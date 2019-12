Este pasado lunes el Grupo Municipal Somos Oviedo (vinculado a Podemos) pedía explicaciones al alcalde del PP de Oviedo, Alfredo Canteli, sobre el "mal uso" que podría estar haciendo de las dietas que percibe del Ayuntamiento en concepto de desplazamiento y gastos varios. En concreto, Somos Oviedo ha solicitado un desglose de su viaje a Madrid para presentar el Menú del Desarme los días 9 y 10 de octubre. En aquel viaje, Canteli solo asistió a un acto oficial aunque reservó dos noches de hotel.

Según los concejales de Somos Oviedo, Canteli ha cargado gastos de familiares cercanos a las arcas municipales. Canteli no lo ha negado; es más, ha sacado pecho por ello. Canteli viajó en octubre a Madrid en representación de la ciudad de Oviedo a un solo acto oficial, pero con él también viajó su mujer. Canteli cargó al Ayuntamiento dos noches de hotel, una cena en un restaurante y otros gastos de alimentación. En total, 1.000 euros por acudir a un solo acto oficial. En concreto, cómo ha matizado la la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada: "Estos gastos, sumados a los gastos del hotel ascienden a 992,61 euros por un día del alcalde en Madrid".

Lejos de amedrentarse con las denuncias de Somos Oviedo, el alcalde ha respondido con agresividad a la pregunta formulada por la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, relativa al viaje a Madrid: "Claro que fui con mi mujer, faltaba más. Si mi mujer viaja y viene conmigo lo pagará el Ayuntamiento. Su obligación es mantener la representatividad que le corresponde como esposa de alcalde", ha asegurado Canteli.

Canteli ha explicado que el hotel para la estancia en Madrid se había reservado por dos noches, aunque solo se ocupó una debido a que se sintió indispuesto y tuvo que adelantar la vuelta a Oviedo, sin poder anular por la premura la reserva.

Según el regidor, el día del viaje a Madrid en coche, "comimos algo en la autovía al salir del Huerna, unos pinchos, refrescos y compramos unas pastas". Ese día, ya en Madrid, su mujer se quedó en el hotel y Canteli acudió a una cena "de un tema que puede ser importante". Su mujer, ha agregado, durmió con él "como siempre desde hace 49 años". "Al día siguiente yo no me tenía derecho, estaba malo, pero logré ir a la presentación del Desarme. Me vi tan mal de tarde que pedí que me trajeran el coche y no pude anular la habitación", ha añadido. En la vuelta, ha agregado, su mujer y él volvieron a "tomar unos pinchos".

Su mujer, dice el alcalde, durmió con él "como siempre desde hace 49 años"

Tras dar estas explicaciones, ha cargado contra el Grupo Municipal de Somos Oviedo por llegar a "este nivel". Ha acusado a Taboada de "frivolidad y demagogia". "Es vergonzoso", ha añadido Canteli. "Soy responsable de mis actos, seguiré luchando por Oviedo y si mi mujer quiere venir va a venir, y me encanta que venga", se ha defendido el alcade.

Los ediles de Somos también han detallado tanto el viaje de ida como el de vuelta. Y las cosas varían un poco. Tras solicitar el detalle de este viaje y el desglose de las dietas, han aportado las facturas en las que figuran dos bolsas de suspiros compradas en una tienda de carretera o una cena en el Restaurante Taberna Real de Madrid con otras tres personas; cena que supuso 180,50 euros para las arcas municipales a la que habría que sumar dos botellas de vino reserva Remelluri que sumarían 60 euros más. "Tendrá Canteli que explicar si su esposa participó de esa cena, y quiénes eran los otros dos acompañantes", han recriminado.

"Dirige este Ayuntamiento como si fuese un club privado", ha afirmado la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, quien además ha añadido que "no tiene el mínimo respeto por lo público".