Pablo Novoa: "No creo en mi vejez sin Galicia"

Sorprende tu juventud cuando comienzas en Golpes Bajos.

Siempre me echaron menos años, aunque en realidad era el mayor del grupo. Una vez no me quisieron dejar entrar a un concierto de Los Ronaldos porque tenía cara de niño bueno y poca pinta de roquero. Y tenía que tocar con ellos, claro...

Si quieres seguir leyendo esta entrevista en gallego, pincha aquí.

¿Por qué no te llamaron en el regreso de Golpes Bajos?

La disolución fue traumática, porque pasamos de cero a cien. Fue extenuante y no supimos digerir el éxito, el trabajo continuo y la presión de la compañía y los agentes. Nos convertimos en una pequeña fábrica de hacer dinero y acabamos enfadados. Germán Coppini y Teo Cardalda pensaron que iban a hacer una carrera brillante por separado y, con el tiempo, fueron acercándose y publicaron un disco: Vivo. Donde cobran dos, no cobran cuatro.

Contaba Diego Manrique que el caché era de 600.000 pesetas.

Llegamos a cobrar un millón (6.000 euros), lo mismo que Radio Futura y Alaska y Dinarama.

Teo triunfa con Cómplices. Coppini lo intentó varias veces, pero no remontó el vuelo.

Retomamos la relación en su último año de vida y acabé convencido de que Germán era un letrista brillante, pero precisaba el apoyo de un músico que lo entendiera. Era un tipo peculiar y con mucho mundo interior, pero muy particular, por lo que necesitaba esa ayuda para componer. Además, era lento y lo repensaba todo, por lo que sus colaboradores no llegaban la compenetrarse con él y acababan hartándose antes de terminar los proyectos.

Golpes Bajos.

El pasado positivo pesa. ¿Te pasó el mismo a ti con La Marabunta?

A lo mejor los medios son los primeros culpables. En este país, si consigues sacar la cabeza, te consideran la gran esperanza blanca. Al principio vives en un estado de gracia y te valoran pero luego te incluyen en el mainstream. Hasta que superas esa época, no te conviertes en un profesional que cuenta con la aceptación del público. Todo el mundo pasa por esa dificultad, como le está sucediendo ahora a Rosalía. Quizás dentro de cinco años será la María Dolores Pradera del siglo XXI, aunque de momento le disparan flechas desde todas las direcciones y no le perdonan una. Con todo, es un talento.

¿Con quien disfrutaste más tocando? ¿Tal vez con Mastretta?

Con él, con Nono García (Radio Pesquera) y conmigo mismo, cuando publiqué en solitario Novoa cruza el Atlántico. Pero también lo pasé muy bien con Bebe, con Julieta Venegas, con Los Enemigos.

Con Mastretta, en el Café Central de Madrid.

A tu padre le fastidiaba que aquel estudiante de Químicas ganara más pasta que él…

Yo lo tomaba cómo una afición, porque no pensaba que pudiera vivir de la música. Siempre tuve un perfil muy tranquilo en el éxito y en el fracaso.

A tu hijo también le dio por la música. ¿Lo tiene más difícil ahora que antes?

Como músicos, antes había unos elegidos, no había clase media. Ahora hay más gente con formación que, a lo mejor, no toca con Iván Ferreiro, pero hace cosas. Eso sí, después de la crisis muchas bandas están pasándolas duras. Sobreviven los que estaban arriba, y en los festivales parece que casi siempre tocan los mismos.

Siempre tuviste chollo y no sufriste la crisis. Tocaste con muchos grandes, pero también trabajaste como director musical del 'Xabarín Club' o del programa de Buenafuente.

Sí que sufrí la crisis, pero vaya... Conocer en Máxima Audiencia (TVG) a Iván Ferreiro, Xoel López o Bebe, o tocar en Late Motiv (Movistar) con Zucchero y Ana Belén, no tiene precio. Como artista en solitario, fui muy tardío y sé que no llegaré al gran público, aunque persevero.

En 'Late Motiv', con Andreu Buenafuente y David Trueba.

¿Buenafuente o Malafuente?

Con Andreu era facilísimo trabajar y los miembros de la banda éramos los niños bonitos del programa. Le gusta tanto la música que, cuando nos veía, sentía envidia. Hace unos veranos no paró hasta que conseguimos ver a Coque Malla en el Náutico de O Grove.

