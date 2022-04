Bolaños se reúne con los grupos 'in extremis' para atar los apoyos al decreto anticrisis 

A menos de 24 horas para que se vote en el Congreso el decreto con las medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, el Gobierno aún no tiene atados los apoyos suficientes para convalidarlo. Hasta hace una semana, dicha votación no peligraba, pues los socios del Gobierno habían expresado de forma clara que no se opondrían al plan de choque dada la gravedad de las circunstancias por la elevada inflación.

Si bien, el caso Pegasus ha hecho saltar todo por los aires. ERC, primero, y EH Bildu, después, han supeditado su apoyo al decreto a la creación de una investigación en el Congreso sobre el espionaje a los dirigentes y activistas relacionados con el independentismo, una petición registrada por varios grupos, incluido Unidas Podemos, y que depende de los votos del PSOE para que salga adelante.

En este contexto, los socialistas se remiten a la oferta que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, realizó al Govern el pasado domingo, que pasa por la apertura de un control interno en seno del CNI, la constitución de la comisión de Secretos Oficiales en el Congreso con la participación de los partidos independentistas y facilitar toda la información que solicite el Defensor del Pueblo en la investigación que ha abierto para arrojar luz sobre este caso.

Propuestas que siguen siendo insuficientes para estas formaciones, que acusan al Estado de estar detrás del espionaje, ya que el sistema utilizado, el programa Pegasus, solo lo pueden adquirir los gobiernos. En este sentido, instan al Ejecutivo a depurar responsabilidades políticas y todo con la máxima celeridad.

Después de la nueva advertencia realizada este miércoles por el portavoz republicano, Gabriel Rufián, en la sesión de control al Gobierno, en la que ha ironizado con la votación ajustada de la reforma laboral (salió adelante por la mínima gracias al error del diputado Alberto Casero al votar), Bolaños se ha reunido con el dirigente catalán para que reconsidere su apoyo al real decreto, aunque según informan fuentes parlamentarias de ERC, todavía "no se han producido avances" en este sentido.

Contactos con la derecha

Si el decreto anticrisis se convalida en el Congreso será tras unas negociaciones in extremis. En este sentido, Moncloa también ha contactado con Génova. Fuentes del Partido Popular confirman a Público que en las últimas horas ha habido "un contacto" para negociar el voto de los populares este jueves. "Sin avances", aclaran desde el entorno de Feijóo. La llamada habría sido a Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, e interlocutor en esta materia.

Desde que el pasado viernes Núñez Feijóo remitiera a Pedro Sánchez el documento con sus propuestas fiscales, Génova criticaba el silencio de Moncloa. Llegando a asegurar incluso que se sentían "despreciados" al no haber recibido ninguna respuesta a sus medidas. La presión que este miércoles han ejercido los habituales socios de la coalición sobre el presidente del Gobierno a cuenta del 'caso Pegasus' ha forzado al PSOE a mover ficha.

Bolaños se ha reunido también con el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. Fuentes del partido naranja aseguran a Público que durante el encuentro de urgencia solicitado por el Gobierno para negociar el apoyo al Real Decreto, Bal le trasladó al ministro de Presidencia que "ahora mismo estamos en el no". Para que el voto vire a la abstención, Ciudadanos "necesita un gesto", aseguran.



Los de Inés Arrimadas condicionan su apoyo al plan de choque a que el Gobierno mantenga abiertos los siete reactores nucleares activos que hay en España e impulse este tipo de energía. Según fuentes del partido, este miércoles han entregado de nuevo sus propuestas a Félix Bolaños y esperan algún "gesto" en las próximas horas. "Están desesperados", dicen desde la cúpula nacional de Ciudadanos, ante la crisis que se ha abierto entre el PSOE y sus socios de coalición.