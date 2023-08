Almeida gastó más de 5.000 euros en publicidad institucional en la web de un hombre que luego ha sido asesor de Ayuso

El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida pagó por última vez por insertar publicidad institucional en la web 'Noticiero Madrid' en el segundo trimestre de 2022. El Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social gastó 1.004,95 euros por poner publicidad en este portal y el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana otros 1.005,65.

Esos dos últimos pagos a la web se realizaron entre abril y junio de 2022, según la información sobre publicidad institucional que se publica en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Pero no fue lo único que sucedió ese mes. En junio de 2022 Juan Antonio Tirado, creador y fundador de la página web, pasó a trabajar como asesor de comunicación en el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de Ayuso contrató a Juan Antonio Tirado, fundador de 'Noticiero Madrid', como personal de confianza

Tirado fue contratado el 15 de junio por la Consejería de Presidencia con un sueldo de 43.867,20 euros anuales, según contaron los medios en su momento. Según su perfil en LinkedIn, no ocupa ese puesto desde noviembre del año pasado. Tampoco consta en la relación de personal eventual de la Comunidad de Madrid. Este tipo de asesores dentro de los diferentes Gobiernos se conoce como personal eventual o de confianza. Puestos para los que los políticos pueden contratar a quien quieran de forma discrecional —o lo que es lo mismo, escoger 'a dedo' y sin tener que justificar la idoneidad del elegido—.

En los dos últimos años el Ayuntamiento ha gastado 5.793,60 euros por publicitarse en la web 'Noticiero Madrid', un portal que ni siquiera publica información propia. El importe incluye el IVA. El sitio recibe algo menos ya que no se queda con el dinero de este impuesto, pero el Ayuntamiento lo tiene que pagar. Al descontar el IVA la cifra queda en 4.788,11 euros, que es lo que recibió el portal de Juan Antonio Tirado.

Una web que aparenta ser un medio

La web del supuesto medio de comunicación del exasesor de Ayuso no tiene ni pies ni cabeza. Las supuestas noticias no están firmadas. Con una excepción: las que lleva en su portada. La portada de 'Noticiero Madrid' está protagonizada por un apartado en el que se agregan noticias de diferentes medios de comunicación y aparecen firmadas por estos. De hecho, al pulsar en ellas la web lleva al lector a esos medios.



Portada de la web 'Noticiero Madrid' el 10 de agosto de 2023 copada de enlaces a noticias de otros medios.

En 'Noticiero Madrid' aparentemente no hay ni siquiera información propia. Debajo de esa portada aparece un recuadro con los últimos tuits del perfil oficial de la UEFA Champions League —el torneo futbolístico— y ya después de esas capturas empieza a haber entradas publicadas en la propia web, pero no son artículos periodísticos. Las notas no aparecen firmadas y al escarbar un poco se puede ver que el origen también es externo.



'Noticias' que son notas de las propias Administraciones

La gran mayoría de supuestas 'noticias' publicadas en la web son, en realidad, notas de prensa de Gobiernos y Administraciones públicas que 'Noticiero Madrid' republica directamente. Lo hace incluso con el propio Ayuntamiento de Madrid. Este 10 de agosto, por ejemplo, la web publicaba una entrada titulada "El cuadro 'Paseo a la orilla del mar' luce ya en la fachada de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí", exactamente igual que la nota de prensa que había publicado el Ayuntamiento.

'Noticiero Madrid' no cuenta con información propia y republica notas de prensa de Administraciones

Aún así, en la supuesta noticia de 'Noticiero Madrid' solo hay una frase dentro de la entrada y para ver el contenido se tiene que pulsar en un enlace que lleva a la nota de prensa en la web del Ayuntamiento. Esa frase, además, aparece por duplicado. Este tipo de contenidos incompletos —casi vacíos, de hecho—, con errores o que redirigen a otra web, que es la que realmente creó la nota, son habituales en el portal.

Según reveló La Marea, este supuesto medio de comunicación no solo ofrece insertar publicidad a Administraciones madrileñas, sino que también pone a disposición de las que lo contraten un servicio que consiste en la "creación de un usuario de acceso a 'noticieromadrid.es' para poder incluir noticias". A cambio de una tarifa plana fija los Gobiernos pueden publicar directamente supuestas 'noticias' en esta web que intenta pasar por un medio de comunicación.