Al Náutico hay que ir cómo se peregrina a San Andrés de Teixido?

Es una maravilla. Antes veía amanecer, pero ahora me retiro a la una, aunque sigues tropezando con músicos que llevan cinco días por allí, arrastrados.

Topamos con el secreto de tu eterna juventud...

El ADN ayuda… Josele Santiago siempre me dice: "¡Hostia, que pelo tienes, cabrón!". Y yo le contesto que él mide 1,80 y tiene una voz tremenda. Solo me faltaba que, aún encima de ser medio mincha y un poco birollo, también fuera calvo. ¡No me va a tocar a mí todo! Volviendo a los comienzos, en Golpes Bajos fuimos cobardes con las drogas. Cuando cuadrábamos con Antonio Vega, uf...

Con Los Ronaldos llega el segundo boom.

En Madrid, Coque y Miguel Malla me acogían en la casa de sus padres. Me convertí en el primo gallego y en el quinto ronaldo. Cuando hacía prácticas de Químicas en la Complutense, me venían a buscar a la Facultad, yo me quitaba la bata y nos íbamos de bolo.

Coque y su travesía del desierto...

"Madrid me trata bien. Aunque yo también son muy de cemento y me involucro en los proyectos"

Montó Los Ronaldos con quince años y tenía un talento increíble, además de bastante cabeza. Luego hizo cine y le costó digerir la fama, pero su actitud fue mal entendida. Cuando debutó en solitario, la prensa lo trató fatal, de manera injusta. Es un claro ejemplo del que decíamos antes: a pesar de su travesía del desierto, siguió publicando discos hasta que No puedo vivir sin ti atrajo de nuevo la atención de los medios. Su éxito ya es definitivo. Hablamos de un grande.

¿Le auguras la Bebe el reencuentro con el oasis?

Aparte de la mirada exterior, un artista debe arriesgar y reinventarse. Con su talento, si se junta con la gente idónea, debería convertirse en un clásico. Pero si eres muy obsesiva y desapareces del mapa…

Castellanos de Castilla…

Madrid me trata bien. Aunque yo también son muy de cemento y me involucro en los proyectos.

Con Nono García, en el proyecto Radio Pesquera.

Con Buenafuente, además de director de orquesta, a veces le tocaba hacer de gallego estereotipado. Y te dejabas…

Sí. La tradición familiar materna era de ciencias: tenía un tío astrónomo, otro físico y así. Por el contrario, mi padre era un empleado de banca que venía de una aldea de Crecente (Lugo) y que no quería que sus hijos si desmandasen. Por eso, cuando me veía un lunes tocando en vez de estudiar, me preguntaba que andaba haciendo. Hasta que me harté y le contesté: "Papá, estoy ganando dinero! No pienses que ando por ahí borracho todo el día y vuelvo la casa sin un duro". Cuando supo de qué iba la cosa, le comentó a mi madre: "Pabliño gana más que yo, que llevo toda la vida trabajando".

Los Salesianos de Vigo, que movida.

"Siento una necesidad enorme de no perder nuestra cultura ni nuestra lengua"

Y el Colegio Alemán, donde se larva Siniestro Total, un centro educativo avanzado con muchos hijos de intelectuales. Julián Hernández nace en una casa donde se ama la cultura, y bien que se le nota… Los Salesianos era más humilde, pero con una vocación de artes y oficios, laxo y muy sobra de izquierdas para lo que era a Iglesia. Además me gustaba el teatro, la música y el ballet.

¡Quien te vería bailando!

Yo bailé El lago de los cisnes en los Salesianos... Sin embargo, en aquel Vigo tiré hacia la música, claro. Yo no soy actor, pero disfruto interpretando un papel. Y a Buenafuente le cuestionaba hasta dónde podíamos llegar, pero entendía que en el programa debía haber cierta tipificación, porque se emitía en todo el Estado y los chistes tenían que entenderse al momento. El gallego es pausado, pero no tonto. Aunque tengamos cierto complejo de Polícrates, eso refleja inteligencia y prudencia. O sea, frente al fracaso, ya saldremos adelante: nunca llovió que no escampara. Y en la alegría, tampoco tiramos cohetes, porque ya sabemos que las circunstancias cambian.

Pablo Novoa. — Mamen Fuentes

Iván Ferreiro.

Otro que se reinventó. Triunfó con Los Piratas, pero acabó encontrando su voz particular. Su conocimiento musical es único. Amaro Ferreiro y él son dos de los mejores compositores del país.

