Los 100 días de García-Gallardo como vicepresidente de Castilla y León, resumidos en diez frases

Juan García-Gallardo Frings (Burgos, 18 de marzo de 1991) llegó a la vicepresidencia del Gobierno de la Junta de Castilla y León de manera formal el pasado 20 de abril y si hay algo que ha dejado bien claro en estos 100 primeros días de mandato es que no ha llegado para pasar desapercibido.

Si Vox pensaba que su primera incursión —y, de momento, la única tras el fracaso de Olona en Andalucía— en un Gobierno autonómico consistiría en pasar desapercibido o mantener un perfil bajo, erraron el tiro con la elección de su cabeza de lista.

García-Gallardo es un recién llegado a la política, que ya aterrizó sin embargo con una mochila a cuestas llena de mensajes racistas, homófobos y antifeministas. Pero desde que fue nombrado como vicepresidente de la Junta, lejos de adoptar un tono más moderado en sus mensajes, el abogado burgalés ha protagonizado polémicas y exabruptos que no han modificado un ápice el perfil que se dibujó sobre él en el pasado.

Las mujeres, las personas con discapacidad, el sexo, el aborto, el cambio climático, la violencia de género o la ley de memoria histórica. Pocos son los temas que ha dejado sin tocar el nuevo vicepresidente de la Junta en este arranque de legislatura.

1. "Reivindico la figura de las mujeres, portadoras y dadoras de vida"

Durante una la Comisión parlamentaria de la Presidencia, el pasado 23 de mayo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León presentó la línea que seguiría su vicepresidencia durante la presente legislatura, en lo que fue un verdadero mitin del partido de Santiago Abascal en términos nacionales.

Entonces, defendió una Castilla y León "más que nunca, una región maternal", con políticas de promoción de la natalidad. Así, García-Gallardo sorprendió negativamente de nuevo a la oposición al reivindicar a las mujeres como "portadoras y dadoras de vida", por lo que aseguró que lucharía como "política prioritaria" por el "apoyo a la maternidad".

2. "Se olvida que la finalidad del sexo es la procreación"

Durante unas Jornadas sobre Despoblación organizadas por Vox en Zamora el pasado mes de junio, Gallardo aseguró que la "hipersexualización de la sociedad" es uno de los motivos que llevan a la despoblación "latente" en territorios como Castilla y León.

Una corriente, ha señalado, que "hace un flaco favor" al problema demográfico y que surge "cuando la banalización del sexo lleva a que sea un fin en sí mismo, olvidando que su finalidad es la de la procreación". A juicio del mandatario, esto provoca que las personas "se liberen de las cadenas de la familia para dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales".

Estas declaraciones cruzaron fronteras e incluso diarios británicos tan reconocidos como The Times, The Telegraph o The Guardian le han dedicado un artículo al dirigente de Vox en Castilla y León.

3. "Señora Frutos, le voy a responder como si fuera una persona como las demás"

Así comenzó a contestar a la procuradora socialista Noelia Frutos, que sufre enanismo distrófico y se desplaza en silla de ruedas, en el Pleno de las Cortes del pasado 24 de mayo: "Mire señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás".

Más tarde, durante la votación en Pleno de una Proposición No de Ley por la que el Grupo Socialista instaba a Mañueco a reprobar a García Gallardo, el ultraderechista, lejos de pedir perdón, aseguró que "aunque ahora lo finja", la procuradora Noelia Frutos no quería que le pidiera perdón "porque eso le permite seguir siendo instrumentalizada por su partido político con fines espurios", ante el abucheo de los procuradores de la oposición en pleno.

4. "Leyes que invitan a triturar a los niños en el vientre de las madres"

En ese mismo Pleno, en el que García-Gallardo se estrenaba, el vicepresidente dejó caer otra de sus 'perlas', al vincular la discapacidad y el aborto. Así, aseguró que "en muchos países de Europa ya casi no nacen niños con síndrome de Down" y esto se debe a la existencia de leyes que "invitan a los padres" a "triturar a los niños en el vientre de las madres" cuando se les diagnostica una discapacidad durante el embarazo.

"A la izquierda le interesa los que han nacido, pero no los que no han nacido", añadió el de Vox ante el Pleno, criticando "las leyes de la muerte" como la de la eutanasia y la del aborto, por lo que denominó al Gobierno del país como "izquierda hipócrita".