'Noticiero Madrid' republica notas de los Ayuntamientos de Madrid o Galapagar y de organizaciones como el Atlético de Madrid

De hecho, al igual que con el Ayuntamiento de Madrid sucede con otras Administraciones y organizaciones. 'Noticiero Madrid' republica notas de prensa, por ejemplo, del Ayuntamiento de Galapagar o del Atlético de Madrid. También lo hace directamente convirtiendo tuits de perfiles, como el del Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, en entradas en su web.

Muchas de estas notas —o incluso todas— se publican de forma sistematizada sin que haya nadie detrás seleccionándolas o revisándolas. Se puede comprobar porque el sistema falla y no recoge bien algunos caracteres, como las tildes, y los contenidos se publican con erratas. Las notas de prensa que republican del equipo de fútbol, por ejemplo, se encabezan con un "Club Atl?tico de Madrid", ya que el sistema no replica de forma correcta la "é" de Atlético.

Dos entradas en la web 'Noticiero Madrid' que son republicaciones de notas de prensa del Atlético de Madrid.

Esa republicación de forma directa también la hace con la web de Telemadrid. 'Noticiero Madrid' republica multitud de noticias de la radiotelevisión pública madrileña, aunque también de forma deficiente. En la entrada de 'Noticiero Madrid' aparece el mismo titular e imagen que en Telemadrid, pero dentro no aparece ningún contenido.



Una web desconocida

'Noticiero Madrid', además, no es una web conocida ni está, aparentemente, gozando de una gran audiencia. La ley de publicidad institucional establece que el reparto entre medios se tiene que hacer "atendiendo a criterios objetivos" y que "garanticen mejor la difusión de los mensajes". La ley de transparencia madrileña, además, obliga a hacer públicos los criterios que se utilizan para el reparto, pero el Ayuntamiento de Madrid oculta los suyos.

El Ayuntamiento de Madrid no ha respondido a 'Público' por qué paga por publicidad en webs como 'Noticiero Madrid'

Público ha preguntado al Ayuntamiento qué criterios sigue y por qué webs como 'Noticiero Madrid', que no son conocidas y ni siquiera publican información propia, reciben dinero público, pero tras más de una semana intentándolo no ha habido respuesta. El Ayuntamiento paga por publicidad a 'Noticiero Madrid' mientras conocidos medios progresistas, como La Marea, El Salto, infoLibre, o Público, no reciben ni un euro.

Tirado reconoce que 'Noticiero Madrid' no elabora información: "Funcionábamos solo con notas de prensa"

Público ha hablado con Juan Antonio Tirado que asegura no saber cómo llegó el dinero de la publicidad del Ayuntamiento de Madrid a 'Noticiero Madrid', a pesar de que él era el director. "Es un tema que no llevaba yo". Tirado reconoce que la web no producía información propia: "Publicábamos principalmente notas de prensa de Ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid. No había artículos nuestros, funcionábamos solo con notas de prensa. No había información propiamente dicha".



El fundador explica que cuando él dirigía 'Noticiero Madrid' trabajaban en la web dos personas: un empleado y él. Lo que no tiene tan claro es la audiencia del portal. "Teníamos más o menos un millón de impresiones al mes. No me preguntes exactamente qué es. No son visitas, se cataloga como impresiones", responde ante las preguntas de Público.



'Noticiero Madrid', a pesar de llevar varios años funcionando —al menos desde 2020—, tampoco tiene una gran presencia en redes sociales. Su perfil de Twitter cuenta con poco más de 3.000 seguidores, una cifra baja para un medio de comunicación. Su perfil de Instagram tiene unos datos aún peores: 89 seguidores. La primera imagen subida en la cuenta del supuesto medio data de julio de 2020.

Todo ello hace dudar de cuál es el verdadero fin de esta web, ya que aunque intente hacerse pasar por un medio de comunicación cuesta considerarlo como tal. El doctor en Derecho y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes asegura a Público que "en todo caso se puede considerar como una plataforma de 'noticias' anónimas porque ni siquiera tienen ningún tipo de información de quiénes lo forman ni indican ninguna forma de contactar con ellos. Tampoco tiene noticias suscritas por periodistas. No tiene mucha pinta de medio de comunicación real".

"Si los criterios de reparto no se publican es muy fácil repartir el dinero de forma caprichosa, incluso a medios sin apenas audiencia"

Blanes explica que las Administraciones deben hacer públicos los criterios que utilizan para repartir el dinero de la publicidad institucional. "Los ciudadanos y el conjunto de los medios de comunicación tienen que saber qué motivos ha habido en cada caso para repartir el gasto en publicidad institucional. Si dichos criterios no existen o no se publican, es muy fácil repartir el dinero de forma absolutamente caprichosa, incluso a medios que apenas tienen audiencia".