¿Nico Pastoriza es uno de los grandes tapados de la música gallega, como Víctor Coyote?

Nico es un compositor espectacular, pero apostó por su carrera en solitario. Cuando arriesgas tanto, puedes recibir el aplauso del público o no. A Coyote le pasa lo mismo, porque es un torbellino. Firmó canciones enormes y, cuando parecía que había encontrado su espacio —como el rock latino—, de repente le apetece hacer otra cosa. Por ejemplo, versiones de Amália Rodrigues o Roberto Carlos en el disco que le produje, De Pueblo y de río.

Tú es un hombre orquesta: que instrumento te apetecería tocar?

El violonchelo. ¡Pero de donde carajo voy a sacar el tiempo para aprender!

¿Para cuándo un disco instrumental en gallego?

Bien, sí… [risas]. Ahora no puedo jugar con lo que echo de menos, sino con lo que estoy viviendo. Confieso que siento una necesidad enorme de no perder nuestra cultura ni nuestra lengua. Mantener el vínculo es fundamental: no creo en mi vejez sin Galicia.

¿Con quién te gustaría tocar?

Hombre, pues me encantaría tocar con Tom Waits.

A ver si no nos muere antes…

Calla, que yo estuve dos veces a punto de espichar. La primera, cuando nací, porque mi madre tomaba algo que impedía que la leche me alimentara. Un domingo tuvo que ir conmigo al médico y él le comentó que, de tardar un par de días más, esa ya no la contaría. La segunda, volando de Nueva York a Madrid con Nacho Mastretta, ardió el motor del avión. Nunca se publicó una foto mía tan grande en el Faro de Vigo. Ojo, porque no salí en la sección de cultura, sino en la de sucesos: "Un vigués casi muere…" [risas].

Cuando tocas, gesticulas mucho.

"No compongo pensando en el otro, sino en mí"

Ya me lo dice mi madre: "Hijo, por que tienes que poner esas caras, si tú eres guapo?". Pero no soy consciente, porque estoy disfrutando.

¿Qué fue el Xabarín Club?

Fue muy importante para Galicia y para los chicos, que disfrutaban con la música gallega, así como para los grupos, pues tuvieron una ventana por la que asomar la cabeza.

¿Qué diferencia hay entre componer para adultos y para niños?

Cuando compones para adultos, tienes muchos ingredientes, porque poseen una cultura musical. En todo caso —y lo siento en el alma—, no compongo pensando en el otro, sino en mí. Como decía Cesare Pavese, el orden en el arte es muy importante. Primero, haz lo que sientes y te emociona; y luego aprende a venderlo —porque todos debemos pagar las facturas—, pero no al revés. Con los niños, tienes que ser directo porque no cuentan con tantas referencias. Con todo, eso no puede mermar la calidad. Ojo, porque componer un riff claro y bueno es más difícil. En el Xabarín nadie hacía porcalladas [porquerías], uno de los defectos de la música infantil. No les debes ofrecer algo simple, masticado, porque tratarías a los niños como tontos, cuando no lo son.

Ahí está Magín Blanco y su bienvenida reconversión.

Una persona que cuida la música para niños, con una propuesta global y un concepto detrás.

¡Pablo Ketama! ¡Novoa flamenquito!

Grabé el bajo de Vacío, el single de Ketama, que estaban en Nuevos Medios con Golpes Bajos: ¡cuánto aprendí con Mario Pacheco! Carles Benavent era el elegido, pero andaba de gira. Entonces, Raimundo Amador se ofreció, aunque le dijeron que corría el peligro de hacer demasiadas cosas con el bajo [risas]. Teo me lo propuso, porque yo ya lo había tocado con Bibiano Morón en Trenvigo, y me lancé…

Tras cruzar el Atlántico, atravesaste el Estrecho con… ¡Manolo García!

Quería entrar en la música portuguesa, pero Bebe me llevó al sur. En Galicia ya escuchaba a Camarón, Paco de Lucía o El Lebrijano. Sin embargo, con ella le empecé a prestar atención a Marifé de Triana y Carlos Cañería. Luego, con Nono García, me sumergí en el acervo musical probablemente más poderoso del continente: el flamenco. Cádiz es el Nuevo Orleáns europeo. Ojo con las músicas de ida y vuelta, incluso en Galicia, donde hay alalás con armonías moras.

