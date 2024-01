Belarra asegura que le ofrecieron una embajada a Irene Montero tras su salida de Igualdad

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha lanzado este lunes de manera oficial su candidatura a las primarias del partido par encabezar una lista en las elecciones europeas que se celebrarán en junio.

La exministra de Igualdad ha celebrado un acto en Madrid para presentar a los principales miembros de su equipo y las líneas políticas e ideológicas de su proyecto, acompañada por la secretaria general de la formación, Ione Belarra, y por buena parte de los miembros de la dirección (algunos de ellos forman parte de su lista en las primarias).

Belarra ha desvelado durante su intervención que, tras la salida de Montero del Ministerio de Igualdad, se le ofreció a la dirigente de la formación morada una embajada, una "salida política" que no aceptó. "A mí me ofrecieron una salida política para Irene, una embajada. Cuando me lo propusieron, yo me eché a llorar, me dio mucha rabia porque lo que Irene representa en este país es muy importante y necesario".

"Hubiera sido muy fácil dar un paso a un lado y buscar una salida política, pero ha dado un paso adelante", ha proseguido Belarra, que ha defendido que "nos estamos jugando en España una izquierda verdaderamente transformadora que quiera dar las peleas y los debates difíciles". La secretaria general no ha querido dar más detalles sobre qué embajada se le ofreció a Montero y quién hizo el ofrecimiento.

Montero ha reivindicado la necesidad de un espacio frente a las derechas, pero también frente al espacio que representan en la actualidad los Verdes. "El proyecto europeo necesita una voz que no se conforme con lo que hay; frente a la barra libre de los especuladores, frente al recorte de derechos de las derechas y frente al conformismo de muchos sectores progresistas, también de los verdes. Necesitamos fuerzas poderosas, sin miedo", ha defendido.

Una apuesta "frente a las derechas y frente a los Verdes"

En diciembre, cuando Belarra la señaló como su apuesta para las europeas, Montero ya dejó claro que la vocación de su candidatura era la de situarse frente a las políticas y los espacios conservadores y de ultraderecha, pero también frente a los Verdes europeos (una familia política en la que se ha referenciado Yolanda Díaz en la UE).

La exministra de Igualdad ha defendido que su proyecto se basa en "el feminismo, el ecologismo, el antifascismo y la paz" como líneas estratégicas, y ha rechazado el "silencio" como forma de hacer política: "No nos gusta el silencio, es una posición política, las injusticias son hijas del silencio. Las injusticias pueden pervivir gracias al silencio de la mayoría".

En este sentido, ha advertido de que "si la izquierda hace políticas de derechas, al final las derechas mandan aunque no gobiernen". Desde Podemos también han alertado de que, a su juicio, Pedro Sánchez podría estar buscando meter a España en una guerra con Yemen para favorecer los intereses y las necesidades estratégicas de Estados Unidos y de Israel.

"España es un país de paz, del no a la guerra Y Sánchez no tiene ningún derecho a meter a España en una guerra contra el país más pobre del mundo árabe. No queremos ser los guardaespaldas ni de Estados Unidos ni de Israel, queremos que España sea una voz de paz y de justicia", ha concluido.

Además de Montero y Belarra, han intervenido durante el acto Isa Serra, Pablo Fernández, María Teresa Pérez, Serigne Mbayé, Diego Cañamero y Mar Cambrollé, miembros de su lista a las europeas en las primarias de Podemos.