Bono votará a favor del Gobierno de coalición con Unidas Podemos en la consulta del PSOE

Dijo que Felipe González y Juan Carlos Rodríguez Ibarra son sus amigos pero, como le ocurre con sus hijos, a veces no coincide con ellos, dejando claro que no comparte el posicionamiento de ambos sobre el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Y es que, para,sorpresa de muchos. el ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, anunció este martes que votará a favor del acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición en la consulta que se celebra este sábado. “Es el único posible, aunque hubiera otro más deseable”; dijo.

Bono hizo estas consideraciones durante la presentación de su tercer libro de memorias que, bajo el título “Se levanta la sesión” (Planeta), recoge sus avatares en su última etapa política como presidente de la Cámara Alta, elaborados a través de un diario personal que el ex presidente ha hecho cada día de su vida desde 1991.

En la presentación, Bono aprovechó para reivindicar la acción política y también para denunciar que hay otros poderes fácticos que tienen más poder que la política y que el BOE. Compartiendo las tesis esgrimidas por Pablo Iglesias, el ex presidente dijo: “He llegado a la conclusión que manda más los banqueros que los diputados, Estoy de acuerdo con Podemos”; afirmó.

El exministro socialista y expresidente del Congreso, José Bono, durante la presentación de su libro 'Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?', en Madrid. E.P./ Marta Fernández

En cuanto a la necesidad que tiene el PSOE del apoyo de ERC, Bono fue explícito: “ERC puede abstenerse o puede votar que no y llevarnos a unas terceras elecciones, pero que pierdan toda esperanza de que por que apoyen van a sacar la más mínima ventaja de su deriva secesionista”; dijo.

Para Bono, la figura del relator “es un insulto a la España constitucional” y mostró su convencimiento de que Pedro Sánchez jamás aceptará el llamado derecho de autodeterminación, “ni que decidan pocos, muchos o todos los catalanes lo que deben decidir todos los españoles”; dijo.

Finalmente, indicó que no hay que tener ningún temor al Gobierno con el partido de Pablo Iglesias. “Podemos exhibe mucho radicalismo, pero el Gobierno les va a moderar. Además, el PSOE que no va a traicionar a su historia y no va a consentir que desde el Gobierno se propague el odio social”; concluyó. Y recordó lo que ya pasó en Castilla-La Mancha con un Gobierno conjunto. "También me quitó el sueño al principio, pero me tranqulicé muy pronto", añadió.