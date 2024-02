Galizatamén

Siempre pensé que Galicia es mujer. Desde niña vi a las mujeres trabajando la tierra, cargando sacos de patatas en cabeza, cuidando de los niños, haciendo la comida, recogiendo las vacas, ayudando a morir a los viejos y muchas cosas más que no recuerdo.

Galicia es mujer pero desde que tengo memoria la gobiernan hombres. No solo hombres, sino hombres que forman parte de un partido político que surgió del franquismo. Primero fueron los de la AP del Fraga, la mano que le controlaba las manipulaciones informativas al Caudillo. Luego cambiaron el nombre a PP, pero no cambiaron las ideas.

Durante años esta gente del PP que dicen trabajar para la tierra gallega, no se cansan de arruinarla. No es ni tan siquiera arruinarla: es falta de ganas, es falta de cariño. El PP gallego nunca mostró preocupación por lo que pasa en nuestro país.

Cuando el Prestige, la gente tuvo que salir a limpiar las playas. Cuando sucedió lo de los pellets, más de veinte años después, otra vez la Xunta y el PP no hicieron nada para ayudar en una emergencia. No es sólo desgana, e ineptitud, y falta de respeto al país y su gente, es también la arrogancia del que piensa que haga lo que haga va a seguir en el Gobierno.

inútiles corruptos como Rubiales

Es la misma mierda de los inútiles corruptos como Rubiales, que se comportan como en los años cuarenta, intentando esconder su mierda bajo de la alfombra.

Documentación para el voto por correo. — M. M.

Creo que ya hemos tenido de sobra. La sociedad lleva años cambiando. Las mujeres están hablando bien alto de todos los abusos que sufrieron, y una nueva generación esta a tomar los mandos de esta tierra donde ya no hay espacio para gente como Feijóo, que se sentaba a navegar con narcotraficantes o hace pactos con fascistas declarados.

Tampoco hay espacio para maniquíes como Rueda, que no hacen nada más que mirar para otro lado cuando les toca trabajar y capitanear esta nave nodriza llamada Galicia. Esa tierra-mujer esta harta de mantener la inútiles. Ya basta.

Ayer recibí las papeletas para votar en las elecciones del 18. Ayer también mandé un mensaje a familiares y amigos preguntándoles su opinión del por qué muchos gallegos siguen votando al PP.

Envejecimiento

Mi hermano más joven me dijo que los viejos de los pueblos votan siempre lo mismo. Mi cuñada, que nació en Huelva, que se mudó a estas tierras hace más de una década y habla gallego mejor que yo, me dijo que la ciudadanía gallega es muy vieja, y que votan siempre al PP.

Una amiga se quejó de que en esta tierra algunas viven de más y que hay que ir muriendo. Quedé perpleja y ella ahí lo dejó. Otro hermano me dijo que no es solo una razón, si no muchas, que es el efecto del rural tradicional, el llamado efecto Fraga, una mezcla del conservadurismo del rural gallego. Me aseguró que sin duda deben quedar aun por pagar muchos favores de aquel caciquismo pepero.

Y luego también están los medios de comunicación untados por el PP y sus empresarios. (¡Quien lo iba a decir!). ¿Cómo olvidar la infame prensa y la TVG pepera?).

" estoy harta de que los herederos de los franquistas, los peleles y los corruptos decidan por mí"

Hablé también con mi primo, que vive en Oleiros, (A Coruña) donde desde 1983 gobierna Alternativa de los Vecinos, que hizo muchas cosas buenas y otras simbólicas, como traer una estatua del Che Guevara para plantarla delante de la llamada milla verde donde Franco había ido de visita, y que por lo visto también hace cosas como campos de golf para darle juego a las gentes de Inditex.

Para este primo, el problema es que hay mucho ignorante y también que en este país hay que gente sigue a un partido político igual que sigue a un equipo de fútbol, y que por eso no cambian nunca sus colores.

Miopes

Creo que todos tienen algo de razón. Pero el futuro de nuestra costa, del sistema de salud, de la educación, de nuestro idioma, no puede depender de los cuatro miopes que manipulan la TVG, o que confunden el Gobierno de la tierra con la mano de un funcionario de la Xunta que les paga por joder nuestro mar, o con los colores que animan desde las gradas.

Ya es hora de cambiar. Galicia también tiene que tener su #metoo. No sé que harán ustedes pero yo, aun desde la distancia, estoy harta de que los herederos de los franquistas, los peleles y los corruptos decidan por mí.

Esta tierra no es del PP, ni es de los holgazanes y los inútiles como los Feijoo, los Rueda, el fantasma de la mafia de Fraga, ni de una TVG que habla de lo que le manda el Señor de la Xunta.

Esta tierra es una tierra de los jóvenes y de los viejos, de los hombres que la aman y sobre todo, es un país de las mujeres. Cambiemos por ella. #Galizatamén #GZtamén