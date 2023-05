Dos mujeres reciben una paliza en el Parque Warner de Madrid delante de sus hijos al grito de "¡bolleras de mierda!"

Conchi y Gemma, una pareja canaria, decidieron pasar unos días de vacaciones en Madrid con sus hijos de cinco y seis años. El pasado 20 de mayo acudieron al Parque Warner. Pero lo que iba a ser un rato agradable en familia se convirtió en una auténtica pesadilla. Esta pareja de lesbianas recibió una paliza –casi un linchamiento– por parte de 15 personas al grito de "¡Bolleras de mierda!" delante de sus hijos sin que nadie, ni tan siquiera el equipo de seguridad del parque Warner, saliera en su defensa.

Según han contado las mujeres agredidas, todo ocurrió cuando Conchi y Gemma se encontraban en una zona de taquillas donde se pueden guardar objetos personales. Entonces aparecieron otras dos mujeres. "Una de ellas se metió por delante de mi pareja para sacar las cosas de la taquilla", ha explicado Conchi. Un poco más tarde, una de esas mujeres les tiró al suelo los refrescos que la pareja canaria había comprado.

Conchi y Gemma decidieron hacer caso omiso del incidente y se alejaron para comer sus bocadillos tranquilamente en un banco. Fue entonces cuando aparecieron las otras dos mujeres junto a unas 15 personas más. El grupo tenía una actitud provocativa. Así lo ha contado Conchi al diario Canarias7: "Se quedaron mirando para nosotros y diciéndonos cosas: '¿Qué miras? ¿Qué miras?' y empezaron a gritarnos. Mi pareja dijo: 'No miramos nada' y dice '¡Bolleras de mierda!'. Entonces me levanté nerviosa, me encendí un cigarro y cuando me fui a dar la vuelta, me cogieron por la espalda, me tiraron al suelo y me patearon por todos lados". Los niños se quedaron llorando mientras veían cómo golpeaban a sus madres.

"Todas las personas que habían allí eran personas que estaban mirando cómo nos golpeaban y ya está. Yo pensé que me mataban. Mis hijos estaban en el banco, llorando, gritando y tapándose la cara. Ya no solo es nuestro sufrimiento, es el de los niños y lo que se les queda grabado en sus cabezas", afirma Conchi.

Fruto de la brutal agresión, Conchi y Gemma presentan varias lesiones. "Tengo dos costillas fastidiadas, el tórax, un traumatismo cráneoencefálico leve, la columna, la parte de arriba del cuello, la cintura. Me rompieron la ropa, me rompieron unos zapatos, me robaron una pulsera de oro. Las gafas me las rompieron. A mi pareja le rompieron el oído, le hicieron un desastre en el oído. El dedo se lo dejaron morado", explica al diario canario.

Sin embargo, y a pesar de las lesiones, la pareja canaria denuncia también que no recibieron ninguna ayuda por parte de los servicios de seguridad del Parque Warner. "La seguridad me decía que no podían retenerlos dentro del parque, y luego fuera. Nos estaban vacilando. Solo recogieron datos a dos individuos, dos mujeres, nada más", narra Conchi.

Tampoco la Policía Nacional les facilitó las cosas. El domingo fueron a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos, pero los agentes les dijeron que allí no les podían ayudar porque allí sólo atendían "casos de violaciones". Tras un periplo por varias comisarias, finalmente pudieron presentar la denuncia en una de ellas. Les dijeron que necesitaban las grabaciones del Parque Warner. De vuelta a Canarias, Conchi y Gemma esperan que todos colaboren y muestran su estupefacción porque en el siglo XXI aún se produzcan agresiones homófobas. "Esto que hemos sufrido no nos lo merecíamos y menos por la homofobia", concluyen.