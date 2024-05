Proyecto Anticanon, una "máquina devoradora de 'machistófeles'" para cambiar el panorama literario

Hacerse un hueco en el complejo —e hipermasculinizado— entramado literario es una hazaña que pocas mujeres consiguen. Hace cinco años, seis escritoras, algunas de ellas también docentes y gestoras culturales, hartas de no encontrar más que obstáculos a la hora de prosperar como creadoras, se embarcaron en una ambiciosa iniciativa de activismo literario en República Dominicana que bautizarían como Proyecto Anticanon, el cual hoy ha demostrado poseer una indiscutible fuerza transformadora.

"Queremos promover la figura y trabajo de las escritoras caribeñas en una apuesta por la visibilidad, justicia y equidad, pero también por la inclusión social, política y cultural de las mujeres en nuestro país a través de su empoderamiento", explica Lauristely Peña, editora en el proyecto, y escritora de poesía, ensayo y publicaciones académicas.

El proyecto emplea como combustible la rabia de sus fundadoras contra un sistema "colonial, patriarcal y eurocéntrico" que entorpece constantemente su labor y las relega a los márgenes del mapa cultural. "Nuestra sensibilidad ha sido construida históricamente a partir de la literatura masculina, que se ha posicionado como universal, aunque esa supuesta universalidad o generalidad es occidental y blanca", explica Arlene Sabaris, docente en Anticanon y escritora de literatura infantojuvenil, poesía y novela romántica (tiene varias publicadas), entre otros géneros.

En este sentido, entienden como esencial romper definitivamente con la subrepresentación femenina y "abrir espacios de visibilidad y representación para otras experiencias, porque conocer la literatura escrita por mujeres es fundamental para componer la sensibilidad humana", declaran.

Se trata, en esencia, de otorgar a las producciones de las mujeres el lugar central que a su juicio les pertenece, así como poner en valor sus producciones literarias y generar espacios de empoderamiento colectivo: "Buscamos incluir, enriquecer, ampliar la mirada, encender el fuego de la crítica a las ideologías culturales que inhiben, ignoran, minimizan o niegan las creaciones literarias y artísticas de las mujeres", subraya Arlene.

Un proyecto que busca empoderar a las escritoras

Todas las mujeres que componen este proyecto intrínsecamente feminista y anticolonial coinciden en haber atravesado múltiples barreras para poder desarrollarse como escritoras. Los escollos con los que chocan las autoras dominicanas comienzan en lo que ellas denominan "problema de autorreconocimiento". "A las mujeres nos cuesta mucho poder identificarnos inicialmente como escritoras. Un hombre, desde que escribe su primer artículo en un periódico, ya se denomina a sí mismo como escritor. Nosotras, al no tener tantos referentes femeninos no nos llegamos a reconocernos como escritoras hasta que no tenemos cierto éxito".

Ante este primer obstáculo, y bajo la consigna "Conocernos para reconocernos", han ido organizando la creación de espacios de encuentro y diálogo entre escritoras como picnics literarios, espacios informales de encuentro y creación, como el Encuentro Nacional de Escritoras, donde han participado 86 mujeres en su última edición, o el Junte Anticanon, un espacio asambleario dedicado a que niñas y adolescentes conozcan a escritoras.

Precisamente es esta puesta en común de saberes, experiencias y conocimientos, tan impulsada desde el proyecto, lo que actúa como antídoto contra la histórica carencia de referentes femeninos y permite a las mujeres reconocerse e identificarse como autoras. Bajo esta filosofía, comentan, han llevado a cabo a través de talleres, formaciones y otras actividades "todo un trabajo de leer y descubrir otras escritoras, no solo de Santo Domingo, donde está concentrada la mayor parte de la actividad literaria y cultural, sino también a escritoras que están distribuidas por todas las provincias del interior y la diáspora".

¿Existen géneros literarios de hombres y de mujeres?

La pervivencia de un canon literario que ha marginado sistemáticamente a las mujeres, y muy especialmente a las mujeres racializadas, ha conllevado a su vez la feminización de ciertos géneros literarios y la masculinización de otros, considerados "un plato demasiado fuerte" para ellas, tal y como sostiene Patricia Minalla, una de las fundadoras del proyecto.

"Hay una tendencia a creer que la poesía es algo fácil de crear, que es algo de mujeres, yo he notado que hay hombres que intentan desdeñar la creación poética de mujeres diciendo que 'levantas una piedra y hay mil poetas'", explica esta periodista cultural, ensayista y poeta. La novela, por contra, es considerada socialmente como una narrativa de hombres, de manera que conseguir que las escritoras se atrevan a publicar este género constituye otro de los grandes retos de estas feministas dominicanas.

Editorial Anticanon: un impulso a la obra de las mujeres

El segundo impedimento que atraviesan las escritoras es su reconocimiento social a través de la publicación. Esto sucede en un país donde actualmente no hay editoriales, tan solo imprentas. Tampoco existe una crítica literaria como tal, sino personas que hacen crítica literaria de manera independiente "hacia los que están ya muy validados dentro del canon, lo cual termina por dejar siempre fuera a las mujeres", asevera Minalla.

Así, debido a que muy pocas consiguen publicar sus obras y, por tanto, hacer que sus historias traspasen el espacio privado para insertarse en el terreno de lo público, uno de los grandes aciertos de Anticanon ha sido la creación de una editorial propia, Editorial Anticanon. Ésta, que actualmente incluye hasta diez títulos publicados, aúna obras escritas en exclusiva por mujeres para fomentar la promoción y publicación de las escritoras, así como incentivar el desarrollo profesional de las autoras y posicionar el estudio de los valores de la literatura escrita por mujeres de forma inclusiva y diversa.

Un referente para futuras escritoras

Hoy, la fuerza motora de Anticanon es imparable y arrolladora: con una comunidad que ya alcanza las 500 escritoras, se han convertido en el referente de generaciones enteras de niñas y jóvenes que desean abrirse paso en el mundo de la literatura y publicar sus propias obras. "Es maravilloso ver todo lo que se ha ido creando y que muchas mujeres hayan encontrado personas que les aconsejan sobre cómo dirigir sus trabajos como escritoras. Creemos actualmente que somos un modelo para muchas mujeres", destaca Lauristely con orgullo de madre del proyecto.

Hoy, la escritora bromea al recordar a todos aquellos hombres que miraron con recelo el proyecto cuando éste estaba emergiendo porque asumieron su temprano éxito como una amenaza contra sus propios intereses: "Somos una máquina devoradora de machistófeles, muchos de ellos han visto nuestras acciones con reticencias y se han sentido súper provocados, por algo será".

Evoca también el momento en que, durante la celebración de la Semana de la Poesía, en la que ellas participaron, varios filósofos, críticos y escritores abandonaron la sala cuando se disponían a tomar la palabra. Más allá de los aspectos anecdóticos de su trayectoria, reconocen que su mayor logro en sus años de actividad ha sido "ampliar el imaginario de quienes son las escritoras dominicanas, ya que anteriormente la lista de escritoras locales presentes en el circuito literario era muy reducida y ahora eso ha cambiado", celebran.

Lauristely y sus compañeras mantienen una insaciable vocación de ensanchar año tras año los horizontes del proyecto, ampliando el número de iniciativas que éste engloba y posibilitando nuevas formas de crear encuentros entre autoras, tanto en el panorama nacional como internacional. Ese horizonte, relatan, no es otro que la continuación de una senda ya iniciada hace décadas por sus ancestras, un camino "que hoy y siempre reconoceremos" y que ha sido esencial para la transformación radical del espacio literario de su país.