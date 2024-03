Ayuso se pregunta el 8M "cuándo es el Día del Hombre"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha planteado este viernes cuándo se celebra el "Día del Hombre" durante un acto institucional organizado por su propio Gobierno por el Día de la Mujer.

"No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha añadido.

La presidenta madrileña también ha criticado la "revolución feminista", que a sus ojos "sustituyó" al feminismo originario y "orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad".

El acto ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, donde se ha hecho entrega de los reconocimientos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ayuso llevaba dos años sin presidir este evento.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha recordado a la líder autonómica que si es presidente se debe "gracias a la lucha de las mujeres". El socialista ha declarado en rueda de prensa desde el Palacio de La Moneda, en Chile, donde se encuentra como parte de una visita oficial.

"Si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito político", ha detallado Sánchez.