La escaladora Elnaz Rekabi reta al régimen de Irán y compite sin velo en Seúl

Su nombre es Elnaz Rekabi, es escaladora y tiene 33 años. En la competición de Asia, celebrada en Seúl (Corea del Sur), la deportista ha sorprendido a la audiencia tras presentarse a la altura del rocódromo sin velo y mostrando su cabello pese a la imposición de su país, Irán, que le obliga a llevar el hiyab.

Las normas de la federación iraní establecen que las deportistas deben cubrir su pelo. Sin embargo, la competidora ha decidido saltarse esta exigencia en medio de la oleada de protestas que vive país tras la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini, detenida por la denominada Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo.

La campeona de escalada iraní Elnaz Rekabi se ha atrevido a competir sin hiyab. Saltándose las normas de la federación iraní.

Es un gesto poderoso y valiente que le puede costar caro.

Ahora, Rekabi podría enfrentarse a ser expulsada de la selección nacional y, en el peor de los casos, puede ser multada o encarcelada por incumplir este reglamento. De hecho, ella ya mostraba reticencias al hecho de deber portar el pañuelo en este deporte, ya que, cuando había temperaturas altas, "el hiyab se convierte en un problema", sostenía.

La escaladora Elnaz Rekabi en el mundial de escalada de 2016. — afp

Este gesto no es casual. Las calles de Irán viven protestas, especialmente protagonizadas por mujeres, donde muchas de sus integrantes se quitan el velo y lo queman tras el arresto y el fallecimiento de Amini. Además, los intentos del régimen ayatolá de extender el miedo en personas famosas y con alta influencia para que no compartan contenido contra el Gobierno no están dando sus frutos.

En solidaridad con las protestas, miles de mujeres de todo el mundo se han cortado un mechón de pelo. Mientras, no solo en las calles, en las escuelas, institutos y universidades, las iraníes muestran su rechazo contra los líderes supremos, el ayatolá Jomeini y al actual dirigente Ali Jameneí.

La actitud represiva del poder iraní ha llevado a la Unión Europea a sancionar a 11 ciudadanos y cuatro empresas de este país. Estas sanciones suponen que no puedan acceder a la UE y se les congelen los activos y bienes que posean en el territorio comunitario.