Ábalos se resiste a dejar el escaño mientras Moncloa apuesta por sacrificarle: "Yo no he hecho nada"

José Luis Ábalos sabe que vive sus últimas horas o días como diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, pero se resiste a dejar su escaño. Aún le cuesta asumir que quien se entregó en cuerpo y alma a la causa de Pedro Sánchez para que recuperara la Secretaría General del partido vaya a ser la pieza a inmolar en el ya conocido como caso Koldo.

Será la segunda vez que Pedro Sánchez sacrifique a quien fue su mano derecha durante sus dos primeros años en Moncloa y hasta alcanzar de nuevo el liderazgo en Ferraz en aquellos meses de 2017. Ya en el verano de 2021, el presidente, en su primera crisis de Gobierno, optó por retirar sin explicaciones al valenciano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la ejecutiva de Ferraz.

"Yo no he hecho nada", insiste el exministro a Público, mientras reconoce su sorpresa al enterarse de la detención de Koldo García, quien fue una de las personas de máxima confianza en su etapa de ministro como asesor de Fomento: "Me quedé muerto".

Antes, sin embargo, el vizcaíno afincado en Navarra, García Izaguirre, había formado parte del núcleo duro de Sánchez, junto a Ábalos y Santos Cerdán (hoy secretario de organización en Ferraz) para aupar de nuevo al secretario general caído en desgracia al liderazgo del PSOE.

Koldo García aprovechó, según Anticorrupción, la pandemia y su buena posición en el ministerio que lideraba Ábalos para enriquecerse con contratos públicos a través de la compra de mascarillas. De hecho, en la querella del Ministerio Público contra Koldo García por organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias, se describe el operativo de la trama que ganó 53 millones de euros en contratos públicos para mascarillas en plena pandemia.

María Jesús Montero ha sido la primera y más directa miembro del Gobierno en el ala socialista en sentenciar a Ábalos. Así, la vicepresidenta del Ejecutivo ha dado a entender que, aunque por el momento no hay indicios penales con respecto a la figura del exministro, ella en su lugar dimitiría. "Yo sé lo que yo haría y usted sabe lo que yo haría", ha respondido a un periodista.

Los días más amargos como político

Mientras, Ábalos pasa los días más amargos como político y eso que sufrió, y mucho, cuando se vio apartado del Ejecutivo por Pedro Sánchez en julio de 2021. Así, reitera: "No estoy acusado de nada". Y asegura: "Tengo menos patrimonio que cuando asumí el Ministerio".

Aunque confirma a Público que está recibiendo muchas muestras de cariño de sus compañeros socialistas, también reconoce que "nada" sabe de Pedro Sánchez. Y aunque es consciente de que en su partido hay prisa por superar esta situación a través de su sacrificio, entiende que "peor para ellos, porque no soy la pieza que buscan".

Ábalos: "No tengo cuentas ni valores y tengo el mismo piso desde 1987"

"Tengo un piso en Valencia desde 1987 y sigo en el mismo. Y estoy de alquiler en Madrid. No tengo cuentas ni valores ni nada", dice Ábalos.

También insiste en que "no me he comprado un piso en Chamberí, no tengo un patrimonio como Feijóo después de toda una vida en la política". Asegura el todavía diputado y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso que "vivo de mi nómina y lo complemento con las colaboraciones de televisión". Añade, además, que "si andara sobrado no me pasearía por las teles".

Santos Cerdán ha sido el único cargo de relevancia en el PSOE en echarle un cable al reconocer que fue él quien trajo a Koldo García en Navarra en aquellos tiempos en los que todas las manos eran pocas para luchar contra el aparato más rancio y recuperar el liderazgo para Pedro Sánchez.

Fuentes del entorno de Santos Cerdán han reconocido a este periódico que "Ábalos no merece esta salida, fue fundamental en la vuelta de Sánchez y un gran ministro y estratega en el Gobierno en tiempos difíciles". Entienden que "muchos asesores y hasta ministros de Aznar y Rajoy fueron hasta encarcelados y hoy el PP los vitorea en los mítines de su partido".

El perfil, para ahora de muchos socialistas "demasiado macarra", del imputado Koldo García era motivo más que suficiente para no haber contando con él como asesor del Ministerio de Ábalos. Esas mismas voces callaron mientras el exministro tuvo mando en plaza.