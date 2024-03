Xornalistas Galegas, la asociación que defiende una perspectiva de género en el trabajo periodístico

Los medios de comunicación contribuyen a difundir los estereotipos machistas y los roles de género, pero quienes trabajan en ellos tienen en su mano contribuir a todo lo contrario: combatirlos y fomentar "una corriente de opinión masiva que exija un periodismo implicado con el feminismo y la igualdad real".

La cita entrecomillada está sacada del manifiesto fundacional de Xornalistas Galegas, una asociación fundada en 2018 y formada por más de dos centenares de mujeres comunicadoras pertenecientes a todos los ámbitos de la profesión: investigadoras; profesoras universitarias; trabajadoras de las redacciones de revistas, digitales, periódicos, radios y televisiones; personal de gabinetes de comunicación de empresas privadas e instituciones públicas...

Entre otros objetivos, quieren visibilizar a las mujeres en los medios como referencia de fuentes expertas de información y de opinión; erradicar los estereotipos; instaurar el tratamiento especializado de la violencia de género y ejercer como observatorio feminista contra los contenidos machistas o sexistas.

"Somos el 50% de la maquinaria informativa del país y tenemos en nuestras manos la posibilidad de comprometer a la sociedad con la causa feminista", explica Alba Taladrid, presidenta de la asociación, quien destaca la relevancia que están alcanzando también otras iniciativas similares de mujeres periodistas en Valencia, Murcia y Castilla y León.

Informaciones con perspectiva feminista

Con motivo del 8M, Xornalistas Galegas ha hecho una compilación de más de medio centenar de piezas informativas -noticias, reportajes y análisis- de medios gallegos y del resto del Estado que consideran ejemplo de buenas prácticas en periodismo por haber sido realizados "con perspectiva feminista y como herramienta contra el machismo".

"Las piezas seleccionadas [que pueden consultarse en este enlace] tienen en común promover la visibilización de las mujeres más allá de roles sexistas y situándolas como referentes sociales", añaden.

"Somos el 50% de la maquinaria informativa y podemos comprometer a la sociedad con la causa feminista"

"Además, aplican principios como el reconocimiento a mujeres pioneras en ámbitos masculinizados, la lucha contra los estereotipos, la profundización en la diversidad femenina o el análisis de las desigualdades sociales por razón de sexo".

Taladrid recuerda que la asociación dispone de varias guías de trabajo sobre el tema para periodistas y trabajadores de los medios. Pero explica también que los "conceptos básicos" del periodismo con perspectiva de género se encuentran en el medio centenar de ejemplos que han seleccionado.

Problemáticas sociales que afectan a las mujeres

"En primer lugar hemos analizado dónde aparecemos las mujeres en los medios, en qué secciones, si es en las consideradas tradicionalmente serias, como política, economía y opinión, o en las más ligeras. En segundo lugar, cómo aparecemos, si lo hacemos como expertas en el tema tratado o como meras testigos, o sólo por estar vinculadas a un hombre. En tercer término, si el lenguaje elegido es sexista. Y finalmente, si la temática elegida tiene que ver con problemáticas sociales que afectan a las mujeres", indica.

La presidenta de Xornalistas Galegas recuerda además que aunque las mujeres representan la mitad de las plantillas de periodistas en los medios, siguen siendo abrumadora minoría en las directivas de las empresas e instituciones que los gestionan -en Galicia, por ejemplo, sólo hay una mujer entre casi una docena de directores de periódicos en papel-.

"Y no sólo es eso, sino que muchas veces aunque haya mujeres en esas directivas no sirve de nada porque es el propio medio el que no tiene una perspectiva de género". "Deben darse cuenta de que el feminismo, además de ser un valor de marca, contribuye a cambiar a mejor la sociedad".

Entre esas mejoras también está la de la propia profesión periodística, tal y como recoge el manifiesto de XG: "Nos hemos empoderado en un momento histórico clave para el desarrollo futuro de la mujer y hemos sustituido la vieja concepción del periodismo como un oficio competitivo e individualista por la idea renovada de un periodismo colectivo y solidario que aúne fuerzas para el bien común".