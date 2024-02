La viuda de Navalni califica a Putin de "monstruo sangriento" y pide a la UE más firmeza para combatir su "trama criminal"

Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido el pasado 16 de febrero en una remota prisión de Rusia, ha asegurado este miércoles en el Parlamento Europeo que la Unión Europea (UE) debe ser valiente e innovar para perseguir la "trama criminal" que lidera Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Ante una audiencia que la aplaudió durante varios minutos antes y después de su discurso, Naválnaya denunció que su esposo "fue torturado durante tres años, le hicieron pasar hambre en una celda minúscula, aislado del mundo exterior y sin visitas, llamadas y cartas", para después "matarle".

Navalnaya fue cristalina al afirmar que las sanciones impuestas por Europa a Rusia han demostrado ser poco útiles para poner coto a Putin y a su régimen.



En un emotivo discurso ante la Eurocámara, Navalnaya señaló que la UE no lidia con un político, sino "con un monstruo sangriento" que lidera una "organización criminal" que incluye "asesinos y envenenadores". "Pero son marionetas, lo importante son sus personas más cercanas: sus amigos, testaferros y colaboradores. Debemos combatir la red criminal", afirmó la viuda de Navalni.

"Si quieren derrotar a Putin hay que innovar, tienen que parar de estar preocupados y no pueden dañarle otra resolución u otra tanda de sanciones que no se diferencia en nada a otras. No puedes derrotarle a Putin pensando que es un hombre de principios que tiene moral", advirtió Navalnaya a los eurodiputados.

Navalnaya, que recibió una gran ovación antes y después de su intervención en la Eurocámara, insistió en que el caso de su marido evidencia que Putin "es capaz de todo y no se puede negociar nada con él".

Las autoridades rusas han atribuido la muerte de Navalni a causas naturales, pero el entorno del opositor culpa al Gobierno ruso y, en particular, a Putin.

El entierro, el viernes

Este miércoles se ha conocido de que el líder opositor será enterrado el 1 de marzo en el cementerio de Borisov, en Moscú. Navalnaya ha insistido en que el caso de su marido evidencia que Putin "es capaz de todo y no se puede negociar nada con él" y ha expresado su temor a que la Policía rusa detenga a quienes acudan a dar el último adiós" a su esposo.

Sus allegados también denuncian que han tenido problemas para encontrar un lugar en Moscú en el que organizar un acto en homenaje al difunto líder opositor tras haber contactado en vano con "la mayoría" de las funerarias y de las salas de la capital rusa.

La familia de Navalni finalmente pudo recuperar su cuerpo el sábado –nueve días después de su muerte– si bien su madre afirmó que le habían amenazado con dejar los restos en la propia cárcel si no se plegaba a los requisitos de las autoridades rusas.

Naválnaya avanzó su intención de continuar la lucha de su marido, aseguró que Putin "debe responder" por lo que ha hecho a Rusia, a Ucrania y al propio Navalni, quien ya no cumplirá su sueño de ver "cómo será la bonita Rusia del futuro". "Yo haré todo lo posible para hacer su sueño realidad", concluyó ante un largo aplauso del Parlamento Europeo.