5. "No se puede tratar a las mujeres como discapacitadas"

En el pasado mes de mayo, García-Gallardo acudió a un desayuno informativo de Fórum Europa, se mostró en contra de las cuotas en el ámbito laboral y aseguró que "a las mujeres no las discriminan en su puesto de trabajo por ser mujeres, las discriminan por ser madres".

"No se puede tratar a las mujeres como discapacitadas, son igual o tan buenas que los hombres", añadía el de Vox. "Es un insulto para las mujeres decirles que necesitan un empujoncito, una ayudita, para llegar a los puestos a los que ellas han llegado por sus propios méritos", sentenció Juan García-Gallardo.

6. Las autonomías: "Una estafa para España, la ruina para los españoles"

El pasado 23 de mayo, García-Gallardo valoró en las Cortes como "una estafa para España y la ruina para los españoles" el modelo autonómico, que añadió que supone "un engaño para todos". De esta manera defendió la necesidad de una "centralización de competencias" que garantice la igualdad de los españoles.

En la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, el vicepresidente de la Junta reconoció que Vox no dispone de las mayorías necesarias para modificar la organización territorial, pero se ha mostrado partidario de hacerlo en caso de contar con ellas. Así concluyó: "Las nacionalidades no son más que un eufemismo para ocultar o sedar el independentismo disfrazado desde hace 44 años".

7. "Nuestra prioridad es que las familias españolas tengan niños españoles"

El vicepresidente de la Junta volvió a incendiar el panorama político de la comunidad el pasado mes de junio tras una entrevista en el periódico El Norte de Castilla. El político de Vox se ha reafirmado en un discurso racista que defendía durante la campaña electoral al señalar a los repobladores autóctonos para luchar contra la despoblación en Castilla y León: "Nuestra prioridad es que haya natalidad autóctona", aseguró en la entrevista. "Para que siga habiendo Castilla y para que siga habiendo León, tiene que haber niños castellanos y niños leoneses. Nuestra prioridad es que las familias españolas tengan niños españoles", ha añadido.

El compañero de formación de Abascal no ha hecho otra cosa que mostrarse continuista con el discurso de su líder, cuando aseguró en Salamanca durante la campaña electoral: "Nosotros ya hemos elegido: natalidad nacional, mientras ellos eligen inmigración". Al hilo de esta idea, García-Gallardo ha recordado que para Vox solo es bienvenida "la inmigración legal, ordenada y con capacidad de adaptación" y que la población de los países del Magreb se adapta "peor".

8. "¿Por qué están tan obsesionados con enseñarles prácticas sexuales a los niños?"

El burgalés recriminó con esta frase al Gobierno central que mostrara posturas sexuales en las escuelas, criticando así la educación integral e inclusiva durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, para presentar sus proyectos para la legislatura. García-Gallardo aseguró que los niños de 6 años no necesitan conocer "posturas sexuales, el sexo no binario, el sexo fluido, el mediopensionista...". Así aseguraba que existía un "adoctrinamiento ideológico" en las aulas.

"La educación no puede servir para convertir a los niños en activistas políticos: Vamos a proteger a la infancia de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, y liberar a la escuela de la ideología de género", añadió. Finalmente, reprobado por los procuradores de la oposición, tuvo que admitir la falsedad de sus palabras.

9. "Comprar la paz social apesebrando a los agentes sociales con millones de euros"

El día que anunció por primera vez los recortes al Diálogo Social, Gallardo aseguró: "Lo que no creemos en absoluto necesario es que haya que comprar la paz social apesebrando a los agentes sociales con millones de euros. Tanto los partidos políticos como los sindicatos, como la patronal, no son un fin en sí mismo, son una herramienta", añadió en una entrevista en El Norte de Castilla.

De este modo, defendió las diez medidas presentadas por la consejería de Vox que suponían la reducción de 20,3 millones de euros de las subvenciones a patronal, sindicatos y universidades.

10. "Los ecologistas de asfalto piensan que el monte es un parque de atracciones para pasear los domingos"

Tras los incendios que asolan este verano Castilla y León, Gallardo viajó a Quintanilla del Coco en Burgos y, después, decidió usar Twitter para señalar: "La gente del campo lleva años siendo ignorada por los ecologistas de asfalto que piensan que el monte es un parque de atracciones para pasear los domingos".

"El medio rural merece respeto. Y nosotros se lo vamos a devolver. Los incendios se apagan en invierno", sentenció, olvidando quizá que su partido y el PP tumbaron con sus votos en contra la moción socialista para conseguir un mayor operativo contra incendios forestales en Castilla y León.