El fundador, un asesor de Ayuso

Juan Antonio Tirado, el fundador de la web, ha sido asesor de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Según su perfil de LinkedIn, tras cesar como asesor del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a finales de 2022 empezó a trabajar como tertuliano en 'El contrapunto', un programa dirigido por Javier Algarra en 'Decisión Radio'. Algarra fue el presentador de 'El gato al agua' en la ultraconservadora Intereconomía y fue propuesto por el PP como consejero de Telemadrid.

En LinkedIn Tirado asegura que volvió a 'Noticiero Madrid' como columnista, pero en la web no hay rastro de las supuestas columnas

Tirado, además, volvió a 'Noticiero Madrid', pero, según indica en LinkedIn, como "columnista", cargo que resulta sorprendente. En la web del supuesto medio de comunicación no aparecen columnas firmadas por Tirado ni por ningún otro colaborador. En la sección de 'Opinión' no se recoge ninguna entrada desde el pasado mes de abril y las últimas que aparecen son posts vacíos en los que solo hay un titular y una imagen. En la etiqueta de la web con el nombre del fundador tampoco aparece ninguna publicación reciente.



A pesar de ese anuncio como "columnista", en su perfil de Twitter el fundador sigue definiéndose como director de 'Noticiero Madrid'. Juan Antonio Tirado asegura a Público que no ha vuelto a dirigir la web y que ese cargo lo ocupa desde su marcha Roberto Espacios. Tirado afirma que simplemente no ha actualizado la información en su perfil de Twitter. De ser cierto, Espacios tampoco lo habría hecho, ya que en su perfil no se anuncia ninguna vinculación con 'Noticiero Madrid'. La web, además, sigue contando con un apartado donde se recogen los últimos tuits de Juan Antonio Tirado.



Según la página en LinkedIn de 'Noticiero Madrid', los únicos dos empleados del medio serían el propio Tirado y un perfil que se llama "Noticiero G Diario Digital". Este último es el que consta actualmente en esta red como supuesto director, pero no se puede saber quién hay detrás del perfil llamado "Noticiero G Diario Digital". La web sigue perteneciendo a Tirado, según consta en el registro de la Secretaría de Estado de Digitalización.

Dinero de más Gobiernos

El Ayuntamiento de Madrid no aclara en la información que hace pública a quién paga directamente la inserción de la publicidad en una web, por lo que no se puede saber si el dinero fue a parar directamente a las cuentas de Tirado o a una empresa que controla 'Noticiero Madrid'. Según consta en una propuesta de publicidad de 'Noticiero Madrid' al Ayuntamiento de Moralzarzal, los pagos en ese caso se tenían que realizar directamente a Juan Antonio Tirado.

'Noticiero Madrid' también ha cobrado por publicidad de la Comunidad de Madrid y de otros ayuntamientos

Según explicaba La Marea, 'Noticiero Madrid' no habría recibido dinero por publicidad únicamente del Ayuntamiento de Madrid, sino también de otras Administraciones madrileñas, como el Ayuntamiento de Moralzarzal, el de Guadarrama, el de Colmenarejo o la propia Comunidad de Madrid. Tal y como explica este medio, la Comunidad de Madrid pagó más de 8.000 euros por publicitarse en 'Noticiero Madrid' en 2021. Los pagos a medios procedentes del Gobierno regional durante el año 2022 aún no son públicos.

Tirado asegura a Público que la principal vía de financiación para 'Noticiero Madrid' cuando él era el director era la publicidad, pero afirma que ingresaban más dinero por "publicidad convencional que por institucional". "Teníamos mucha publicidad de fuera de las Administraciones, principalmente de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid".

Respecto al Ayuntamiento de Martínez-Almeida 'Noticiero Madrid' no es una excepción. El Consistorio madrileño paga por publicidad a multitud de webs que aparentemente no cuentan con audiencia, que no tienen ni siquiera apariencia de medio de comunicación o incluso que se dedican a desinformar. Es el caso, por ejemplo, de 'Estado de Alarma', el portal de Javier Negre, o de la ya desaparecida web 'Diario La Lupa'. El Ayuntamiento de Madrid también ha aumentado la dotación de publicidad institucional a medios afines al Partido Popular.