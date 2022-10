Así se reparte la publicidad institucional: dinero público regalado a medios afines

José Luis Martínez-Almeida, al fondo a la derecha

En conversación con Público, Raúl Magallón comenta que ha buscado la publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid —disponible en el portal de transparencia de la ciudad— y es, en su opinión, "tremenda" la arbitrariedad con la que se reparten las inversiones en publicidad en medios. Pone como ejemplo ‘La Lupa’, un sitio con audiencias mínimas pero que "recibió el pasado año 13.000 euros" del Ayuntamiento de Madrid en 12 contratos de publicidad institucional.



El pasado mes de abril, el diario El Salto publicó un amplio reportaje basado en los datos del propio consistorio y que muestra al detalle cómo la cuarta parte de lo que se gastó en publicidad del propio ayuntamiento (4,14 millones de euros) fue a parar a medios de dudoso impacto pero de ideología afín al alcalde y su gobierno.



Un rápido vistazo a los datos actualizados muestra extrañas 'anomalías' que no pueden justificarse con criterios objetivos como el impacto real de una campaña o el tráfico generado. Para muestras un botón: Público no aparece en esas listas, no recibe publicidad institucional del Consistorio —otras ausencias llamativas son la Cadena SER o Infolibre— , que sin embargo es bastante generoso con OKDiario, la COPE, La Razón o el ABC, entre otros medios que escoran hacia la derecha.