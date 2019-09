Podemos Andalucía no concurrirá como Adelante y hará campaña por Unidas Podemos "por lealtad al pueblo andaluz"

El secretario político de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha anunciado este sábado que renuncian a hacer su conferencia política este fin de semana y que desde ya harán campaña por Unidas Podemos con el objetivo de que el 10 de noviembre tras las elecciones el líder socialista y "el régimen, no sonrían".

Después de que la líder regional del partido, Teresa Rodríguez, propusiera una candidatura unitaria que englobara a todas las fuerzas del cambio, incluyendo a Más País, lamentan que han recibido la callada por respuesta tanto por parte de Íñigo Errejón como de Pablo Iglesias.

"Anunciamos que aplazamos nuestra conferencia política prevista para este fin de semana, y desde ya nos ponemos a hacer campaña por lealtad al pueblo andaluz y por los intereses de la clase trabajadora del conjunto del Estado, porque no se lo vamos a poner fácil al régimen, no vemos a Sánchez disgustado, vemos un régimen que sonríe y esperemos que el 10 de noviembre no sonría tanto: La consigna es clara, resistir es vencer", ha señalado en declaraciones a los medios tras participar en el Consejo Ciudadano Estatal.

"Lo hemos intentado hasta el final"



Ganfornina ha explicado que desde la formación andaluza lo han intentado "todo hasta el final" porque el mandato era el de concurrir en unidad a las elecciones. "Pero no ha podido ser. Lamentamos la respuesta de Pablo e Íñigo, que no ha sido otra que ninguna. No es una buena noticia, todas las fuerzas del bloque del cambio debían asumir la responsabilidad de construir candidatura unitaria", ha apuntado.

En este sentido, ha recalcado que les preocupa que no haya habido respuesta a su propuesta de unidad, tampoco durante el CCE, y desconocen el motivo: "No sabemos si es por el grupo propio, si es porque las listas se hagan en Andalucía y no en Madrid".

Con todo, ha apostillado que mantendrán la vocación unitaria y están convencidos de que deben "seguir golpeando juntos a nivel electoral". También se reafirman en querer traer la voz de Andalucía a Madrid "porque resolver los problemas de Andalucía es resolver los problemas de la mayoría social del país".

Adelante Andalucía, la posibilidad de la unidad



Ganfornina ha indicado que tocaba unidad y no dispersión y fragmentación", y ha recordado que si existía una posibilidad "esa era Adelante Andalucía. Recalca que su propuesta era la de competir no entre partidos del cambio sino contra el PSOE, el PP, Ciudadanos y Vox.

Tras el fracaso de su intento, apunta que no se trataba solo de poner el nombre en una papeleta, sino que planteaban la reivindicación de tener voz propia en el congreso. Opina que el bloque "debe ser federalizador" y las listas por tanto debían ser más cercanas al territorio.

"Teresa Rodríguez intentó contactos para aclara si la propuesta tenía recorrido o no, instó a los máximos dirigentes a reflexionar y que Adelante, Unidas Podemos y Más País concurrieran juntos en una única papeleta en Andalucía, pero no ha habido respuesta", ha indicado.