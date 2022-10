Almeida y Ayuso plantan a Sánchez en Madrid pocos días después de que Rueda lo hiciera en A Coruña

Este miércoles se ha producido la firma de un convenio que desbloquea la llamada Operación Campamento en Madrid. Una iniciativa mediante la cual se construirán 12.000 viviendas en unas antiguas instalaciones militares. Al acto han acudido las ministras implicadas, la de Defensa, Margarita Robles, y la de Transportes, Raquel Sánchez. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras personalidades. Pero en la foto faltaban dos personas que habían sido invitadas de forma oficial: el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Ambos han plantado a Sánchez pocos días después de que también lo hiciera otro mandatario regional, el presidente de Galicia Alfonso Rueda. El mandatario gallego decidió no acudir a la Cumbre Hispano-Alemana celebrada el pasado 6 de octubre en A Coruña. Según ha podido saber Público, tanto Almeida como Ayuso recibieron una invitación formal pero desde Moncloa no se obtuvo respuesta de ningún tipo.

En Moncloa ha sorprendido la ausencia de ambos dirigentes ya que consideran que este tipo de actos institucionales son importantes si quieren ser considerados como un partido de Estado. En Ferraz algunas voces hablan directamente de "boicot a los actos del presidente" con una "actitud incomprensible" para un partido que se dice de Gobierno.

El presidente gallego puso como excusa para no participar en la cumbre, a la que sí envió a un cargo de la Xunta, que había recibido la invitación a menos de 48 horas de la celebración del acto. Desde el Gobierno se defendieron alegando que todas las invitaciones oficiales se mandaron a la vez.

Fuentes del Gobierno de Ayuso confirman que la invitación para el acto llegó este martes. Se excusan en que la recibieron "a menos de un día del acto", por lo que "obviamente" la agenda de la presidenta madrileña ya estaba cerrada. Ayuso ha presidido este miércoles el Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol.

Por su parte, Almeida ha confirmado en declaraciones a los medios de comunicación que también recibió este martes la invitación al acto. Ha excusado también su asistencia por motivos de agenda de lo que ha calificado como "un acto interno del Gobierno". En todo caso ha dicho que es un motivo de felicitación porque la operación va avanzando y que ya ha habido varias reuniones técnicas del Ejecutivo de Sánchez con el Ayuntamiento.

"Lo que me interesa no es tanto poder asistir a un acto sino que la operación está avanzando gracias a la cooperación leal ente ambas administraciones", ha afirmado el alcalde. "Quien quiera buscar polémica, no la va a encontrar", ha zanjado. "Si para Moncloa esto es un plantón, no voy a entrar en polémica", ha reiterado en sus declaraciones.

La Operación Campamento, un asunto

Sobre la Operación Campamento en sí, se da la circunstancia de que es una reivindicación desde la época en la que Alberto Ruiz-Gallardón era alcalde, en 2005. Él mismo firmó un convenio con el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Diferentes circunstancias han ido dilatando el proceso. Sánchez anunció el desbloqueo de la operación en el debate del estado de la nación. Y Ayuso le afeó precisamente que esa propuesta que presentaba como novedad tenía ya 17 años.

Durante el acto institucional, Sánchez ha destacado que la operación marca "un antes y un después en la política pública de vivienda en el conjunto del país". El protocolo de colaboración ha sido firmado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la cesión de terrenos militares para la construcción de 12.000 viviendas, de las que al menos el 60% serán protegidas.