxia debido a la restricción física. El médico forense además añadió que el joven padecia una enfermedad cardíaca y encontraron presencia de mentafetaminas en su sistema, dos factores que pudieron ser contribuyentes en su muerte.

El sheriff encargado de la investigación tenía oficiales en el mismo lugar y día de la detención de Ellis

Tras lo sucedido el alcalde de Tacoma pidió que los oficiales involucrados fueran despedidos e imputados. Por el momento los cuatro agentes involucrados han sido suspendidos. A la vez que el gobernador del Estado inició una nueva investigación. Inslee explicó que la decisión de abrir la nueva investigación se produjo cuando el fiscal del condado informó al Estado que el sheriff que lideraba la investigación tenía oficiales en el lugar y día del arresto. "Nos aseguraremos de que el trabajo se realice sin conflictos de intereses", añadió el gobernador.

Victoria Woodards, la alcaldesa de Tacoma, Washington, dijo en un comunicado el miércoles que estaba de acuerdo con la decisión del gobernador. "Una investigación completa e independiente sobre este homicidio sigue siendo nuestro objetivo primordial, y estoy profundamente preocupada de que la familia Ellis ahora sufrirá demoras adicionales mientras todos esperamos un informe exhaustivo de los hechos", dijo.

En relación al sheriff que llevaba la anterior investigación, el abogado de la familia dijo que recibió cinco vídeos de la muerte de Ellis por un testigo que aseguró que ya los había enviado al sheriff del condado hace meses.