Borja Iglesias y Héctor Bellerín se mojan y animan a votar "a favor del progreso" y "contra el fascismo"

Los futbolistas Borja Iglesias y Héctor Bellerín se han posicionado este domingo y, a través de sendos mensajes en redes sociales, han animado a ir a votar "a favor del progreso". Pincha aquí para seguir en directo la última hora de la jornada electoral.

"Ojalá seamos conscientes de la importancia que tiene el día de hoy para el futuro. Para cuidar nuestros derechos humanos y seguir creciendo. Os animo a votar, votemos a favor del progreso". ha escrito en Twitter Iglesias, delantero del Betis.

Su compañero de equipo ha sido aún más explícito y en su mensaje anima a votar "contra el odio y el fascismo". "Hoy es día para votar contra el odio y el fascismo. Para votar a favor del progreso, la igualdad, los derechos humanos y lo público. Vota bien", ha compartido Bellerín en una story en Instagram.

Mensaje de Héctor Bellerín en Instagram.

No es la primera que ambos futbolistas se salen de la norma no escrita del jugador de fútbol de élite apolítico o que no se moja en causas sociales. El lateral del Betis se ha hecho viral en varias ocasiones por sus palabras sobre el Mundial de Catar o por su reflexión sobre Ucrania y las guerras de las que no se habla.

Por su parte, el delantero verdiblanco fue protagonista hace poco de una impactante campaña contra la discriminación por orientación sexual, coincidiendo con el Mes del Orgullo LGTBIQ+. Iglesias simulaba en un vídeo irónico que salía del armario en un mundo en el que ser heterosexual es sinónimo de discriminación, como pasa hoy en día con el colectivo LGTBI+. Una campaña que fue un éxito total.

El gallego y otro compañero del Betis, Aitor Ruibal, fueron objeto de ataques homófobos por una foto en la que se les veía a los dos en una boda de un integrante del cuerpo técnico portando un bolso. "Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana", declaró entonces Iglesias.