Dani Alves insiste en que no se fugará y pide salir de prisión hasta tener una condena firme

La Audiencia de Barcelona ha celebrado este martes una vista para estudiar la puesta en libertad de Dani Alves tras la solicitud presentada por la defensa del futbolista. La abogada del exjugador del FC Barcelona, condenado por violar a una mujer en diciembre de 2022, pedía como medida cautelar la libertad provisional de su cliente hasta tener una sentencia firme. La magistrada tendrá que pronunciarse en las próximas horas.

La vista ha durado poco más de 35 minutos. La Fiscalía y la acusación particular se han mostrado contrarias a la solicitud y han insistido en el "riesgo de fuga". La defensa ha recordado que el jugador tiene arraigo en Barcelona. "Creo en la justicia. No voy a huir", ha defendido el futbolista. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene sobre la mesa los recursos que la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y la defensa han presentado en las últimas semanas.

Dani Alves ha seguido la sesión por videoconferencia desde Brians 2, aunque su intervención ha estado en el aire hasta el último minuto. Las huelgas convocadas por los funcionarios de prisiones tras el asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas D'Enric provocaron la suspensión de numerosas actividades para los reclusos, entre ellas, las videoconferencias con los juzgados. La defensa del futbolista y la abogada de la víctima han acudido presencialmente a la Audiencia de Barcelona.

Esta semana se cumple un mes desde que la Audiencia de Barcelona condenó al deportista brasileño a cuatro años y medio de prisión por violar a una mujer de 23 años en los baños de la discoteca Sutton, en la capital catalana. La magitrada le dio credibilidad al relato de la víctima y consideró probada la agresión sexual cometida por el futbolista. Además, Alves tendrá que seguir en libertad vigilada durante los cinco primeros años fuera de prisión y no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima durante nueve años y medio. La pena, no obstante, es inferior a los nueve años de cárcel que solicitaba la Fiscalía, que ha presentado un recurso.

La Audiencia de Barcelona tiene que decidir ahora si Dani Alves puede quedar libre —como exige su defensa— mientras el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resuelve los recursos que las tres partes han presentado contra la sentencia. El futbolista lleva desde el 20 de enero de 2023 en prisión y ha cumplido más de una cuarta parte de la pena de cuatro años y medio que le impuso la magistrada. Las acusaciones recuerdan sin embargo que la condena todavía no es firme y tanto la Fiscalía como la víctima piden elevarla a nueve y 12 años de cárcel respectivamente.