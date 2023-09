Alejandro Blanco: "Rubiales debía haber planteado su dimisión"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó este viernes que su homólogo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, debía haber dimitido porque era el "gesto más coherente" y para "mostrar arrepentimiento" por el beso a la futbolista Jenni Hermoso, y lamentó que este caso ensombrezca el "mejor verano" de la historia del deporte español.

"Había tres cosas: pedir perdón de verdad; explicar lo que se ha hecho con el fútbol femenino y plantear la dimisión. Era un gesto coherente y el mejor para mostrar arrepentimiento por unas situaciones que van en contra del sentido común", dijo Alejandro Blanco en rueda de prensa en la sede del COE.

Tras reconocer que el caso Rubiales "ha sobrepasado" el ámbito deportivo, Blanco consideró que el "fútbol debe resolver un problema que es del fútbol", y expresó su tristeza porque el Mundial femenino de fútbol y los resultados de los deportistas españoles este verano se hayan visto relegados.

"Vivimos el mejor verano de toda nuestra historia y me duele como presidente del COE que acontecimientos como éste hayan difuminado los grandes éxitos de nuestros deportistas", dijo exhibiendo los 87 españoles (46 hombres y 41 mujeres) ya clasificados para los Juegos de París 2024 y las 91 medallas en deportes olímpicos logradas en 2022.

Bajo una pantalla con el lema Los éxitos del deporte español 2023, el presidente del COE recalcó que su misión es "defender el deporte y sus valores". "París está a la vuelta de la esquina y los éxitos del deporte español son los éxitos de España y en ese camino necesitamos a todos", manifestó.

Asimismo, se defendió de los que han cuestionado por su tardanza en pronunciarse sobre el caso Rubiales. "No estoy en una carrera por ser el primero que condena. Cuando hay un problema, primero intento solucionarlo, y es lo que he hecho interviniendo con la persona. Los gestos que vi son inapropiados e inaceptables", remarcó.

Blanco desveló que la última vez que habló con Rubiales fue la víspera de la Asamblea General de la RFEF y que, desde entonces, se ha comunicado con el presidente de la RFEF por Whatsapp. "Jamás me he escondido. Quizás mi defecto es que no explico lo que hago. El deporte debe resolver el problema, primero, en el ámbito deportivo, y en el caso de que se tenga que ir a la justicia, que vaya", indicó el dirigente.

"¿Por qué no fui a la Asamblea? No voy a todas las asambleas de las federaciones. No era para que yo fuese. Voy cuando se presentan los presupuestos y se habla del presente y futuro. No tenía que estar allí, era un tema del mundo del deporte", agregó.

Así, Blanco reiteró que el fútbol debe resolver un problema interno y que si requieren su opinión la va a dar. "Hay una Asamblea. Si hay problemas ellos lo deben resolver y sea cual sea su decisión hay que respaldarla. Hay un presidente interino y las decisiones las debemos respetar", subrayó.

El presidente del COE, quien no ocultó su amistad con Rubiales, reconoció sentir "dolor" por el presidente de la RFEF, aunque reiteró que también tiene que responder la federación. "Al presidente le elige su colectivo. Primero lo tiene que resolver el mundo del deporte y segundo, la vía administrativa", repitió, felicitando al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y al presidente del CSD, Víctor Francos, porque le han dado al TAD "el papel que le corresponde".

A su juicio, el caso Rubiales no debe incidir en las opciones de España para organizar el Mundial de fútbol de 2030. "La imagen de España en el fútbol y en el deporte no puede verse manchada ni impedir organizar el Mundial que, por trayectoria deportiva y organizativa, España merece. Infantino sabe que somos una organización seria, responsable y que nadie está por encima de España en el aspecto organizativo", apuntó.

Por otro lado, alabó la carrera de Jenni Hermoso, una "deportista número uno" que lleva 17 años al primer nivel en equipos como el FC Barcelona y que ha hecho un "Mundial extraordinario". "Es una líder dentro y fuera del campo. Sabe que nos tiene a su disposición. Es un momento complicado, pero estamos a su lado", resaltó.

En este sentido, ensalzó el "éxito extraordinario" de la selección por ganar el Mundial. "Esta medalla es de las deportistas. En la cinta intervienen la familia, los compañeros, los entrenadores, los patrocinadores, los gobiernos, pero la medalla nadie se la pueden sacar. Han escrito una página importante y trascendente del deporte español", añadió.

Fuera del despacho de Lozano

Irene Lozano, expresidenta del Consejo Superior de Deportes, convivió con Rubiales durante su mandato durante enero 2020 a marzo de 2021. En una entrevista en la cadena Ser manifestó: "No ha habido cosas que me hayan sorprendido porque los que hemos tratado de cerca de Rubiales ya sabemos cómo se las gastaba. Lo que me ha parecido más fuerte ha sido la huelga de hambre de su madre. Pero he vivido todo esto con esa tristeza de que las mujeres siempre tenemos que jugar dos partidos: en el campo y fuera de él. Primero demostrar tus capacidades y luego defender tus derechos, tu dignidad y que se te respete. Todas nos hemos sentido identificadas".

Lozano añadió esta reflexión: "Con todas las vicisitudes que ha pasado Rubiales y todo lo que se ha sabido de su gestión, me parece revelador de cómo ha cambiado la sociedad, y que al final sea un tema de machismo que se lo lleve por delante. Es justo decir que hemos dado mala y buena imagen en España, porque la reacción de la sociedad es lo que habla bien de nosotros. Se ha visto la parte vieja, caduca, machista que se ve mucho en el fútbol por las estructuras que tiene. Pero las mujeres, con su éxito contra viento y marea, con las mismas dificultades que me encontré yo, han conseguido un gran éxito y la reacción de apoyo de la sociedad española muestra la conciencia que hay en España".

Sobre su relación de trabajo con Rubiales manifestó que había sido "muy complicada". "Tenía reuniones con los presidentes de todas las Federaciones de todos los deportes. Ninguna era tan complicada como la del fútbol. Por la dimensión del deporte y por la personalidad del presidente. No quiero focalizar en lo personal, pero es una persona a la que el cargo le venía muy grande. No tenía ni capacidades personales ni profesionales; ninguna de las cualidades que hay que tener para dirigir la federación. La relación se rompió entre nosotros: era imposible. Su lenguaje es de la amenaza, el chantaje y el desprecio. Con las mujeres más. La única parte positiva es que ahora lo ha visto toda España", dijo Lozano.

La expresidenta agregó que una vez lo echó del despacho: "Sí, le tuve que echar. Estábamos solos. Empezó a hacer acusaciones muy graves contra una de las personas de mi equipo. Y yo con mi equipo voy hasta la muerte, me hago responsable de todo lo que hagan. Decía generalidades, pero estaba hablando mal de una persona de mi confianza. Le dije que o lo retiraba o se iba. Y dijo que no. Tuve que coger su abrigo del perchero y dárselo. Le dije que no me obligase a llamar a seguridad y que saliese de mi despacho porque no teníamos nada más que hablar. No volvimos a hablar. Existían los cauces institucionales, pero él y yo no volvimos a hablar".