¿Y su carrera en solitario?

Cada verano, paso una semana componiendo en la Illa de Arousa y ya tengo canciones, pero me falta el envoltorio. También estuve en Barbate y ando a vueltas con Nono para componer un disco de versiones oceánicas. O sea, canciones de bandas que surgieron en países bañados por el Atlántico, de la marcha irlandesa a la bossa nova.

¿Después de Golpes Bajos, tuviste la sensación de que no volverías a formar parte de un grupo tan popular?

"El punk supuso una ruptura, pero la gente que tocaba con cuatro acordes carecía de ese bagaje tan complejo"

Pensé que había disfrutado del sabor de un éxito que no volvería. Ahora bien, esa experiencia me hizo confiar en mí como instrumentista. Creía que en España había unos músicos enormes, y cuando salíamos por ahí no paraban de aplaudirnos. Entonces, dije: "¡Hostia!, tan malos no somos".

En comparación con muchas bandas de la movida madrileña, erais unos virtuosos.

Como intérpretes e instrumentistas estábamos muy curtidos, porque con catorce años hacíamos rock sinfónico y jazz rock. El punk supuso una ruptura, pero la gente que tocaba con cuatro acordes carecía de ese bagaje tan complejo.

Menos samba y más trabajar: acabaste Químicas por la UNED.

Tenía miedo de que llegaran las vacas flacas y sabía que no iba a vivir de mi pasado. Sin embargo, la razón fundamental es que me gustaba la química física, a la que sigo vinculado a nivel divulgativo. Leo sobre agujeros negros y esas cosas.

¿Te sirvió para la música?

Sí, porque es una carrera que filosofa de sobra y tiene mucho que ver con la imaginación. Me enseñó a estructurar la cabeza, porque no olvidemos que la armonía tiene un esqueleto matemático.

¿Te viste en algún momento como profesor?

Cuando acabé la Xabaxira y no me salía nada, en 1999 pensé en opositar. Reconozco que, más allá de que me encantaba y del aspecto económico, hubo una tercera razón emocional para terminar la carrera: mis padres. Así me educaron: quien empieza algo, debe acabarlo. Si ellos habían gastado el dinero, yo tenía que cumplir.

[Un espontáneo interrumpe la conversación para pedirle un autógrafo] Fundaste bandas, acompañaste a grandes artistas, produjiste discos ajenos y publicaste en solitario. Empero, la tele es la tele...

Aumenta tu popularidad, claro. No obstante, pertenezco a una generación que tomó un camino individual con proyectos propios, desde Santiago Auserón a Julián Hernández, pasando por Ariel Rot. Con el tiempo, los que estábamos ahí detrás somos cada vez más conocidos. En cualquiera caso, sigo sin acostumbrarme la que me reconozcan por la calle, porque nunca me había ocurrido. Pero para alguien que te ve a diario en un programa televisivo, eres famosísimo. "¿Ei, Pablo: que tal, tío?".

Pablo Novoa. — Mamen Fuentes

¿Eres tímido en público?

Cada vez menos. Como no soy famoso, la gente no me da el rollo. Pero ya no puedo bajar la basura en pijama porque corro el riesgo de que alguien me pida un selfi [risas]. ¡Hostia, que pinta, por dios!

No deja de asombrarme que detrás de algunos músicos, actores o humoristas aparentemente extravertidos se escondan unos tímidos patológicos.

Así es la profesión... Algunos amigos famosos tienden a protegerse, porque hay gente que no distingue y los trata con una familiaridad exagerada: "¡Eeeeeei!". Si alguien te ve en la tele, no quiere decir que tú le estés viendo a él. "Tú me conoces, pero yo a ti no" [risas]. Cuando estamos con un par de colegas tomando un vino, Coque Malla es un tío abierto, gracioso, simpático e irónico. Eso sí, como se sienta acosado, se retrae.

Me refería a la metamorfosis que sufren sobre las tablas. O sea, el cohibido que se transforma en un animal escénico.

Hay muchos artistas que son así de tímidos o introvertidos en la vida real. Y en el caso de los humoristas, resulta más chocante. Ahora bien, no puedes ir por la calle y entrarle con todo el morro a Berto Romero, Javier Coronas o Andreu Buenafuente, porque a lo mejor vienen de sacarse una muela. A veces, hasta les resulta duro, porque son cómicos, pero no van a pasarse todo el día haciendo chistes.